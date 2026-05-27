ワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義、三井物産（株）100%子会社）が展開する電子書籍レーベル「じゆうに文庫」は、第2弾作品として「守護騎士レーヴは剣に誓う」を2026年5月29日（金）より各電子書店にて順次配信開始いたします。

本作は、小説投稿サイト「小説家になろう」にて公開され、多くの読者から支持を集めた同名作品を原作とした異世界ファンタジーです。皇帝と守護騎士という主従関係のもと、男装という秘密を抱えた騎士と、すべてを知る皇帝の関係性を軸に、信頼と葛藤、そして密やかな想いが交錯する物語が描かれています。

作品概要

タイトル：守護騎士レーヴは剣に誓う 著者：早瀬黒絵 イラスト：三芳之 レーベル：じゆうに文庫 配信開始日：2026年5月29日（金）より各電子書店で順次配信開始

あらすじ

皇帝である父を討ち、自ら帝位に就いたヴォルフラム・ライナー＝グライフェルド。 その傍らには、常に一人の守護騎士が控えている。名はレーヴ。皇帝自らが見出した、実力確かな騎士である。 ――だが、その正体は誰にも知られていない。 レーヴの本当の名はレヴァニア。没落貴族の出であり、そして“女”。生きるため、彼女は男としての姿を偽り、騎士として仕えているのだった。 そんな彼女に対し、ヴォルフラムは時に皮肉めいた言葉を投げかける。 「つまらない貴族の令嬢など要らん。……お前が女であればすぐにでも娶るのだがな」 交わされる軽口の裏にあるのは、主従としての信頼か、それとも――。 実はその秘密を最初から知りながらも、あえて傍に置き続ける皇帝と、嘘を貫き通しながら剣を捧げる守護騎士。 身分差と秘密を抱えた二人の関係が紡ぐ、主従の絆と想いの物語。

著者：早瀬黒絵氏コメント

初めまして、早瀬黒絵と申します。静岡県出身の豆腐メンタル物書きです。 小説を書き始めてから今年で15年、作家としてデビューしてからは10年という節目の年もこうして新たな出版社様とご縁をいただけて幸せです。 ちなみにこの15年で豆腐メンタルは絹から木綿になりました。目指せ高野豆腐！ 味わいのある作家になりたいです。 今回じゆうに文庫様より書籍化させていただくことになりました「守護騎士レーヴは剣に誓う」は普段書いているものに比べてシリアス強めですが、その分、後日談は少し笑いを入れて軽やかになっております。 素晴らしいカバーイラストを描いていただき、私のイメージ以上の麗しいレーヴと皇帝を見ることができてニコニコしています。 皆様も是非「守護騎士レーヴ」をお楽しみください！

「じゆうに文庫」とは

正式名称は「神宮前のじゆうに文庫」で、BS12 トゥエルビが掲げる「好きを、もっと、じゆうに。」を基軸とし、創作活動に関わる全ての人々が“好き”を自由に表現し、発見できる場の創出を目的としています。「じゆうに文庫」は、作者の真摯な創作活動を尊重すると同時に、読者の新たな興味の芽を育むレーベルとして、多様な“好き”の発信・受信に交差する場所を目指します。

■ワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社について■

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三井物産（株）100％子会社として2006年7月7日に設立。全国無料放送のBS12 トゥエルビを2007年12月1日に開局し運営しています。TV放送以外にも、IP事業の展開を行うなど、フロンティア精神と“らしさ”でユニークなメディア企業を目指しています。

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三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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