こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
freee、パーソルビジネスプロセスデザインと人事労務領域で協業を開始
https://digitalpr.jp/table_img/2693/135044/135044_web_1.png
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：市村和幸、以下「パーソルビジネスプロセスデザイン」）と人事労務領域におけるBPaaSにおいて協業を開始したことをお知らせします。
■「SaaS×オペレーション」の融合（BPaaS）で、人的資本経営を支える次世代バックオフィスを構築
今回の協業では、手作業やアナログなやり取りを排除する「freee人事労務アウトソース」のシステム基盤と、パーソルビジネスプロセスデザインが約20年にわたり培ってきた「業務プロセスの設計・運用に関する知見・ノウハウ」を組み合わせた、次世代型のBPaaSサービスの提供体制を構築します。
人事労務領域の業務を包括的に支援できるBPaaSサービスを提供することで、企業の定型業務における作業量を大幅に削減し、採用や育成、評価制度の企画、エンゲージメント向上など、コア業務に集中できる体制を実現します。
今後は、パーソルビジネスプロセスデザインの知見を活かした、新たな領域のBPaaSサービスの開発も検討し、人的資本経営を牽引する次世代のバックオフィス環境の提供を実現します。
■パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 会社概要
会社名：パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社
代表者：代表取締役社長 市村和幸
設 立：1977年9月
所在地：東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー33F
https://www.persol-bd.co.jp/
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報（PR）大橋潤
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/