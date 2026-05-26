TSSに、期待の新人・廣瀬蓮（ひろせ れん）アナウンサーが加わりました！ 記念すべきお披露目は、5月9日（土）放送の『スポラバ特別編 ハナコ岡部参戦！新しいカギでカープ全力応援ＳＰ』。TSSスポンサードゲーム「新しいカギでずきゅん。TSS全力応援デー」が行われたマツダスタジアムから、生放送でお届けしました。ハナコ岡部さんが６人の男性のなかから廣瀬アナを見つけ出す「新人アナウンサーをさがせ！」や、平川蓮選手との「れんれんトーク」など、バラエティあふれる企画で賑やかなスタートを切りました。 その後フジテレビでのアナウンサー研修を経て、5月25日（月）の『TSSニュースナイト』でデビュー。

本番前は「練習とは違う緊張感があります」と不安を口にする場面もありましたが、野川諭生アナや梶谷羽奈アナのアドバイスを真摯に受け止め、丁寧にニュースを伝えきりました。初鳴きを終えた廣瀬アナは、「先輩たちのすごさを改めて実感しました。放送に携わる全ての方々への感謝の気持ちを忘れず、これからも一歩一歩成長していきます！」と力強くコメント。新たなスタートへの決意をにじませました。

6/1（月）からは、「TSS新人アナ 廣瀬いいねWEEK」がスタート。TSSのレギュラー番組に6日連続で出演する予定です。大学までプロを目指して野球に打ち込んできた経験と鍛えた体格を武器に、さまざまな挑戦に体当たりで臨みます。 さらに、TSS公式インスタグラム（@tss_tv_official）にて、合計1万「いいね」を目指して投稿する企画も実施！達成の暁には、視聴者プレゼントがグレードアップします。廣瀬アナの今後の活躍にご期待ください！