全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）および日本郵便株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長兼執行役員社長 小池信也）は、「ＫＩＴＴＥ大阪」にて開催中のリアル脱出ゲーム『ＫＩＴＴＥ大阪と約束の手紙』の動員が15,000人突破し、また好評につき2026年9月30日（水）まで開催期間を延長することを発表いたします。 ★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/kitte-osaka/

リアル脱出ゲーム『ＫＩＴＴＥ大阪と約束の手紙』は、専用の謎解きキットを手に、ＫＩＴＴＥ大阪館内をめぐりながら隠された謎を解き明かしてゴールを目指す体験型ゲーム・イベントです。

■動員15,000人突破！

2025年5月よりスタートした、リアル脱出ゲーム『ＫＩＴＴＥ大阪と約束の手紙』の累計動員が15,000人を突破しました。参加された方からは「ＫＩＴＴＥ大阪館内で完結するので遊びやすい」「グルメもショッピングもあり1日中楽しめた」「駅直結なので参加しやすくて良かった」「ストーリーに感動した」など好評の声を多数いただいています。

■開催期間の延長が決定

好評につき、2026年9月30日（水）までの開催期間延長が決定しました。謎解きキットは売り切れ次第販売終了となります。謎解きキットは、日時を指定して現地で引換可能な事前販売と、ＫＩＴＴＥ大阪が入っているJPタワー大阪内にある大阪中央郵便局や、リアル脱出ゲーム大阪心斎橋店、大阪恵美須町店、大阪南堀江店、京都店で当日購入可能。その他「SCRAP GOODS SHOP」にてオンラインでも購入可能です。 大阪駅直結のＫＩＴＴＥ大阪は、カフェやレストランに加えて日本各地のアンテナショップが集まり、グルメもショッピングも楽しめる魅力的な施設です。そのＫＩＴＴＥ大阪を舞台に行われる、迷子の男の子と手紙にまつわる心温まる物語。ぜひご体験ください。

リアル脱出ゲーム『ＫＩＴＴＥ大阪と約束の手紙』概要

◼︎イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/kitte-osaka/ ◼︎イベントCM https://youtu.be/LZXiuYdkuWc?si=ZE2-nF3m0mDlF24- ◼︎ストーリー 「行方がわからないお父さんを、一緒に探してくれませんか？」 大阪駅から徒歩1分。 さまざまな店が軒を連ねる「ＫＩＴＴＥ大阪」へとたどり着いたあなたは、一人の男の子を見つける。 ちょうど小学生ぐらいだろうか？ 手には一通の手紙を持ち、きょろきょろとあたりを見渡していた。 「ぼく、この手紙を頼りにお父さんを探しに来たの。けど全然見つからなくって……」 手紙を中心に巻き起こる、ＫＩＴＴＥ大阪をめぐる旅。 不思議な人に、さまざまな謎。 出会いの先に、解き明かされる秘密とは…… ◼︎プレイ形式 ・制限時間：なし ・人数制限：なし ・所要時間：120～150分 ・開催：屋内 ◼︎開催会場 ＫＩＴＴＥ大阪：大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 ◼︎開催期間 2026年9月30日（水）まで ※謎解きキットは売り切れ次第販売終了です。 ◼︎チケット販売スケジュール 6月1日（月）以降開催分 ・少年探偵SCRAP団（FC）団員先行販売：2026年5月28日（木）12:00～5月29日（金）23:59 ・一般販売：2026年5月30日（土）12:00～ ◼︎謎解きキット料金 2,600円（税込） 主催：SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験……そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine

〈補足情報〉ＫＩＴＴＥ大阪について

ＫＩＴＴＥ大阪は、日本の「いいもの」や地域の食文化など、日本各地のさまざまなヒト、モノ、コトが集まり、日本の良さを発見・再認識できる場所を目指して、2024年7月31日（水）にグランドオープンした商業施設です。 ☆公式サイト：https://osaka.jp-kitte.jp/