韓国発のスキンケアブランド「VELLA（ベラ）」は、2026年5月29日（金）～6月10日（水）に開催されるQoo10「メガ割」にて、大型プロモーションを実施いたします。 気温や湿度の上昇、紫外線ダメージなど、夏特有の肌悩みに向けたスキンケアアイテムを中心に、新商品からベストセラー商品までを特別価格で展開。最大76％OFFとなる大幅割引に加え、999円の特価商品も登場いたします。 さらに、全購入者へのギフト贈呈や購入金額別プレゼント、レビューイベント、日替わり特価イベントなど、多彩なキャンペーンをご用意。夏本番に向けたスキンケアをお得にお試しいただける機会となっております。

＜Qoo10メガ割 プロモーション詳細＞

2026年5月29日(水)17:00～2026年6月10日(水)23:59 販売URL：https://www.qoo10.jp/shop/vellacosmetic

＜注目セール対象商品＞

【1】【1枚当たり100円】ネックパッチプレステージ 30枚入り

参考価格：12,600円 → メガ割最大割引価格：3,000円（76％OFF） 商品ページ：https://www.qoo10.jp/g/907654931 美容成分をたっぷり閉じ込めたハイドロゲルパッチが首元に密着。乾燥によるハリ不足や首元のキメを集中保湿ケアし、うるおいのあるなめらかな印象へ導きます。1枚100円でシートマスク感覚のデイリーネックケアを実現し、本来12,600円相当の商品を3,000円で購入できる特別価格にて販売いたします。 【2】【NEW / Qoo10限定】CICAクーリングリフレッシュエクソソームライン （トナー / セラム / クリーム / セット）

セット：参考価格5,000円 → メガ割最大割引価格3,200円（36％OFF） トナー：参考価格2,700円 → メガ割最大割引価格1,800円（60％OFF) セラム：参考価格2,800円 → メガ割最大割引価格1,900円（60%OFF) クリーム：参考価格2,900円 → メガ割最大割引価格2,000円（36％OFF) 商品ページ：https://www.qoo10.jp/g/1162383318 エクソソームを配合し、有用成分を角質層まで届ける設計で、肌のキメを整えながらうるおいを与えるスキンケアライン。CICA（ツボクサエキス）をはじめとする整肌成分が、ゆらぎがちな肌をやさしく整え、赤みや肌荒れをケアします。 さらに、パンテノールなどの保湿成分が乾燥を防ぎ、肌のコンディションをサポート。ひんやりとしたクーリングコンプレックス配合で、肌の熱感やベタつきを抑えながら、夏でもさっぱりとした使用感で保湿ケアが可能です。 【3】【透明感 / 保湿】メラレスブライトニングクリーム 50ml

参考価格：2,600円 → メガ割最大割引価格999円（62％OFF） 商品ページ：https://www.qoo10.jp/g/1020718664 メラニンケアに着目したブライトニングクリームで、くすみや色ムラを整え、透明感のある肌へ導きます。ナイアシンアミド30,000ppmを配合し、肌トーンを均一に整えながら健やかな状態をサポート。さらに、トラネキサム酸やアルファビサボロールなどの整肌成分が、くすみに多角的にアプローチします。 ヒアルロン酸やセラミドなどの保湿成分も配合されており、乾燥を防ぎながらなめらかでうるおいのある肌へ。軽やかなテクスチャーで肌になじみやすく、毎日のスキンケアに取り入れやすい使用感です。

＜購入者特典＞

・全購入者様プレゼント: プロテインスリープマスク 1回分 ・3,000円以上ご購入でプレゼント: ネッククリーム30ml ・5,000円以上ご購入でプレゼント: ネセサリーリンクルフリーアンプル50ml ・ネックケアセット購入者限定: ネックパッチ5枚入り追加プレゼント ・プロテインコアワンパックスリープマスク30個入り購入時: 10個入り追加プレゼント ・ビタチオンコアワンパックスリープマスク30個入り購入時:10個入り追加プレゼント ※日替わり特価イベント・レビューイベントも実施予定

＜VELLAについて＞

VELLAは、「あなたの健康的な美しさを応援します」という想いが込められた韓国発スキンケアブランドです。肌悩みに寄り添いながら、効果的かつ使いやすい製品づくりにこだわっています。 用途に合わせて選べる3種のサンケアアイテムや、毛穴の約400分の1サイズのエクソソームを配合したエクソソームスキンケアラインも展開。ベストセラー商品のネックケアアイテムだけでなく、トータルスキンケアを実現できる幅広いラインナップを展開しております。 今回のメガ割では、新商品から人気商品までをお得にお試しいただける特別な機会をご提供いたします。

＜VELLA公式情報＞

◆ 公式日本ホームページ https://jp.vellacosmetic.com/ ◆ Qoo10公式ページ https://www.qoo10.jp/shop/vellacosmetic ◆ 公式Instagram https://www.instagram.com/vella_official_jp/ ◆ 公式X（旧Twitter） https://x.com/vella_JAPAN