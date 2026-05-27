ソーシャルワイヤー株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：矢田 峰之、証券コード：3929)が運営するプレスリリース配信サービス「＠Press(アットプレス)」は、2026年5月11日(月)より、プレスリリース詳細ページに「コメント・リアクション機能」を追加しました。

本機能により、プレスリリース詳細ページ上で読者からのコメントやリアクションを受け取れるようになり、PR配信者は自社リリースへの反応を会員ページから確認・管理できるようになります。これにより、企業・団体は発信後の読者反応を把握し、次回以降のテーマ設計や訴求改善に活かせるようになります。

■ 開発の背景

SNSやレビュー、口コミなど、生活者の反応が可視化される情報接点が広がる中、企業・団体の情報発信においても、発表内容を届けるだけでなく、その内容がどのように受け止められたかを把握し、次の発信に活かしていく視点がこれまで以上に重要になっています。 一方で、従来のプレスリリースは、正確な情報を広く届ける役割に優れる一方、発信後の反応や関心度を発信者が直接把握しにくい面がありました。 ＠Pressでは、発信後の反応も活用できる情報発信の場を目指し、今回「コメント・リアクション機能」を追加しました。

■ 機能追加の概要

(1) コメント機能の追加

プレスリリース詳細ページに、読者がコメントを投稿できる機能を追加しました。コメント投稿にはGoogleアカウントでのログインが必要で、投稿内容は新しいものから順に表示されます。また、不適切な内容は自動チェックにより投稿できない場合があります。

(2) PR配信者向けコメント管理機能の追加

PR配信者は会員ページ内の「コメント管理」から、自社プレスリリースに寄せられたコメントやリアクションの確認・管理ができるようになりました。プレスリリースごとにコメント受付状況や「いいね」数表示の設定状況を確認できるほか、個別画面ではコメント受付のON／OFF、「いいね」数表示のON／OFF、現在の反応状況の把握、寄せられたコメントの管理が可能です。 寄せられた反応は、今後のプレスリリース企画や表現改善に活かせます。

(3) 「いいね」機能の追加

プレスリリース詳細ページで「いいね」が利用できるようになりました。PR配信者は、自社リリースがどの程度関心を集めているかを把握しやすくなります。 「いいね」数は、どのリリースが関心を集めているかを可視化する指標として活用でき、次回以降のPR配信内容や見せ方の参考にもなります。

(4) 「参考になった」機能の追加

各コメントに対して「参考になった」リアクションを付けられるようになりました。読者同士の反応を通じて、有益なコメントが見つかりやすくなります。

(5) 安全性・運用面への配慮

コメント欄には「ご利用ガイドライン」へのリンクを表示し、不適切な投稿や不正な操作が確認された場合には、非表示や機能制限を行う場合があります。

■ 提供開始日

2026年5月11日(月)

■ 対象

・アカウント統合済みの会員様、またはサポート配信アカウントをお持ちの会員様 ・スマート配信アカウントのみをお持ちの会員様は、アカウント統合後にご利用いただけます ・対象となるプレスリリースは、2026年5月11日(月)17時以降に配信申込されたものです ※2026年5月11日(月)17時より前に下書き保存してから配信申込されたものは対象外です ※システムリリース状況により時間は前後する場合があります

■ ご利用ガイドライン

https://www.atpress.ne.jp/guidelines

■ 今後の展開

＠Pressでは今後も、プレスリリース配信後の読者反応をより把握・活用しやすくする機能拡充を進めてまいります。企業・団体が配信後の反応を次回のテーマ設計や訴求改善に活かせるよう、反応可視化や接点強化に関する開発を継続し、情報発信基盤としての価値向上を目指してまいります。

■ プレスリリース配信サービス「＠Press」について

＠Pressは、企業や団体の情報を生活者・メディアへ届けるプレスリリース配信サービスです。配信先メディアの選定から原稿流通までを支援し、ニュースの広がりと情報接点の最大化をサポートしています。

■ 会社概要

商号 ： ソーシャルワイヤー株式会社 市場 ： 東京証券取引所 グロース市場(証券コード 3929) 代表者 ： 代表取締役社長 矢田 峰之 所在地 ： 東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル3階 設立 ： 2006年9月 事業内容： デジタルPR事業(リリース配信／インフルエンサーPR) メディアリスニング事業(クリッピング／ソーシャルリスニング／リスクチェック)

■ 本件に関するお問い合わせ先

ソーシャルワイヤー アットプレス運営事務局 TEL：03-5363-4870 MAIL：support@atpress.ne.jp 対応可能時間：平日 9:30-18:00