NPO法人バイオクリマ研究会(理事長：紫藤 治)は、気候変動による健康リスクの増大に備える人材育成講座「第19期 健康気象アドバイザー認定講座」を、2026年5月よりオンデマンド配信形式で開催し、受講生の募集を開始しました。





2026年4月、気象庁は最高気温40℃以上の日を「酷暑日」と新たに定義しました。これまでの「猛暑日(35℃以上)」をさらに上回る苛烈な暑さが、もはや統計上の現実として公式に認定された瞬間です。地球温暖化の加速とともに、「酷暑日」の到来はもはや想定外ではなく、今夏から私たちが備えるべき「新たな日常」となりました。

また、2025年6月1日からは労働安全衛生規則が改正され、屋外作業をはじめ熱中症リスクの高い労働環境における適切な健康管理措置が義務付けられました。事業主が気象情報を活用し、労働者の健康を守るための環境整備や指導が求められるようになりました。





こうした気象の変化は、熱中症にとどまらず、心疾患・脳卒中・ヒートショック・気分障害など、私たちの健康に多面的かつ深刻な影響を与えています。「熱中症警戒アラート」発表回数が過去最多水準を更新し続ける中、また「熱中症特別警戒アラート」がいつ発表されるかわからない環境下で、アラートを受け取るだけでなく、気象情報を正しく読み解き、個々の場面で適確な判断と行動ができる人材の育成こそが、今この時代に最も必要だと当会は考えています。





本講座では、熱中症を引き起こす「環境・からだ・行動」の3要因をはじめ、「酷暑日」のような極端な高温現象が人体に与えるメカニズムを、衣食住から気候変動まで幅広い視点で体系的に学べます。各専門分野の第一線で活躍する講師陣による珠玉の15講座を通じて、医療・介護・スポーツ・教育・メディアなど、あらゆる現場で即戦力となる「健康気象アドバイザー」の認定資格取得を目指せます。これまでに670名以上の方が資格を取得し、社会の各分野で活躍しています。





「酷暑日」という言葉が生まれた今年こそ、気象を健康に活かす知識を力に変えるときです。





気象と健康の関係を学んで健やかな毎日を





【講座概要】

名称 ：第19期 健康気象アドバイザー認定講座

主催 ：NPO法人バイオクリマ研究会

後援 ：日本生気象学会

協賛 ：いであ株式会社

開催 ：オンデマンド配信(専用テキスト＆講義PDF資料あり)

配信日 ：2026年5月8日(金)12:00 ～ 2026年8月7日(金)12:00

申込期限：2026年7月8日(水)12:00





今年も暑い夏が来ます





【受講料 (全15講座一括申込のみ受付・消費税込)】

一般 50,000円

学生 25,000円※

健康気象アドバイザー既認定者 25,000円※

法人一括(5名以上)1名あたり 40,000円※

当研究会会員・賛助会員 40,000円※





※印にてお申し込みの場合は、後日事務局より、その資格確認のためのご連絡をさせていただきますことをご了承ください。





※今回の認定講座のお申し込みを機に、バイオクリマ研究会の会員になられる方は、こちらのページ( https://www.bio-clima.net/profile/ )をご確認いただいたうえで、事務局に年会費を事前にお支払いください。その場合は必ず、その旨をバイオクリマ研究会HPのお問い合わせページ( https://www.bio-clima.net/contact/ )から必要事項と合わせてご送付ください。※「お問い合わせ内容」に「入会希望」とご記入ください。









【これまでの開催実績】

https://www.bio-clima.net/wp-content/uploads/2020/02/nnt_ksjs.html

※第13期(2020年)実施分は、コロナ禍のため中止となりました。









【お申し込み方法について】

下記のURLよりお申し込みをお願いいたします。(外部イベント告知サイトPeatix)

https://bio-clima-seminar2026.peatix.com









＜バイオクリマ研究会 概要＞

2008年7月設立のNPO法人。広く一般市民に対して、気象・気候及び環境についての講演会・講習会の企画・開催、調査・研究及び情報に関する事業、健康気象アドバイザーの育成・養成及び資格認定に関する事業等を行い、健康の増進と環境の保全を図り、広く公益に寄与することを目的とする。

◆WEBサイト： https://www.bio-clima.net/





名称 ： NPO法人バイオクリマ研究会

代表者 ： 理事長 紫藤 治(島根大学 名誉教授)

所在地 ： 〒224-0025 神奈川県横浜市都筑区早渕2-2-2

いであ株式会社 国土環境研究所 バイオクリマ事業部内

設立 ： 2008年7月

事業内容： 気象・気候及び環境についての講演会の企画・開催、調査・研究、

健康気象アドバイザーの育成・養成及び資格認定に関する事業等

URL ： https://www.bio-clima.net/









＜健康気象アドバイザー認定講座 概要＞

「健康気象アドバイザー」とは、気象情報をもとに、健康のアドバイスをするスペシャリストです。その認定を本講座の受講と課題提出を通じて、NPO法人バイオクリマ研究会が行います。

資格取得者は、人々の日常生活の中を始め、高齢者や乳幼児、持病を持っている方、気象の変化に敏感な方に対して、健康管理の方法や快適性の向上、夏季の熱中症の予防に役立つ正しい知識を提供することができます。

全15講座中10講座以上を受講し、当研究会所定のレポート提出にて一定の水準に達した方に、「健康気象アドバイザー認定証」を発行します。これまで、気象予報士をはじめ、540名以上の方が資格認定を受け、自己の健康管理はもとより、医療・介護・スポーツ・メディアなど様々な分野において、健康気象の専門家として活躍中です！





