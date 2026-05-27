バイタリフィ、6月16日、17日開催「AI博覧会 Nagoya 2026」に出展
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生成AIを活用したSaaSサービス提供、受託開発、AIエージェントの導入支援等を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年6月16日(火)、17日(水)の2日間、名古屋コンベンションホールで開催される「AI博覧会 Nagoya 2026」に出展いたします。
■「AI博覧会 Nagoya 2026」とは？
AI博覧会 Nagoya 2026は、人手不足や専門人材不足、費用対効果への不安といった企業の課題を解決する展示会です。会場では現場で使える最新AIを実機デモで体感できるほか、導入事例を学びながらブースで実体験することで、具体的な活用イメージを掴むことができます。事前予約による着席商談も可能で、自社の課題にマッチした深い打ち合わせが行えます。
展示会URL：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/
■ ブース展示
＜生成AIチャットボット＞FirstContact
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「FirstContact」は、AIとRAGを活用した高精度なチャットボットサービスです。企業ごとのナレッジを組み込んで最適な回答を生成し、FAQ対応や問い合わせ業務を効率化します。カスタマイズ性が高く、業種や用途に応じた最適な設定が可能です。2025年にはAIsmiley AI PRODUCTS AWARDにおいて、チャットボット部門のグランプリを獲得しました。
FirstContact お問い合せ先：https://first-contact.jp/
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現在、サポート付きで20日間の無料トライアルを実施しています。デモサイトや管理画面の操作、LINE/Messenger連携のお試しも可能です。弊社の営業担当が サポートさせていただきますので、導入に不安を抱えている方やまずはチャットボットがどんな風に使えるか試したい方は、是非お気軽にお問い合わせください。
無料トライアルはこちら：https://first-contact.jp/trial
＜伴走型AIエージェント導入サービス＞AIエージェントDRIVE
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「AIエージェントDRIVE」は、「Dify」を活用し、専門知識なしで本格的なAIアプリケーション構築を可能にする支援サービスです。より本格的なアプリ作成、パラメータ調整、OCR機能強化、セキュリティ面でのご相談など、貴社の多様なニーズにお応えします。「Dify」は、専門的なプログラミング知識がない方でも、チャットボット、社内FAQシステム、データ分析・活用ツールといったAIアプリケーションを手軽に構築できる画期的なツールです。RAGや外部連携、カスタマイズ対応で、多様なAI活用を支援します。「AIエージェントDRIVE」では、「Dify」活用における環境構築から開発サポート、導入後の保守までワンストップで支援が可能です。
AIエージェントDRIVE お問い合せ先：https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/
※生成AIの活用をご検討中でしたら会期に先立ってご案内も可能でございます。
■展示会概要
名称：AI博覧会 Nagoya 2026
会期：2026年6月16日(火)10:00-18:00、
2026年6月17日(水)10:00-17:00
会場：名古屋コンベンションホール 3F・4F
https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/#outline
主催：株式会社アイスマイリー
URL：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/
■ 来場登録
ご来場には、こちらから事前登録が必要です。
https://x.gd/lyZYA
■お急ぎの場合
生成AIの活用をご検討中でしたら、先立ってご案内も可能でございます。
ご案内希望であれば下記までお問い合わせください。
https://vitalify.jp/contact/
■会社概要
商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月：2005年9月
事業内容：生成AIを活用したSaaSサービス提供、受託開発、AIエージェントの導入支援等
■プレスリリースに関する問い合わせ先
株式会社バイタリフィ 担当：島貫
お問い合せ先：03-5428-6346
https://vitalify.jp/contact/
配信元企業：株式会社バイタリフィ
生成AIを活用したSaaSサービス提供、受託開発、AIエージェントの導入支援等を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年6月16日(火)、17日(水)の2日間、名古屋コンベンションホールで開催される「AI博覧会 Nagoya 2026」に出展いたします。
AI博覧会 Nagoya 2026は、人手不足や専門人材不足、費用対効果への不安といった企業の課題を解決する展示会です。会場では現場で使える最新AIを実機デモで体感できるほか、導入事例を学びながらブースで実体験することで、具体的な活用イメージを掴むことができます。事前予約による着席商談も可能で、自社の課題にマッチした深い打ち合わせが行えます。
展示会URL：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/
■ ブース展示
＜生成AIチャットボット＞FirstContact
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「FirstContact」は、AIとRAGを活用した高精度なチャットボットサービスです。企業ごとのナレッジを組み込んで最適な回答を生成し、FAQ対応や問い合わせ業務を効率化します。カスタマイズ性が高く、業種や用途に応じた最適な設定が可能です。2025年にはAIsmiley AI PRODUCTS AWARDにおいて、チャットボット部門のグランプリを獲得しました。
FirstContact お問い合せ先：https://first-contact.jp/
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現在、サポート付きで20日間の無料トライアルを実施しています。デモサイトや管理画面の操作、LINE/Messenger連携のお試しも可能です。弊社の営業担当が サポートさせていただきますので、導入に不安を抱えている方やまずはチャットボットがどんな風に使えるか試したい方は、是非お気軽にお問い合わせください。
無料トライアルはこちら：https://first-contact.jp/trial
＜伴走型AIエージェント導入サービス＞AIエージェントDRIVE
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「AIエージェントDRIVE」は、「Dify」を活用し、専門知識なしで本格的なAIアプリケーション構築を可能にする支援サービスです。より本格的なアプリ作成、パラメータ調整、OCR機能強化、セキュリティ面でのご相談など、貴社の多様なニーズにお応えします。「Dify」は、専門的なプログラミング知識がない方でも、チャットボット、社内FAQシステム、データ分析・活用ツールといったAIアプリケーションを手軽に構築できる画期的なツールです。RAGや外部連携、カスタマイズ対応で、多様なAI活用を支援します。「AIエージェントDRIVE」では、「Dify」活用における環境構築から開発サポート、導入後の保守までワンストップで支援が可能です。
AIエージェントDRIVE お問い合せ先：https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/
※生成AIの活用をご検討中でしたら会期に先立ってご案内も可能でございます。
■展示会概要
名称：AI博覧会 Nagoya 2026
会期：2026年6月16日(火)10:00-18:00、
2026年6月17日(水)10:00-17:00
会場：名古屋コンベンションホール 3F・4F
https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/#outline
主催：株式会社アイスマイリー
URL：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/
■ 来場登録
ご来場には、こちらから事前登録が必要です。
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■お急ぎの場合
生成AIの活用をご検討中でしたら、先立ってご案内も可能でございます。
ご案内希望であれば下記までお問い合わせください。
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■会社概要
商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月：2005年9月
事業内容：生成AIを活用したSaaSサービス提供、受託開発、AIエージェントの導入支援等
■プレスリリースに関する問い合わせ先
株式会社バイタリフィ 担当：島貫
お問い合せ先：03-5428-6346
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配信元企業：株式会社バイタリフィ
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