さくら情報システム株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：伊延 充正、以下「さくら情報システム」)は、「次世代育成支援対策推進法」に基づく厚生労働大臣認定「くるみん」における最高位「プラチナくるみん」の認定を受けました。

2025年3月には「プラチナえるぼし」(女性活躍推進法に基づく厚生労働大臣認定)の認定も取得しており、これらの認定は、社員の仕事と家庭の両立支援に関する当社の継続的な取り組みが評価されたものです。





※2026年2月末時点

「プラチナくるみん」認定企業数863社

「くるみん」認定企業一覧掲載数5,695社

出典：厚生労働省 くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定企業名都道府県別一覧

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/jisedai/kijuntekigou/index.html





さくら情報システム、「プラチナえるぼし」に次いで「プラチナくるみん」(最高位)を取得





「プラチナくるみん」は次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業に対する認定「くるみん」を保有する企業のうち、より高い水準の取り組みを行い、その実績状況が特に優れた企業に認定されます。

さくら情報システムは、「一般事業主行動計画」に定めた目標の達成、および「プラチナくるみん認定基準」に則った取り組みが評価され、認定に至りました。

今後も社員が安心して仕事と子育てを両立できる職場環境づくりをより一層推進していきます。









■認定適用日

2026年2月20日









■さくら情報システムの「一般事業主行動計画」

さくら情報システムでは、仕事と子育ての両立を計画的に推進するため、一般事業主行動計画を策定し、段階的に取り組みを進めてきました。





【期間】2022年4月1日～2025年3月31日

【目標の内容】

・育児をしている社員を対象とする取り組み

目標1：妊娠・出産・産休・育休・復職に関する社内の相談窓口の認知度を向上させる。

(相談窓口が対応する事柄：心身の健康管理、仕事と育児の両立支援、社内制度の案内、各種手続きフロー)

・育児をしていない社員をも含めて対象とする取り組みに関する事項

目標1：全社の年次有給休暇取得率の目標を75％とする。





これらの目標を達成し、「プラチナくるみん」認定に至りました。現在は新たな目標を掲げています。





【期間】2025年4月1日～2027年3月31日

【目標の内容】

・育児をしている社員を対象とする取り組み

目標1：両立支援制度に関する職場全体の理解促進を図る。

目標2：計画期間における男性労働者の育児休業等取得率を50％以上とする。

・育児をしていない社員をも含めて対象とする取り組み

目標1：2026年度のフルタイム労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均を各月30時間未満とする。





関連情報：次世代育成支援対策について

https://www.sakura-is.co.jp/sustainability/next_generation/index.html









■仕事と子育ての両立を支援する主な企業制度

当社では、行動計画の目標達成に向け、以下のような制度を整備しています。





・子育て応援休暇

3才までの子を養育する社員を対象に、子1人につき、出生時10営業日付与、子が3才まで取得可能。

(分割取得可能、分割回数に制限なし)





・イクメン休暇

小学校6年生の年度末までの子を持つ男性社員を対象に2営業日/年を付与。





・育児短時間勤務制度

小学校3年生の年度末までの子を養育する社員を対象に、通常勤務7.5時間のところ、5.5/6.0/6.5/7.0時間に短縮可能。

(時間変更/終了/再開の回数に制限なし)





・託児補給金制度

就学前までの子を養育する社員を対象に、業務都合で「延長・休日保育」「時間外・休日ベビーシッター」「病児保育」などの料金が発生した際に、子1人につき、上限5万円/月を支給。





・在宅勤務制度

全社員を対象に、在宅勤務が可能。









■執行役員(人事担当) 實義 英治からのコメント

「このたびのプラチナくるみんの取得とプラチナえるぼしの認定は、多様な人材が安心して働き、挑戦し続けられる企業文化を積み重ねてきた結果だと考えています。これからも一人ひとりの成長とライフステージに寄り添う組織づくりを推進してまいります。」









■今後のビジョン

さくら情報システムは、このたびの「プラチナくるみん」認定取得を新たなスタートとして、子育て中の従業員が安心して仕事と育児を両立できるよう、より一層働きやすい職場環境づくりを推進していきます。また、子育て中の従業員をはじめ、すべての従業員が仕事と生活の調和を図りながら、いきいきと働き続けられるよう、今後も環境整備に継続して取り組みます。









■さくら情報システムについて

＜会社概要＞

商号 ： さくら情報システム株式会社(オージス総研・三井住友銀行のグループ企業)

本社 ： 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

設立 ： 1972年11月29日

URL ： https://www.sakura-is.co.jp

事業内容： 三井住友銀行およびグループ会社の基幹システムを支え、幅広いお客様にハイレベルなサービスを提供してまいりました。豊かな経験から培ったノウハウ、技術、信頼を基に、会計・人事給与・金融・BPO・セキュリティ・システム運用の強みを軸に、今後もお客様の課題解決をトータルにサポートしていきます。





※本リリースに記載されている会社名、サービス名等は各社の登録商標または商標です。