NEWS RELEASE

ANAクラウンプラザホテル広島 （広島市中区中町） では、1階ザ・ラウンジにて、2026年7月1日（水）より、フランス発の人気ブランド「PAUL & JOE BEAUTE（ポール & ジョー ボーテ）」とのコラボレーションアフタヌーンティー『PAUL & JOEサマーフルーツアフタヌーンティー』 を期間限定で開催いたします。

PAUL & JOEを象徴する猫モチーフのパフェやクッキーをはじめ、6月に新発売するヘアケアコレクション"Jardin des Sens"よりインスパイア。樹木がそよぎ、花々が香り立つ、まるで秘密のガーデンのような華やかなスイーツの数々と、シェフ特製の夏らしい爽やかなセイボリーをご用意し、メロンやマンゴー、ピーチなど夏フルーツが彩る、優雅で甘いティータイムを演出します。 PAUL & JOEの世界観に包まれる、この夏だけの特別なコラボレーションをぜひお楽しみください。

https://www.anacrowneplaza-hiroshima.jp/offers/restaurants/pauljoe-afternoontea2026/

PAUL & JOEサマーフルーツアフタヌーンティー 概要

■店舗：1F ザ・ラウンジ ■期間：2026年7月1日(水）～8月31日（月） ■時間：11：30a.m.～最終受付 5：30p.m.《120分制》 ※日曜日のみ／最終受付 8：00p.m. ■料金：お１人様\5,200 ※税金・サービス料込

■内容： [スイーツ] メロンクリームのプチガトー／アールグレイとピーチのムース／メロンのロールケーキ／マンゴークリームのタルトレット／ピスタチオエクレア／ピスタチオホワイトチョコレートガナッシュ／マンゴーとメロンのミニパフェ／ピスタチオのマカロン／ピーチ入りメロンソーダジュレ／ピーチスコーンとプレーンスコーン

[セイボリー] 枝豆のヴィシソワーズ／夏野菜のキッシュ／バジルポテトのタルトレット／そら豆とスモークサーモンのロールサンド

[ドリンク] ※90分飲み替え自由 コーヒー／紅茶（アッサム・ウバ・ダージリン・アールグレイ・ジャスミン・イングリッシュブレックファースト）／ハーブティー（カモミール・オレンジピール・ハイビスカス・ペパーミント・ローズヒップ）／ロンネフェルト（ルイボスアマレットカクテル・ホワイトピーチ・ダージリンサマーゴールド・アッサムバリ・ライトレイトセイロン） ヒロコハーブス（トゥルシー トゥルシー・セージ セージ）

PAUL & JOEの新作ヘアケアシリーズをイメージした、夏限定カクテルもご用意。 ※ノンアルコール対応可 ●グロッシーグリーン \1,210 ●スムージングヘア \1,210 ●チェリーメルトミスト \1,210

✿✿ ご来店特典として、新発売のヘアケアセットをプレゼント ✿✿ 「PAUL & JOEサマーフルーツアフタヌーンティー」をご利用のお客様へ2026年6月1日に新発売となる、PAUL & JOEのヘアケアシリーズより、シャンプー＆コンディショナーのセットをお一人様につき1点プレゼントいたします。 香りとやすらぎに満たされる、ちょっと贅沢なバスタイムをお楽しみください。

【内容】 ・スカルプ & ヘア シャンプー （30ml） ・グロッシー ヘアコンディショナー（30g）

＼さらに／ PAUL & JOE BEAUTE「広島そごう店」「森の朝きらら店」にて、アフタヌーンティーをご利用時のお写真をご提示いただき、新ヘアケア商品をご購入のお客様へ、PAUL & JOEスカルプ & ヘア トリートメント（30g）をプレゼントいたします。 ※なくなり次第終了

PAUL & JOE

1995 年にフランス、パリ生まれのデザイナー ソフィー・メシャリーが創設したファッションブランド。 ソフィーが提案するコレクションは楽しさに溢れ、デザインのいたる処に“JOIE DE VIVRE（生きていることの喜び）”が散りばめられています。 ブランドの世界観はそのままに、ポール & ジョー ボーテは人生を徹底的に楽しむパリジェンヌのライフスタイルを提案するコスメティクスをコンセプトに、見て楽しい、触って楽しい、飾って楽しい、持っていることが幸せ、自分自身はもちろん、まわりの人も幸福感に満ち溢れるようなライフスタイルを発信します。

＜ご予約お問い合わせ＞ ザ・ラウンジ ： 0570-07-1640（ナビダイヤル）④→②

クラウンプラザ®ホテルズ&リゾーツについて： 世界有数のプレミアムホテルブランドであるクラウンプラザは、都市や空港、リゾート、郊外など、さまざまなロケーション、絶好の立地にホテルを展開しています。ビジネスでもレジャーでも、そのふたつの旅が交差する新しい旅でも、現代のゲストのニーズに発想豊かなアイデアでお応えします。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本、沖縄）で5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは拡大し続けています。詳細はブランド公式サイトwww.crowneplaza.com、その他FacebookやInstagramなどのSNSをご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて： IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年3月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298 IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/ IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/ja/japan

本件に関するお問い合わせ先： ANAクラウンプラザホテル広島 マーケティング 玉井 岩田 Tel: 082 241 9126 Fax: 082 241 1110 mkt2@anacrowneplaza-hiroshima.jp