JAPAN AI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長:工藤 智昭、以下JAPAN AI）は、アイティクラウド株式会社が運営するIT製品レビュープラットフォーム「ITreview」が主催する「ITreview The Best Software in Japan 2026」において、「Rookie of the Year」「Best Software by Category」「Best Software for AI Powered Features」の3部門に選出されましたことをお知らせいたします。

ITreview The Best Software in Japan 2026について

ITreviewに集まった2025年4月～2026年3月の1年間のリアルユーザーレビューをもとに、日本企業からの評価が高く、ビジネスの最前線で注目を浴びているSaaS・ソフトウェア・ITサービスを表彰するアワードです。製品への満足度・使いやすさ・サポート品質などの評価スコアに加え、レビュー件数・市場での検索数・サイト内閲覧数・比較数といった多角的な指標を組み合わせた「ITreview Score」により選出されます。

受賞内容

https://www.itreview.jp/labo/archives/23909

The Best Software Rookie of the Year

日本市場に新たに登場したビジネス向けSaaS・ソフトウェアの中から、リアルユーザーによる評価が特に高い製品を表彰する部門です。2024年以降に新規リリースされた製品を対象に、ITreviewに集まった1年間（2025年4月～2026年3月）のレビューをもとに、製品への満足度・使いやすさ・サポート品質などのスコアと、レビュー件数・市場での検索数・サイト内閲覧数といった指標を総合的に評価し、上位10製品をランキング形式で選出しています。 詳細：https://www.itreview.jp/lp/rookie/2026.html

The Best Software for AI Powered Features

生成AI機能を搭載した製品の中から、そのAI機能に対するユーザー評価が特に高い製品を表彰する部門です。2026年に新設された注目の部門で、AI活用が急速に広がるビジネス現場において、実際にユーザーから高い支持を得ている製品を可視化することを目的としています。2025年4月～2026年3月の1年間に生成AI機能へのレビューを10件以上獲得した製品を対象に、AI機能への満足度・レビュー件数・市場での検索数・サイト内閲覧数を掛け合わせたITreview Scoreにより、上位20製品を選出しています。 詳細：https://www.itreview.jp/lp/best-software-ai/2026.html

さらに、2026年に新設された「The Best Software by Category」の「AIエージェントツール部門」にもJAPAN AI AGENTが選出されました。約200にのぼる各製品カテゴリーの中で、最もユーザーから高い評価を獲得した製品を表彰する部門です。 2025年4月～2026年3月の期間にカテゴリー内で10件以上のレビューを獲得した製品を対象に、満足度・使いやすさ・サポート品質などのスコアと、レビュー件数・市場での検索数・サイト内閲覧数・比較数を組み合わせたITreview Scoreを算出し、各カテゴリーで最もスコアの高い製品を選出しています。 詳細：https://www.itreview.jp/best-software-categories/2026/ai

実際のユーザーの声

今後の展望

今回の評価を大きな励みとし、JAPAN AIはプロダクトのさらなる進化に取り組んでまいります。AI技術は日進月歩で発展しており、その最先端を常に追い続けながら、お客様の現場で本当に役立つ機能・体験の提供に全力を尽くします。今後も継続的なアップデートと新機能の拡充を通じて、より多くの企業・ユーザーの皆様にご満足いただけるサービスを届けてまいります。

■JAPAN AIについて JAPAN AI株式会社は「AIで持続可能な未来の社会を創る」をPurposeに掲げ、AIに関連するプロダクトやサービス開発を行い、多様な業界や産業のさらなる発展に貢献していきます。 社 名：JAPAN AI株式会社 代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭 本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階 設 立：2023年4月 事業内容：人工知能の研究開発、人工知能に関するコンサルティングサービス URL：https://japan-ai.co.jp/