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森トラスト 仙台で産学連携企画を実施
宮城県農業高等学校・ウェスティンホテル仙台と共同で商品を開発
森トラスト株式会社は、仙台トラストシティにおいて、宮城県農業高等学校（以下、宮城農業高校）およびウェスティンホテル仙台と連携し、高校生が育てた食材を活かしたパンの企画・販売を行います。企画した商品は、6月5日（金）・6日（土）に開催する「パンとスイーツのマルシェ2026」にて販売いたします。
■本企画の背景と目的
本企画は、仙台トラストシティにおけるエリアマネジメント活動の一環として実施するものです。当社はこれまで仙台エリアにおいて、地域企業と協力した会社横断型イベントの企画や地元の夏祭りへの参加、東日本大震災からの復興応援プロジェクトなどを通じて、地域との関わりを継続してきました。こうした取り組みをさらに発展させるため、地域の未来を担う子どもたちが日頃の学びや経験を実社会の中で発揮する機会を当社の拠点やネットワークを利用して創出したいと考えています。
■宮城農業高校・ウェスティンホテル仙台と連携したパンの企画・販売について
本企画では、宮城農業高校の生徒が育てた卵「百羽良卵（ひゃっぱりょうらん）」が加工され、商品としてお客様の手元に渡るまでの過程をウェスティンホテル仙台協力のもとで実施します。今回販売する商品は「カリッ！モチッ！ジュワッ！ フレンチトースト」、「ちょいペコおなかに ブリオッシュ」の2種類で、いずれも数量限定で販売します。生徒は、商品の企画検討や試作の過程、ネーミング、シールなどの販促ツールのデザインに関わりました。これにより、授業での学びを実社会へと接続する機会を創出するとともに、学習成果の可視化につなげます。
企画した商品は、6月5日（金）・6日（土）に開催する「パンとスイーツのマルシェ2026」のウェスティンホテル仙台ブースにて販売いたします。イベント当日は、宮城農業高校の生徒が会場で商品を販売予定です。
■商品概要
宮城農業高校オリジナル卵「百羽良卵」を使用した2種類の商品を販売いたします。
https://digitalpr.jp/table_img/2731/135062/135062_web_1.png
■本企画に参加してのコメント
https://digitalpr.jp/table_img/2731/135062/135062_web_2.png
■パンとスイーツのマルシェ2026について
「パンとスイーツのマルシェ2026」は、仙台市にある仙台トラストシティにて、仙台市内外のベーカリーやスイーツ店が一堂に会し、多彩な商品を楽しめる催しです。2日間で計20店舗が出店予定です。イベント当日は、パンとスイーツの販売だけでなく、焼きたて本格ピザづくり体験ができるワークショップや地元アーティストによるミニコンサートを開催いたします。
https://digitalpr.jp/table_img/2731/135062/135062_web_3.png
■これまでの仙台エリアのエリアマネジメントについて
森トラスト株式会社は、1990年代より仙台エリアにおいてビルの開発・運営を推進してきました。2010年に開業した仙台トラストシティでは、地域のにぎわい創出とエリア活性化を目的に、マルシェや季節イベントなどを継続的に開催しています。
過去開催・参加したイベント事例（一部）
https://digitalpr.jp/table_img/2731/135062/135062_web_4.png
森トラスト株式会社について https://www.mori-trust.co.jp/
森トラスト株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：伊達 美和子）は、日本の都心部における大型複合開発や、全国のホテル＆リゾート事業を手掛ける総合不動産デベロッパーです。「不動産事業」「ホテル＆リゾート事業」「投資事業（国内・海外）」の3事業を主軸に、国内外57棟のビル・住宅・商業施設と、35ヶ所のホテル・リゾート施設（2026年3月時点）を展開しています。
当社は、都市開発や観光資源となる歴史的建造物を保存・活用したホテル開発などを通じて、日本の国際競争力を高める事業を推進してまいります。
本件に関するお問合わせ先
森トラスト株式会社
広報・マーケティング部
担当：川勝
TEL：03-6435-8433
