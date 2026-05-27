国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、検品や監視などの目視作業を自動化するノウハウをまとめた「画像認識AI 業界別・ユースケース集」を、2026年5月27日（水）に公開しました。

■「画像認識AI 業界別・ユースケース集」の概要

https://aismiley.co.jp/image-recognition-manual-inquire/

本資料では、画像認識AIの基礎から、各業界での活用シーンをまとめたマトリクス図までを網羅的に解説しています。 具体的な事例として、製造業における樹脂成形品の外観検査の工数削減や、小売業での行動解析による万引きロス削減を紹介。さらに、建設業でのドローンと赤外線カメラを活用した外壁調査、物流業でのAI-OCRによる伝票入力削減など、6つの実践的なユースケースを収録しています。 また、画像認識AI導入成功のための「3つの判断基準」や、AIsmileyがおすすめする画像認識AI製品3選もまとめました。作業の代替ではなく、現場スタッフのポテンシャルを解放するための実践マニュアルとしてぜひご活用ください。

■「画像認識AI 業界別・ユースケース集」作成の背景

近年、人手不足が深刻化する中、目視検査や現場監視といった属人的な作業は、精度とリソースの両面で限界を迎えています。品質と安全を担保しつつ生産性を向上させるためには、テクノロジーの介入が急務となっています。 しかし、画像認識AIの導入にあたっては「デモ環境では動いたが、暗い照明や天候変化のある実際の現場では使えない」「既存の設備と連携できない」といった壁に直面する企業も少なくありません。 そこでAIsmileyは、画像認識AIを「現場で育ち、定着する」ツールとして選定・導入するためのノウハウと、製造・小売・物流・医療など多岐にわたる業界での成功事例をまとめた本資料を作成しました。単純作業をAIに任せ、人間がより高付加価値な業務に集中できる体制づくりの参考としてお役立てください。

■本資料はこんな方におすすめ

・目視での外観検査や監視業務に限界を感じており、自動化・省人化を進めたい方 ・製造、小売、物流、医療などの現場で、他社がどのように画像認識AIを活用しているか知りたい方 ・自社の過酷な現場環境や既存設備に適合するAI製品の選び方（判断基準）がわからない方 ・導入して終わりではなく、現場で定着・運用できるAIソリューションを探している方

■「画像認識AI 業界別・ユースケース集」の入手方法

本資料をお求めの企業ご担当者様は、下記の手順に沿って資料請求ください。 1. 下記『今すぐ無料で資料請求』をクリックします。 2. お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力の上、送信ください。 3. 入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。 4. 弊社担当者よりメールにて「画像認識AI 業界別・ユースケース集」をご案内させていただきます。

https://aismiley.co.jp/image-recognition-manual-inquire/

※本資料はAIの導入を検討している企業に対して配布しております。AIソリューション提供会社の市場調査および同業他社・競合他社への提供はしておりませんので、あしからずご了承ください。 ※本資料はプレスリリースや製品サイト、導入実績などの公開情報を基にAIsmiley編集部が独自の視点で取りまとめたもので、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。 URL：https://aismiley.co.jp/ ・画像認識とは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-image-recognition/ ・画像認識AIカオスマップ https://aismiley.co.jp/ai_news/image-recognition-ai-chaosmap/ ・製造業向けAI活用最前線 https://aismiley.co.jp/ai_news/manufacturing-ai-guide/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー 所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F 設立年月日：2018年3月9日 代表者：代表取締役 板羽 晃司 資本金：14,990千円 URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー 担当：AIsmiley編集部 TEL：03-6452-4750 Email：media@aismiley.co.jp