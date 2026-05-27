









ふくしまデスティネーションキャンペーン特別企画！ 「ひなび～ココロで感じる磐越東線～」を運行します！

ふくしまデスティネーションキャンペーンに合わせ、｢ひなび～ココロで感じる磐越東線～｣を運行します。本列車は、ふくしまDCのテーマである「花」をモチーフに、磐越東線沿線の自然や文化、人の営みを五感で楽しむ体験型観光列車です。

車内では、地域で活躍する講師による和菓子づくりや、伝統素材を用いたハンドメイド体験、沿線のお菓子や花酵母を使ったお酒、桃ジュースの飲み比べなど、福島ならではの魅力を感じていただけます。

初夏の車窓に広がる風景とともに、「見る・触れる・香る・味わう・聴く」を通して、移動そのものが旅の 思い出へと変わる新しい観光列車をお楽しみください。

１ 商品概要

⑴商品名：ひなび～ココロで感じる磐越東線～

⑵開催日：2026年6月7日（日）

⑶集合場所：郡山駅1階在来線改札前【受付開始8：30】

⑷車両：ひなび（陽旅）

⑸区間：郡山駅（9：25発） ～ いわき駅（11：18着）





２ 花を感じる体験プログラム

⑴グリーン車にご乗車の方（1人ボックスシート、2人掛けシート、4人ボックスシート）

○体験内容：花をモチーフにした和菓子「練り切り」づくり

○講師：いわき市「久つみ」 若松 晶子 氏





⑵普通車にご乗車の方

○体験内容：水引といわき市の伝統工芸である遠野和紙を組み合わせたオリジナルクラフト作品づくり

○講師：田村市「UKA STYLE」 松本 悠佳 氏





3 花と果実で楽しむ、福島の味わい

⑴飲み物で福島を味わう ※いずれかのコースをお選びいただけます。

①アルコール飲み比べコース

富岡町の花酵母を使用した3種類のお酒をご提供します。宵ノ森「SAKURA」は、新商品のため当日のお楽しみとなります。





②桃ジュース「のむもも」飲み比べコース

福島で収穫された3種類の桃の甘み・香り・コクをそれぞれお楽しみいただけます。





⑵食べ物で福島を味わう ※それぞれ1つずつの提供となります。

地元で親しまれている沿線のお菓子をお楽しみいただけます。





4 販売価格・その他

⑴販売価格：グリーン車 12,000円（税込）／1名

普 通 車 10,000円（税込）／1名

※行程に必要な運賃、体験、お飲み物代などを含みます。

※アルコール飲み比べコースは、20歳以上のお客さまに限らせていただきます。

⑵募集人数：グリーン車 25名

普 通 車 34名

⑶ 販売開始日：2026年4月27日（月）12：30～

⑷販売箇所：JRE MALLチケット JR東日本 水戸支社店よりご購入いただけます。

https://event.jreast.co.jp/shop/detail/a007

※ 画像はすべてイメージです。