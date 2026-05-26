全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP(本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生)は、サバンナ高橋茂雄との共同制作となるリアル脱出ゲーム『ゾンビに囲まれたホームセンターからの脱出』を、宮城(リアル脱出ゲーム仙台店)にて開催することを発表いたします。 ★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/zombie-homecenter/

これまでに4作品が展開され、累計20万人以上が参加するなど高い人気を誇る「SCRAP×サバンナ高橋茂雄」シリーズ。第5弾となる本イベントの舞台は、ゾンビに囲まれた「ホームセンター」。ゾンビに支配された世界で、荒れ果てたホームセンターに逃げ込んだ参加者たちは、店内を徘徊するゾンビたちに立ち向かいながら、救助を呼ぶための通信機の完成を目指します。仲間と知恵を出し合い、アイテムを自由に組み合わせて、あなただけの方法で生き延びる術を探し出す、緊張感とドタバタが入り混じる体験型ゲーム・イベントです。 東京、大阪会場の参加者からは「ひらめきと想像力をフルに使って挑む体験が新鮮で、成功したときの達成感が格別」「謎解きが好きな人から、慣れていない人まで、レベルを問わず楽しめるイベント」「コミカルに盛り上がれる一方で、油断できない歯ごたえのある謎もあり面白かった」といった声も寄せられました。東京会場では完売回も続出するなど大きな反響を呼び、現在開催中の愛知会場でも、多くのお客様にお楽しみいただいております。

宮城での開催が決定！

そんな『ゾンビに囲まれたホームセンターからの脱出』がリアル脱出ゲーム仙台店にて2026年7月17日(金)より開催されます。 チケットは、5月30日(土)より少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売が、6月6日(土)より一般販売がスタート。 自由な発想で挑むリアル脱出ゲーム『ゾンビに囲まれたホームセンターからの脱出』を、ぜひ会場でご体感ください。 ▼イベントの様子

リアル脱出ゲーム『ゾンビに囲まれたホームセンターからの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/zombie-homecenter/ ◼︎ストーリー 時は20XX年。 人類の半数がゾンビとなり、世界は崩壊した。 あなたたちが逃げ込んだのは、あるホームセンター。 救助を呼ぶ通信機を完成させるには、 散らばったパーツを集める必要がありそうだ。 しかし、店内にもゾンビがうごめいている……！ ゾンビに立ち向かうには、何か道具が必要だ。 しかし、手に入るのは物干しざお、輪ゴム、テープなどのガラクタばかり。 これらを組み合わせ、どうにか道具を作り出さなければならない！ あなたの自由なひらめきを駆使して、この絶望から脱出せよ！

◼︎プレイ形式 ・所要時間：約110分 ・参加人数：最大4名 ・一斉スタート ・屋内イベント ◼︎開催会場、日程 【愛知】リアル脱出ゲーム名古屋店：2026年5月14日(木)～2026年7月12日(日) 【宮城】リアル脱出ゲーム仙台店：2026年7月17日(金)～2026年8月30日(日) ※その他の地域でも順次開催予定！ ◼︎チケット販売スケジュール 【宮城】 少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2026年5月30日(土)12:00～2026年6月5日(金)23:59 一般販売：2026年6月6日(土)12:00~ 【愛知】 好評販売中 ◼︎チケット料金 〈前売(平日)〉 一般：3,600円 グループチケット(1～4人)：1人あたり3,300円(合計13,200円) 〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉 一般：3,900円 グループチケット(1～4人)：1人あたり3,600円(合計14,400円) ※当日チケットもあり。料金詳細は特設サイトをご確認ください。 ※料金は税込です。 ◼︎主催／企画制作 主催：SCRAP 企画制作：SCRAP／高橋茂雄（サバンナ） 協力：吉本興業

〈補足情報〉高橋茂雄(たかはししげお)プロフィール

お笑いコンビ”サバンナ”のボケ担当。 幅広い知識と抜群のトーク力でテレビ朝日「ザワつく！金曜日」など多くのバラエティ番組に出演。大の脱出ゲーム好きとしても知られ、「絶望トイレからの脱出」「絶望テレビからの脱出」などのイベントを共同制作。 ☆「高橋茂雄」公式Xアカウント：https://x.com/Shigeo0128 ☆「高橋茂雄」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/shigeo0128/

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine