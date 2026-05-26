AIコミュニケーション統合プラットフォーム「カイクラ」を提供する株式会社シンカ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：江尻 高宏、以下「シンカ」）、セールスAIソリューションを展開する株式会社Xpotential（本社：東京都品川区、代表取締役社長：下村 諒、以下「Xpotential」）、および営業・保険領域における実務支援を行うオーウェン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：富田 壮大、以下「オーウェン」）は、3社連携により、2026年6月1日施行の改正保険業法に対応した新サービス「カイクラAI保険コーチ powered by Xpotential」を、同日より提供開始することをお知らせいたします。 本サービスは、「カイクラ」で取得した通話録音データを、Xpotentialが提供するAI解析システムと連携し、オーウェンが監修した保険実務に即した評価ロジック（プロンプト）で自動解析するものです。法改正により内部統制の高度化が求められる特定大規模乗合代理店（自動車ディーラー等）において、保険募集に関する通話の記録・分析業務を効率化し、保険代理店業務の照会やモニタリングに対応可能なガバナンスの実効性確保を支援します。

連携の背景と目的

2026年6月1日施行の改正保険業法による規制強化を背景に、特定大規模乗合代理店（自動車ディーラー等）にはより厳格な業務運営体制の整備が義務付けられます。一方で、実際の商談内容や説明プロセスはブラックボックス化しやすく、代理店側には業務運営の適切性を説明できる態勢の整備が一層強く求められます。 本取り組みでは、「カイクラ」に蓄積される会話データをAIで解析・可視化することで、法改正で求められる「実務レベルでの対応品質の標準化」と、コンプライアンス対応の高度化を同時に実現します。

「カイクラAI保険コーチ powered by Xpotential」の主な特長とメリット

本サービスは、2026年6月1日の改正法施行に合わせ、以下の価値を提供します。 （1）AIが保険関連の会話を自動抽出しモニタリングを効率化 「カイクラ」に蓄積された会話データの中から、AIが保険募集に関連する会話のみを自動で抽出します。人手によるランダムチェックの限界を解消して管理者による確認業務を補完し、モニタリング業務の負荷軽減に寄与します。 （2）業務照会やモニタリングに対応する客観的な証跡管理 保険募集業務の適切性に関する照会やモニタリングが行われた際にも、募集プロセスの状況を示す資料の一つとしてご活用いただけます。 （3）保険実務の専門知見を反映したコーチング・評価 Xpotentialが開発し、オーウェンが監修したスコアリングアルゴリズムに基づき、AIが単なる不備の検知にとどまらず、改善点をフィードバックします。営業担当者のコンプライアンス意識を醸成するとともに、顧客本位の良質なコミュニケーションの標準化を支援します。

今後の展開

今後は、本ソリューションを通じて蓄積された会話データの活用をさらに推進し、コンプライアンス対応の高度化と営業活動の最適化を両立する仕組みを強化していきます。 また、保険領域にとどまらず、あらゆる業界におけるコミュニケーションの標準化とデータ活用を支援し、「会話データ」を軸とした次世代の営業インフラの構築を目指してまいります。

カイクラについて

「カイクラ」は、電話・対面・メール・SMS・LINEなど、お客様とのあらゆるコミュニケーションをクラウドで一元管理するAIコミュニケーション統合プラットフォームです。 多様な接点の履歴を顧客ごとに集約・可視化し、生成AIが会話の文字起こしや要約、さらには「クレーム・カスハラ」「応対品質」まで自動判定。すべての会話をリアルタイムにデータ資産化することで、属人化の解消や現場の負荷を軽減し、企業の持続的な成長に貢献します。 2014年8月のサービス開始以来、継続率99.7%を達成し、3,200社・6,400拠点以上に導入（2026年3月末時点）。顧客コミュニケーションのDXを推進するプラットフォームとして高い評価を得ています。 サービスサイト：https://kaiwa.cloud/ ※「カイクラ」は株式会社シンカの登録商標です。 ※「LINE」はLINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

株式会社シンカについて

株式会社シンカ（東京証券取引所グロース市場・証券コード：149A）は、「ITで 世界をもっとおもしろく」を経営理念に、企業のあらゆる会話をおもしろくすることを使命とするコミュニケーションプラットフォーマーです。 【会社概要】 社名：株式会社シンカ 代表者：代表取締役社長 CEO 江尻 高宏 所在地（本社）：〒101-0054 東京都千代⽥区神⽥錦町3-17 廣瀬ビル10階 設立：2014年1月8日 資本金：397百万円 従業員数：81名（2026年3月末時点） コーポレートサイト：https://www.thinca.co.jp/ シンカ IR note：https://note.com/thinca_2025（事業戦略や成長可能性に関する情報を発信しています。）