MAIL：koho@mori-trust.co.jp
関連リンク
仙台トラストシティ
https://www.trustcity-s.com/
森トラスト株式会社は、仙台トラストシティにおいて、宮城県農業高等学校（以下、宮城農業高校）およびウェスティンホテル仙台と連携し、高校生が育てた食材を活かしたパンの企画・販売を行います。企画した商品は、6月5日（金）・6日（土）に開催する「パンとスイーツのマルシェ2026」にて販売いたします。
■本企画の背景と目的
本企画は、仙台トラストシティにおけるエリアマネジメント活動の一環として実施するものです。当社はこれまで仙台エリアにおいて、地域企業と協力した会社横断型イベントの企画や地元の夏祭りへの参加、東日本大震災からの復興応援プロジェクトなどを通じて、地域との関わりを継続してきました。こうした取り組みをさらに発展させるため、地域の未来を担う子どもたちが日頃の学びや経験を実社会の中で発揮する機会を当社の拠点やネットワークを利用して創出したいと考えています。
■宮城農業高校・ウェスティンホテル仙台と連携したパンの企画・販売について
本企画では、宮城農業高校の生徒が育てた卵「百羽良卵（ひゃっぱりょうらん）」が加工され、商品としてお客様の手元に渡るまでの過程をウェスティンホテル仙台協力のもとで実施します。今回販売する商品は「カリッ！モチッ！ジュワッ！ フレンチトースト」、「ちょいペコおなかに ブリオッシュ」の2種類で、いずれも数量限定で販売します。生徒は、商品の企画検討や試作の過程、ネーミング、シールなどの販促ツールのデザインに関わりました。これにより、授業での学びを実社会へと接続する機会を創出するとともに、学習成果の可視化につなげます。
企画した商品は、6月5日（金）・6日（土）に開催する「パンとスイーツのマルシェ2026」のウェスティンホテル仙台ブースにて販売いたします。イベント当日は、宮城農業高校の生徒が会場で商品を販売予定です。
■商品概要
宮城農業高校オリジナル卵「百羽良卵」を使用した2種類の商品を販売いたします。
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■本企画に参加してのコメント
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■パンとスイーツのマルシェ2026について
「パンとスイーツのマルシェ2026」は、仙台市にある仙台トラストシティにて、仙台市内外のベーカリーやスイーツ店が一堂に会し、多彩な商品を楽しめる催しです。2日間で計20店舗が出店予定です。イベント当日は、パンとスイーツの販売だけでなく、焼きたて本格ピザづくり体験ができるワークショップや地元アーティストによるミニコンサートを開催いたします。
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■これまでの仙台エリアのエリアマネジメントについて
森トラスト株式会社は、1990年代より仙台エリアにおいてビルの開発・運営を推進してきました。2010年に開業した仙台トラストシティでは、地域のにぎわい創出とエリア活性化を目的に、マルシェや季節イベントなどを継続的に開催しています。
過去開催・参加したイベント事例（一部）
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森トラスト株式会社について https://www.mori-trust.co.jp/
森トラスト株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：伊達 美和子）は、日本の都心部における大型複合開発や、全国のホテル＆リゾート事業を手掛ける総合不動産デベロッパーです。「不動産事業」「ホテル＆リゾート事業」「投資事業（国内・海外）」の3事業を主軸に、国内外57棟のビル・住宅・商業施設と、35ヶ所のホテル・リゾート施設（2026年3月時点）を展開しています。
当社は、都市開発や観光資源となる歴史的建造物を保存・活用したホテル開発などを通じて、日本の国際競争力を高める事業を推進してまいります。
本件に関するお問合わせ先
森トラスト株式会社
広報・マーケティング部
担当：川勝
TEL：03-6435-8433
MAIL：koho@mori-trust.co.jp
関連リンク
仙台トラストシティ
https://www.trustcity-s.com/