全国に75施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）が運営する大江戸温泉物語グループでは、7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で、暑い季節にぴったりの夏グルメバイキングを提供いたします。

今年の夏は、旬の素材を活かした贅沢メニューと、涼を感じるひんやりグルメが勢ぞろい。サクッと揚げたてを堪能する「穴子天ぷら」や、贅沢な「うなぎ握り」で夏のスタミナをチャージ。さらに、さっぱりと楽しめる「タコと夏野菜の冷製カッペリーニ」や、のどごしなめらかな「トウモロコシの冷製玉地蒸し」など、涼やかなメニューが火照った体を優しく癒します。 お食事の最後には、さわやかな夏の海をイメージした「オーシャンブルーケーキ」や、甘酸っぱい「徳島県産木頭ゆずのムース」など、目でも舌でも夏を満喫できるデザートをご用意。温泉でさっぱりした後は、ご家族やご友人と、心躍る夏の味覚を心ゆくまでご堪能ください。

■夏のグルメバイキング

提供期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月） 提供施設：大江戸温泉物語Premiumシリーズ、大江戸温泉物語スタンダードシリーズ、大江戸温泉物語 わんわんリゾートシリーズ、TAOYAブランドの各施設 ※大江戸温泉物語わんわんリゾート 矢田屋松濤園は除く ※TAOYA川治は季節限定メニューはございません 詳細はこちら https://x.gd/BrThU

■夏メニュー一覧

・ミモザ風棒棒鶏 ・豚肉と夏野菜のハニーマスタードソース炒め ・タコと夏野菜の冷製カッペリーニ ・トウモロコシの冷製玉地蒸し ・穴子天ぷら ・うなぎ握り ・串揚げ（豚ロース串カツ・うずら串） ・徳島県産木頭ゆずのムース ・オーシャンブルーケーキ ・北海道千歳産ブルーベリーのクレーマコッタ ※串揚げ（豚ロース串カツ・うずら串）はTAOYAでの提供はございません ※ホテル・宿により提供内容は異なります

※写真はイメージです ※食材の仕入れ状況により、料理内容や提供期間が変更になる場合がございます

【会社概要】 ■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社 ■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階 ■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月） ■資本金 100百万円 ■代表取締役 川粼 俊介 ■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開 （大江戸温泉物語グループとして全国75施設。2026年5月現在） ■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/