紹介動画： https://www.youtube.com/watch?v=UG7NCCzY2Rs





講座修了後の活躍のフィールド(イメージ図)





■認定講座カリキュラム詳細

＜1. バイオクリマ概論A(気候・地理) 計82分＞

健康気象を学ぶ上で必須となる気候と人間の関係について、地理学的アプローチで解説し、後続の講座の基本となる知識を身につけます。

【講師】東京学芸大学 教授 加賀美 雅弘





＜2. バイオクリマ概論B(生理・生活) 計96分＞

健康気象を学ぶ上で必須となる身体の仕組みの基礎を学び、健康と気象・季節の関係について全般的な知識を身に付けます。また気温等の因子を取り上げ、その捉え方から人体に及ぼす影響まで、後続の講座の基本となる知識を身につけます。

【講師】島根大学 名誉教授／島根リハビリテーション学院 学院長 紫藤 治





＜3. 入浴概論 計99分＞

現代日本人の一般的な入浴様式である温水浴を話題の中心とし、四季を通じた入浴におけるリスク、恩恵となる様々な効果、そしてそれらの知見に依拠する入浴方法など、お風呂の活用方法についての正しい知識を学びます。

【講師】東京都市大学 教授 早坂 信哉





＜4. 循環器疾患 計93分＞

循環器疾患と気象の関わりについて、心筋梗塞、脳梗塞などを中心に、疾病発症を引き起こす気象条件に関して、医学論文を基にした考察を行い、各疾病の特徴や発症のメカニズム、対策等について、医学的な観点から学びます。

【講師】公立福生病院 医師／気象予報士 福永 篤志





＜5. 気象と花粉症との関係 計68分＞

花粉症の主たる原因植物であるスギやヒノキの花粉が飛散する気象条件を学び、症状を軽減させる行動や知識を身につけます。また、花粉の観測方法も詳しく解説します。

【講師】株式会社南気象予報士事務所 代表取締役 南 利幸





＜6. 天気痛 計128分＞

気象と痛みとの関係については昔から経験的に知られています。気象の影響を受けて発症したり悪化したりする慢性の痛みを「天気痛」と呼んでいます。この天気痛について、特徴・関連要因などを動物実験結果や臨床事例を通して学びます。

【講師】常葉大学 教授 櫻井 博紀





＜7. 気象と住まい 計87分＞

動物にとっての巣は繁殖が主な目的ですが、人間にとっての住まいは体温調節が重要な目的です。四季の変化がある日本では、暑さも寒さも健康に大きく関わっています。快適で健康に住まう工夫などについて学びます。

【講師】京都府立大学 特任教授 松原 斎樹





＜8. 暑さ・寒さと衣服 計118分＞

気温や湿度は衣服の素材、デザイン、組合せ等を決めるのに大きく関わります。快適な衣環境を形成し、心地よい衣生活を送るため、環境-人体-衣服の関係性について理解を深めましょう。

【講師】文化学園大学 教授 佐藤 真理子





＜9. スキンケアと季節の過ごし方 計63分＞

季節によって変化する湿度などの影響で、肌の機能保持には意識的なケアを施すこともポイントとなります。皮膚の機能性や仕組み、そして季節環境の変化を踏まえたスキンケアについて学びます。

【講師】聖カタリナ大学 教授 岡田 ルリ子





＜10. 気候変動と健康 計83分＞

気候変動は、健康の社会的、環境的決定要因であるきれいな空気、安全な飲み水、充分な食料、安全な住居などに影響を与えます。気候変動による健康影響と、その対策の一つであるグリーンインフラストラクチャーについて学びます。

【講師】法政大学 教授 山口 隆子





＜11. 日本の気候と薬膳 計102分＞

薬膳とは漢方(中国伝統医学)の教えを基に、健康維持や疾病治療を目的に提供される料理のことです｡教えには各季節の体の特性や健やかに過ごす為の食材選び・調理法も多く含まれています。当講座では漢方・薬膳の基礎と日本の気候にあわせた食養生を学びます。

【講師】国際中医薬膳師／気象予報士 石田 よしみ





＜12. 気象と感染症 計72分＞

冬の代表的な季節病であるインフルエンザを中心に、季節毎に流行しやすい感染症を取り上げ、症状の特徴や対策等について学びます。

【講師】東京大学大学院 教授 橋爪 真弘





＜13. 熱中症 計96分＞

近年増加している熱中症について、症状の分類や対策、および、屋内外の高温環境下における熱中症発生のメカニズムについて学びます。熱中症予防の環境評価指標として広く普及しているWBGTの測定方法や意義なども、詳しく解説します。

【講師】滋賀県立大学 名誉教授 寄本 明





＜14. 環境と運動 計114分＞

この講座では、温熱環境(高温環境、寒冷環境)及び気圧環境(高地環境、水中環境)における運動中の体への影響について学びます。

【講師】松山大学 特任教授 田中 英登





＜15. 気象と食品市場動向 計94分＞

天候や季節の変化によって食嗜好は変わる傾向があります。天気と食の因果関係についてスーパーマーケットなどの食品販売実績の分析結果をもとにまとめ、考察を行います。

【講師】株式会社True Data 流通気象コンサルタント 常盤 勝美









※本プレスリリースに使用している画像は生成AIを活用して作成したイメージです。