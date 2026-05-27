雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）は、体験型リゾートホテル「きたゆざわ 森のソラニワ」（北海道伊達市）にて、「雪印ソフトカツゲン」をウェルカムドリンクとして2026年5月30日（土）から6月5日（金）の期間限定で、宿泊のお客様にご提供いたします。

「きたゆざわ 森のソラニワ」は、一年中遊べる温泉ビーチや森の中のアスレチックパーク、家族みんなで入れる「かまくらサウナ」などを備えた、大人も子どもも満足できる人気のリゾートホテルです。北海道ならではの体験ができる当施設にご宿泊のお客様へ、今年発売70周年を記念して、北海道民のソウルドリンク「雪印ソフトカツゲン」をウェルカムドリンクとしてご提供します。 北海道でしか味わえない「雪印ソフトカツゲン」をぜひ旅の思い出としてご堪能ください。 ※1 ロビー・チェックインカウンター前にて、ホテルの専用サーバーでのご提供となります。 ※2 乳酸菌飲料のため、その場でお飲みください。なくなり次第終了となります。

■「雪印ソフトカツゲン」ウェルカムドリンクサービス概要

日時：2026年5月30日（土）～6月5日（金） 場所：「きたゆざわ 森のソラニワ」 URL: https://www.mori-soraniwa.com/ （北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7） ※ホテルロビー・チェックインカウンター前（写真左）にてご提供 ※合格祈願と必勝祈願の守り神「勝源（カツゲン）神社」分社（写真右）が目印

「きたゆざわ 森のソラニワ」は、北海道伊達市（北野沢温泉）で2018年にリニューアルオープンした森の中のスポーツ体験型リゾートホテル。1500平米の温泉ビーチや野外アスレチックなど、ファミリーが楽しめる施設が充実しています。

■おかげさまで70周年

「雪印ソフトカツゲン」のルーツは、1938（昭和13）年「活素(かつもと)」という名で発売された乳酸飲料にさかのぼります。「活素（かつもと）」に使用されていた乳酸菌は、1956（昭和31）年に瓶入りの「雪印カツゲン」へ、さらに1979（昭和54）年に発売された紙パックの「ソフトカツゲン」へと引き継がれてきました。 歴史について：https://www.meg-snow.com/100th/katsugen.html

■商品概要

・商品名：雪印ソフトカツゲン ・種類別：乳酸菌飲料 ・内容量/希望小売価格（税別）：1000ml 275円 / 500ml 167円 / 300ml 125円 / 180ml 95円 ・発売地域：北海道 ・賞味期間（開封前）：15日間 ・保存方法：要冷蔵（10℃以下）