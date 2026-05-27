



立正大学図書館は、2026年（令和8年）に開館100周年という記念すべき節目を迎え、周年記念事業として記念展を開催いたします。 第一回は「山上ヽ泉と錦絵－100年前の図書館開館記念展を振り返る－」と題し、 丶泉文庫の錦絵類をご紹介いたします。

山上丶泉 （やまがみ・ちゅせん ／ 1880-1951年／名：智海）は日蓮宗の僧侶であり、歌人・国文学者でもあった人物です。僧階は僧正まで上り、本学の教授などを歴任しました。詩人・歌人としては、投稿雑誌『中学文壇』の主筆を務め、短歌結社「かぐのみ社」を創立しました。また、古書・錦絵の収集家としても知られています。今からちょうど100年前の1926年（大正15年）、当館の開館を祝して開催された記念展に際しては、所蔵品を惜しみなく出品し、当館の門出に彩りを添えました。

このたび、ご子孫のご厚意により錦絵類をご寄贈いただき、開館100周年という節目の年に、長年守り伝えられてきた錦絵を再び展示することが叶いました。100年前に思いを馳せながら、立正大学図書館が歩んできた歴史と、寄贈によって結ばれた「知の継承」の物語を感じていただければ幸いです。

詳細はこちらをご確認ください

【展示期間】 2026年6月4日(木)～7月20日(月)

【展示場所】 8号館 B1 古書資料館 （10：30～16：30）

11号館 1F 展示コーナー（10：00～18：30）

13号館 B2 特別展示室 （10：30～16：30）

※詳細は添付ファイルの開室カレンダーをご確認ください。

【展示資料】

1) 高祖御一代略図（建治三年九月身延山七面神示現）

2) 〔清正公渡海船中〕

3) 江戸自慢三十六興（池上本門寺会式）

他多数

高祖御一代略図（建治三年九月身延山七面神示現）

〔清正公渡海船中〕

江戸自慢三十六興（池上本門寺会式）

【主催】立正大学品川図書館

【共催】池上本門寺霊宝殿

【協力】立正大学文書館