こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
CDP「サプライヤーエンゲージメント評価」リーダーボードに6回目の選定
〜温室効果ガスのサプライチェーン排出量の取り組みが高評価〜
● 温室効果ガスのサプライチェーン排出量の把握、透明性、目標設定、行動に関する取り組みが高評価
● 古河電工グループ ビジョン2030実現に向け、サステナブルな経営を推進
古河電気工業株式会社（本社：東京都千代田区大手町2丁目6番4号、代表取締役社長：森平英也）は国際的な非営利団体であるCDPより、サプライチェーン全体に対する気候変動に関する取り組みとその情報開示が特に優れている企業と評価され、最高評価Aの「リーダーボード」に選定されました。サプライヤーエンゲージメント評価（SEA）は、気候変動問題に対する企業のサプライチェーンへの働きかけを評価し、バリューチェーン内での企業間連携を促進する指標です。
■背景
当社グループは、古河電工グループ パーパス（以下、パーパス）「『つづく』をつくり、世界を明るくする。」を軸としたサステナブルな経営により、古河電工グループ ビジョン2030の実現と持続的な成長を目指しています。その一環として、2021年3月に「古河電工グループ 環境ビジョン2050」を策定し、脱炭素化社会への貢献に向け活動を推進してきました。2023年7月にはSBT 1.5℃（注）の認定も取得しています。
■内容
このたびCDPより、当社グループの温室効果ガスのサプライチェーン排出量の把握、透明性、目標設定、行動に関する取り組みが高く評価され、CDP2025「サプライヤーエンゲージメント評価のリーダーボード」企業に選定されました。今回で6回目となります。
今後も事業所や工場における省エネ活動はもとより、一世紀にわたり継続利用している水力発電の有効活用や太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入を進めます。2050年温室効果ガスネットゼロ実現に向け、当社グループはバリューチェーン全体で温室効果ガス排出量ネットゼロを目指します。
（注）SBT 1.5℃：世界の気温上昇を産業⾰命前より1.5℃を⼗分に下回る⽔準に抑える温室効果ガス削減目標
CDPについて
CDPは、世界で唯一の独立した環境情報開示システムを運営する非営利団体です。多くの企業、金融機関、自治体が、環境への影響を管理するためにCDPのシステムを活用しています。
CDPジャパン https://www.cdp.net/ja
CDPサプライヤーエンゲージメント評価（SEA）について
SEAは、気候変動問題に対する企業のサプライチェーンへの働きかけを評価し、バリューチェーン内での企業間連携を促進する指標です。A評価企業を、CDPはSEAリーダーボードとして公表しています。
CDPウェブサイトのSEA専用ページ
https://www.cdp.net/ja/supply-chain/supplier-engagement-assessment
関連ニュースリリース
当社温室効果ガス削減目標がSBT 1.5℃の認定を取得
https://www.furukawa.co.jp/release/2023/kei_20230803.html
「古河電工グループ 温室効果ガス削減目標2035」を設定
https://www.furukawa.co.jp/news/2025/update_20251016.html
古河電工 サステナビリティ 環境基本方針、中長期ビジョン・目標
https://sustainability.furukawaelectric.com/ja/themes/100/
■古河電工グループについて
当社グループは、メタル・ポリマー・フォトニクス・高周波の4つのコア技術を強みに、情報通信、エネルギーなどのインフラ、自動車およびエレクトロニクスなどの分野において多岐にわたる事業を展開しています。パーパス「『つづく』をつくり、世界を明るくする。」のもと、光通信の高度化やカーボンニュートラルへの対応、モビリティの進化など社会課題の解決に挑み、次世代インフラの構築と発展に寄与しています。
https://www.furukawaelectric.com/
● 温室効果ガスのサプライチェーン排出量の把握、透明性、目標設定、行動に関する取り組みが高評価
● 古河電工グループ ビジョン2030実現に向け、サステナブルな経営を推進
古河電気工業株式会社（本社：東京都千代田区大手町2丁目6番4号、代表取締役社長：森平英也）は国際的な非営利団体であるCDPより、サプライチェーン全体に対する気候変動に関する取り組みとその情報開示が特に優れている企業と評価され、最高評価Aの「リーダーボード」に選定されました。サプライヤーエンゲージメント評価（SEA）は、気候変動問題に対する企業のサプライチェーンへの働きかけを評価し、バリューチェーン内での企業間連携を促進する指標です。
当社グループは、古河電工グループ パーパス（以下、パーパス）「『つづく』をつくり、世界を明るくする。」を軸としたサステナブルな経営により、古河電工グループ ビジョン2030の実現と持続的な成長を目指しています。その一環として、2021年3月に「古河電工グループ 環境ビジョン2050」を策定し、脱炭素化社会への貢献に向け活動を推進してきました。2023年7月にはSBT 1.5℃（注）の認定も取得しています。
■内容
このたびCDPより、当社グループの温室効果ガスのサプライチェーン排出量の把握、透明性、目標設定、行動に関する取り組みが高く評価され、CDP2025「サプライヤーエンゲージメント評価のリーダーボード」企業に選定されました。今回で6回目となります。
今後も事業所や工場における省エネ活動はもとより、一世紀にわたり継続利用している水力発電の有効活用や太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入を進めます。2050年温室効果ガスネットゼロ実現に向け、当社グループはバリューチェーン全体で温室効果ガス排出量ネットゼロを目指します。
（注）SBT 1.5℃：世界の気温上昇を産業⾰命前より1.5℃を⼗分に下回る⽔準に抑える温室効果ガス削減目標
CDPについて
CDPは、世界で唯一の独立した環境情報開示システムを運営する非営利団体です。多くの企業、金融機関、自治体が、環境への影響を管理するためにCDPのシステムを活用しています。
CDPジャパン https://www.cdp.net/ja
CDPサプライヤーエンゲージメント評価（SEA）について
SEAは、気候変動問題に対する企業のサプライチェーンへの働きかけを評価し、バリューチェーン内での企業間連携を促進する指標です。A評価企業を、CDPはSEAリーダーボードとして公表しています。
CDPウェブサイトのSEA専用ページ
https://www.cdp.net/ja/supply-chain/supplier-engagement-assessment
関連ニュースリリース
当社温室効果ガス削減目標がSBT 1.5℃の認定を取得
https://www.furukawa.co.jp/release/2023/kei_20230803.html
「古河電工グループ 温室効果ガス削減目標2035」を設定
https://www.furukawa.co.jp/news/2025/update_20251016.html
古河電工 サステナビリティ 環境基本方針、中長期ビジョン・目標
https://sustainability.furukawaelectric.com/ja/themes/100/
■古河電工グループについて
当社グループは、メタル・ポリマー・フォトニクス・高周波の4つのコア技術を強みに、情報通信、エネルギーなどのインフラ、自動車およびエレクトロニクスなどの分野において多岐にわたる事業を展開しています。パーパス「『つづく』をつくり、世界を明るくする。」のもと、光通信の高度化やカーボンニュートラルへの対応、モビリティの進化など社会課題の解決に挑み、次世代インフラの構築と発展に寄与しています。
https://www.furukawaelectric.com/