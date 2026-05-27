オーエス株式会社（大阪市北区、代表取締役：金谷伸雄）は、持続可能なまちづくりを目的として活動する地域コミュニティ「白浜コネクトプロジェクト」（以下、「本プロジェクト」）に参画し、白浜町立白浜中学校と地域企業・自治体が連携して制作したご当地カプセルトイ「白浜がちゃ」第二弾を、2026年6月1日（月）より販売開始します。

ご当地カプセルトイ「白浜がちゃ」第二弾が完成

本商品は、株式会社ヤマヨテクスタイルが提供するニット生地の端材を活用した、ハンカチタイプのご当地カプセルトイです。 白浜中学校2年生の生徒たちは、2026年1月から5月にかけて行われた地域企業・自治体による特別授業（15回）を通じて、白浜の文化・観光資源、デザイン、情報発信などを学び、「白浜の魅力を誰に、どのように届けるか」を考えながら商品アイデアやデザインを検討しました。 全6種類のデザインには、中学生ならではの視点で再発見した白浜の魅力が込められています。素材提供、印刷、裁断、縫製には地域企業・団体や福祉作業所が参画。端材を生かしたサステナブルなものづくりと地域連携により、学びの成果を地域循環型のご当地カプセルトイとして形にしました。

参考：白浜がちゃ第二弾 取り組み開始時のリリース https://newscast.jp/news/4810435

■ 商品ラインナップと生徒たちがデザインに込めた思い

崎の湯

白浜温泉の魅力を伝えるため、波が打ち寄せる岩場の露天風呂をデザインしました。温泉をより身近に感じてもらえるよう、私たちが考えた「温泉玉子ちゃん」もデザインに入れました。

クエ鍋

白浜の冬の名物であるクエ鍋を、食の魅力として知ってもらいたいという思いから選びました。「鍋の王様」と呼ばれるクエを、王冠をかぶった姿で表現しています。

白良浜＆アドベンチャーワールド

白浜といえば、真っ白な砂浜と青い海が広がる白良浜。そして、たくさんの動物に出会えるアドベンチャーワールド。白浜らしい楽しさをぎゅっと詰め込んだデザインにしました。

平草原公園

地域の人に親しまれている平草原公園を、観光客の方にも知ってほしいという思いから選びました。春の桜や秋の紅葉など、季節ごとに違った景色を楽しめる白浜の名所です。

円月島

夕日が島の穴に重なる景色がとてもきれいで、白浜らしい絶景として選びました。時間によって表情が変わる、神秘的な魅力を表現しています。

白浜中学校

白浜がちゃ第二弾をつくった私たちの似顔絵と、白浜中学校の校舎をデザインしました。私たちの学校のことを知ってもらいたいという思いと、手に取ってくれる人への感謝の気持ちを込めています。

※端材を使用して製作するため、生地の色が変更となる場合があります。

■ 商品概要

商品名

「白浜がちゃ」第二弾

発売日

2026年6月1日（月）

販売価格

500円（税込）

販売場所

アドベンチャーワールド、SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE、紀伊半島観光情報ステーション（JR⽩浜駅構内）、三段壁洞窟、かげろう cafe

種類数

全6種

■ 完成お披露目会開催

2026年5月21日（木）、白浜町立白浜中学校にて、「白浜がちゃ」第二弾の完成お披露目会が開催されました。当日は、生徒たちが司会進行を務め、完成したカプセルトイの機械をお披露目するとともに、商品に込めた思いやデザインを紹介しました。会場には、デザインにも採用された白浜町商工会青年部のキャラクター「しらぺん」がお祝いに駆けつけ、サプライズでの登場に生徒たちは笑顔で迎えました。来場者が実際に「白浜がちゃ」を回す時間には、カプセルが出てくるたびに歓声が広がり、会場は大いに盛り上がりました。自分たちが考えた商品を来場者が楽しむ様子を見て、生徒たちも嬉しそうな表情を見せていました。また、制作に携わった関係者からは、全6種類のデザインが描かれたタオルが記念品として贈られました。生徒たちは、地域の方々と一緒につくり上げた商品が形になった喜びを改めて感じながら、笑顔で受け取っていました。

■ 白浜コネクトプロジェクト

本プロジェクトは、和歌山県西牟婁郡白浜町を起点に、産学官が連携して活動する地域コミュニティです。「次世代へつなぐ、未来に向けたまちづくり」を理念に、「教育」×「まちづくり」を中心とした取り組みを展開しています。地域の学びと実践を通じて、サステナブルなまちづくりの実現に貢献しています。

本プロジェクト企画・運営（50音順）

株式会社アワーズ（アドベンチャーワールド）、オーエス株式会社、株式会社スマサポ、TETAU事業協同組合、株式会社南紀白浜エアポート、西日本旅客鉄道株式会社、株式会社Relic

■ 商品制作

素材：株式会社ヤマヨテクスタイル 印刷：特定非営利活動法人ころん 裁断：株式会社エイコーコジマ 縫製：プロスパー株式会社

■ 協力

白浜町立白浜中学校、和歌山県白浜町、株式会社ヤマヨテクスタイル

オーエス株式会社 会社概要

■ 本社：大阪市北区小松原町3番3号 ＯＳビル12階 ■ 設立：1946年12月 ■ 代表者：代表取締役 金谷伸雄 ■ 拠点：大阪（本社）・兵庫・東京 ■ 事業内容：エリアマネジメント・ソリューション関連事業／不動産賃貸関連事業／飲食・サービス関連事業 ■ URL：https://www.osgroup.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

オーエス株式会社 エリアマネジメント・ソリューション部 担当：淀、尾粼、阿部 TEL：06-6361-3562 MAIL：oscustomer@osgroup.jp

https://newscast.jp/attachments/keQ4WjDCdYckhvii6xzp.pdf