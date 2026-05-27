バッグのOEM/ODM製造を手掛ける株式会社きつつき工房（本社：東京都中央区、代表取締役：青嶋晋平）は、新しくバッグの開発・製造に挑戦する企業や個人クリエイターを対象に、万が一製品が売れ残ってしまった場合に製造代金の70%で在庫を全量買い戻す新サービス「全量買い戻し保証サービス」を、2026年5月20日（水）より正式に開始いたしました。 「誰もがモノづくりの挑戦ができる世界をつくる」というビジョンのもと、新製品開発における最大の壁である「在庫リスク」を極限まで減らす画期的な試みです。 ▼詳細はこちら https://kitutuki-kobo.co.jp/buyback/

このサービスを開始した理由

https://kitutuki-kobo.co.jp/buyback/

「つくりたいバッグがある」「絶対に売れる自信がある」……そんな強い想いを持って新製品の開発に挑戦しようとするスタートアップや個人が多く存在します。しかし、多くのバッグメーカーはこうした依頼を歓迎しない傾向にあります。理由は、資金力が乏しく小ロットであること、ノウハウ不足で開発に手間がかかること、そして「多くのスタートアップが失敗する」という現実をメーカー側が知っているからです。実際、当社に相談に来られるお客様からも「他社では全然取り合ってもらえなかった」「冷たくあしらわれた」という声が多く聞かれます。 当社もかつて、スタートアップとして立ち上がった時期があります。その時に直面した「悔しさ」と「心細さ」は、今でも忘れません。だからこそ、厳しい現実があっても、強い想いがあるならばそれをカタチにしたい。つくる前に諦めてしまう世界は、当社が目指す世界ではありません。挑戦する人たちが、かつての自分たちのような悔しい思いをせず、安心して一歩を踏み出せる環境を作りたいと考え、本サービスを立ち上げました。

なぜ、このサービスを展開できるのか？（当社の強み）

当サービス「全量買い戻しサービス」は、OEM業界初の試みです。 そのようなサービスを、何故、当社が実現できたのか？そこには３つの理由があります。

【理由 1】売れるバッグをつくれる企画力

当社はこれまでに様々なバッグをお客様と一緒に企画してきました。 ぼんやりしたイメージを手掛かりに具体的な仕様を考案にすることも多くあり企画力には自信があります。 他社で断られた複雑な仕様を実現する技術力、専門知識がない方をサポートする体制により、ただ依頼されたものを作るだけでなく「売れるバッグ」を企画・製造できると自負しています。 その結果、2025年中に当社が納品した製品の約97％が完売（※）していることを確認しています。 売れるバッグをつくれる自信があるからこそ、全量買い戻しというリスクを引き受けることができます。 （※一部回答を得られなかったお客様の製品は完売していないものとして計算しています）

【理由 2】独自の販路をもっているから

当社はバッグの製造メーカーであると同時に、自社製品の販売をするD2Cメーカーでもあります。 その為、「バッグをつくる」ことに留まらず、「バッグを販売する」為の販路があります。 万が一、売れ残った製品を買い戻す事になった場合でも、強い販路があるからこそしっかりとお客様の手に届けることができると考えております。 なお、当サービスを通じて買い取った製品は、すべて自社が運営する販路のみで販売しますので、雑多な売り場に並べられてブランド価値を毀損するようなリスクも回避できると考えています。

【理由 3】誰もがモノづくりの挑戦ができる世界をつくる

「誰もがモノづくりの挑戦ができる世界をつくる」 これが当社のビジョンです。 これを実現するために、挑戦する人のリスクを軽減する仕組みが必要だと考えて当サービスを発表しました。 「自社でつくる製品」と「自社が運営する販路」に絶対の自信がある当社だからこそできるサービスであると自負しています。 このビジョンはスローガンではありません。 真に達成すべきビジョンであると考え、今後も新たなサービス展開を考案中です。

全量買い戻し保証サービス・概要

サービス名

全量買い戻し保証サービス

お申込み方法

新製品の発注時のみお申込みいただけます（※ご利用には一定の審査があります）

ご利用料金

製造代金の10% ※ 例：製造代金が100万円の場合は10万円

買い戻し保証について

期間：納品月の翌月から12か月目～18か月目 内容：製造代金の70%で買い戻し（新品のみ）

完売お祝い特典

期間：納品月の翌月から12か月目～18か月目 内容：次回発注時のの製造代から最大10%を割引 ※当サービスのご利用料金を上限とします。 ※別製品にも適用可能です。

注意点

・新品の状態を維持している場合のみ対象 ・買い戻し時の当社への返送送料はお客様負担 ・買い戻した製品は、当社の販路で販売させていただく場合があります ・その他、契約内容にある免責事項をご確認下さい。

詳しい内容は下記をご確認ください。 https://kitutuki-kobo.co.jp/buyback/

https://kitutuki-kobo.co.jp/buyback/

「誰もがモノづくりの挑戦ができる世界をつくる」 私達は想いをカタチにする為のパートナーです。 「つくりたい」という強い想いがあるならば、具体的な事は決まってなくても大丈夫ですから、お気軽にご相談下さいませ。 【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】 株式会社きつつき工房 担当者名：代表取締役 青嶋晋平 電話番号：050-1807-0203 メールアドレス：jinpei.ao@kitutuki-kobo.co.jp