ライフスタイルカンパニー株式会社（所在地：東京都中央区）は、ホビーブランド「TOKOTOYZ（トコトイズ）」のオリジナルスクイーズシリーズ「ぷにっこ」の新商品全18種を、2026年5月29日（金）より先行販売いたします。 先行販売は、同日グランドオープンのスクイーズ専門店「PUNIKKO by TOKOTOYZ」の実店舗と、PUNIKKO by TOKOTOYZ公式TikTokライブ配信の2チャンネルで展開。ぷにぷに・もちもちの触り心地と、本物さながらのリアルなスイーツデザインが特徴の「ぷにっこ」をいち早くご体験いただけます。

先行販売情報

販売開始日：2026年5月29日（金） 販売場所①：PUNIKKO by TOKOTOYZ 実店舗（東京都豊島区南池袋1丁目28－2 本館7階、営業時間 11:00～21:00） 販売場所②：PUNIKKO by TOKOTOYZ公式TikTokライブ配信（https://www.tiktok.com/@punikko_by_tokotoyz） ※ 在庫状況により、ご希望の商品をお選びいただけない場合がございます。

先行販売商品ラインナップ - ぷにっこ全18種

リアルなスイーツをモチーフにした全7シリーズ。どれを選ぶか迷う豊富な品揃えです。

■ リアルなケーキシリーズ（全5種）

（１段目左から） - ふわっとハートケーキ … \1,980（税込） - ゆめふわミルクトースト … \3,080（税込） - まるごといちごケーキ … \2,750（税込） （２段目左から） - 贅沢チェリーケーキ … \3,520（税込） - いちごのカットケーキ … \3,520（税込）

■ スイーツ動物シリーズ（全2種）

（左から） - にゃんこのスイスロール … \2,640（税込） - こぐまのケーキ … \2,860（税込）

■ チョコシリーズ（全3種）

（左から） - とろけるチョコスコーン … \1,980（税込） - ふわとろチョコシュー … \1,980（税込） - チョコサンドクッキー … \1,980（税込）

■ ゼリーシリーズ（全3種）

（左から） - 桃ゼリー … \1,760（税込） - ブルースノーゼリー … \1,760（税込） - みかんゼリー … \1,760（税込）

■ プリンシリーズ（全2種）

（左から） - 青空ソーダのチェリープリン … \2,200（税込） - ふるふるチェリープリン … \2,200（税込）

■ 美味しそうなお菓子シリーズ（全2種）

（左から） - 金木犀のひとくちロール … \1,540（税込） - しあわせクッキー … \2,200（税込）

■ アニマルシリーズ（全1種）

- ふわふわぞうさん … \3,300（税込）

※ パッケージの一部が実物と異なる場合があります。 ※ ラインナップは順次拡大予定です。詳細は公式SNSにて随時お知らせいたします。

先行販売店舗「PUNIKKO by TOKOTOYZ」について

「PUNIKKO by TOKOTOYZ（プニッコ バイ トコトイズ）」は、ケーキショップをコンセプトにしたスクイーズ体験型専門店です。ショーケースにずらりと並ぶスクイーツを自分で選ぶ"パティスリー体験"や、購入者限定の巨大スクイーズフォトスポットなど、訪れるたびにワクワクできる空間をご用意しています。 ■ 開店情報 店舗名：PUNIKKO by TOKOTOYZ（プニッコ バイ トコトイズ） グランドオープン：2026年5月29日（金） 所在地：東京都豊島区南池袋1丁目28－2 本館7階 営業時間：11:00～21:00 公式SNS（店舗情報随時更新）： TikTok：https://www.tiktok.com/@punikko_by_tokotoyz Instagram：https://www.instagram.com/punikko_by_tokotoyz/ X：https://x.com/punikko_by_tktz

購入者限定フォトスポット -- 10kg巨大スクイーズ！

店内には、商品を購入した方だけが使えるフォトスポットを設置。重さ約10kgの巨大スフレスクイーズと一緒に撮れる、ここでしか体験できない特別なコーナーです。

スクイーズブームと「PUNIKKO by TOKOTOYZ」

スクイーズは、2025年頃からTikTokを中心に投稿数・再生数が急増し、今最も注目されるトイカテゴリのひとつです。SNSライブ配信では多くのファンが熱狂的に参加し、新商品が即完売するほどの盛り上がりを見せています。テレビ番組でも小学生から大人まで幅広い層に人気と紹介され、その勢いはとどまるところを知りません。 TOKOTOYZのオリジナルスクイーズブランド「ぷにっこ」は、TikTok Shopホビーカテゴリで着実に存在感を高めており、今回の実店舗展開によってオンラインとオフラインを融合した、より強力なブランド体験を実現してまいります。

TOKOTOYZ（トコトイズ）について

TOKOTOYZ（トコトイズ）は、ライフスタイルカンパニー株式会社が展開するホビーブランドです。「Play Beyond Borders. 遊びの世界に、境界線はいらない。」をコンセプトに、国境やジャンルの枠を越え、ワクワクするアイテムをお届けします。

「ぷにっこ」について

「ぷにっこ」は、TOKOTOYZが展開するスクイーズシリーズ。オリジナルデザインから人気キャラクターとのコラボまで、幅広いラインナップを展開中。ぷにぷに・もちもち・とろとろとした触り心地と、思わず集めたくなる愛らしいデザインが特徴です。触れた瞬間からクセになる、手放せない癒しアイテムです。

■ TOKOTOYZ 公式 HP / SNS

公式HP：https://tokotoyz.jp/ 公式Instagram：https://www.instagram.com/tokotoyz_official/ 公式X（旧Twitter）：https://x.com/tokotoyz 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tokotoyz_official

会社概要

会社名：ライフスタイルカンパニー株式会社 所在地：東京都中央区八丁堀2丁目24番3号 PMO八丁堀II 7階 事業内容：化粧品の企画、開発、輸出入、製造販売、卸 / 玩具の企画、開発、輸出入、製造販売、卸 / 海外化粧品、美容雑貨類の輸入総代理 / 海外商品の輸入総代理 公式HP：https://lifestyle-co.fun/ TEL：03-6262-8580