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ビッグエコー×モンスターエナジー 東京・名古屋・大阪の3店舗で5月28日よりコラボ企画を実施
株式会社第一興商（以下、当社）は、ビッグエコーにおいて、飲料ブランド「モンスターエナジー」とのコラボ企画を2026年5月28日より実施します。
ビッグエコー新宿東口駅前店、名駅4丁目店および梅田茶屋町本店にモンスターエナジーのコラボルームを設置するほか、同3店舗でモンスターエナジー関連ドリンクを注文したお客様にもれなくオリジナルグッズをプレゼントします。
モンスターエナジーは、国内No.1※エナジードリンクで、日常生活からアクティブシーンまで幅広いユーザーに親しまれています。スポンサー契約を結ぶスポーツ選手やアーティストは“モンスターファミリー”と呼ばれ、2015年からはcoldrainが加わりました。coldrainは、2007年に名古屋で結成された5人組ロックバンドで、海外ツアーや大型フェスへの出演を通じて活動の場を世界へ広げてきました。ファミリーの一員となって以降、モンスターエナジーが協賛するフェスやイベントへの出演、coldrainのライブや映像コンテンツにおけるモンスターエナジーのブランド露出、SNSでの共同プロモーションなどにより継続的に協調してい
ます。
ビッグエコーでは、今年2月よりモンスターエナジーを使用したドリンクをメニューに加え、カフェインゼロのエナジードリンクのほかアルコール入りのオリジナルカクテル3種を販売しています。
本コラボ企画では、ビッグエコー新宿東口駅前店と梅田茶屋町本店にてモンスターエナジーのロゴを使用してルームを装飾するほか、対象ドリンクをご注文のすべての方にオリジナルゲーミングキーチェーンをプレゼントします。さらに、coldrainの出身地である名古屋の名駅4丁目店では、特別仕様としてコラボルームにライブシーン画像を追加するほか、ドリンクをご注文の方にcoldrainのオリジナルカードをお渡しします。
当社は、今後も顧客ニーズを敏感に捉えた魅力あるサービスを創出し、顧客満足度を追求することでビッグエコーのカラオケ利用促進を目指します。
※飲料総研推計 エナジードリンク市場 2025年1月〜12月メーカー販売箱数（日本国内）
■ビッグエコー×モンスターエナジー コラボ企画概要
開始日：2026年5月28日(木)
実施店舗：ビッグエコー3店舗
新宿東口駅前店／名駅4丁目店／梅田茶屋町本店
※詳細はビッグエコーオフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください
1.コラボルーム設置
内容：壁、テーブルおよび扉をモンスターエナジーのロゴで装飾
※名駅4丁目店ではモンスターエナジーのロゴに加え、coldrainのライブシーン画像を使用して装飾
2.モンスターエナジー関連ドリンクをご注文の方にオリジナルグッズをプレゼント
ノベルティ：・新宿東口駅前店／梅田茶屋町本店：オリジナルゲーミングキーチェーン
・名駅4丁目店：coldrainオリジナルカード（全5種）※絵柄は選べません
対象ドリンク1杯の注文ごとに1つプレゼント
対象ドリンク：エナジードリンク（1種） 610円(税込)
・モンスターエナジー（カフェインフリー）
アルコールドリンク（3種） 各810円(税込)
・モンスターウォッカ
・モンスターピーチ
・モンスターハイボール
■関連サイト
・ビッグエコーオフィシャルサイト内キャンペーンページ：https://big-echo.jp/campaign/monsterenergy/
ビッグエコー新宿東口駅前店、名駅4丁目店および梅田茶屋町本店にモンスターエナジーのコラボルームを設置するほか、同3店舗でモンスターエナジー関連ドリンクを注文したお客様にもれなくオリジナルグッズをプレゼントします。
モンスターエナジーは、国内No.1※エナジードリンクで、日常生活からアクティブシーンまで幅広いユーザーに親しまれています。スポンサー契約を結ぶスポーツ選手やアーティストは“モンスターファミリー”と呼ばれ、2015年からはcoldrainが加わりました。coldrainは、2007年に名古屋で結成された5人組ロックバンドで、海外ツアーや大型フェスへの出演を通じて活動の場を世界へ広げてきました。ファミリーの一員となって以降、モンスターエナジーが協賛するフェスやイベントへの出演、coldrainのライブや映像コンテンツにおけるモンスターエナジーのブランド露出、SNSでの共同プロモーションなどにより継続的に協調してい
ビッグエコーでは、今年2月よりモンスターエナジーを使用したドリンクをメニューに加え、カフェインゼロのエナジードリンクのほかアルコール入りのオリジナルカクテル3種を販売しています。
本コラボ企画では、ビッグエコー新宿東口駅前店と梅田茶屋町本店にてモンスターエナジーのロゴを使用してルームを装飾するほか、対象ドリンクをご注文のすべての方にオリジナルゲーミングキーチェーンをプレゼントします。さらに、coldrainの出身地である名古屋の名駅4丁目店では、特別仕様としてコラボルームにライブシーン画像を追加するほか、ドリンクをご注文の方にcoldrainのオリジナルカードをお渡しします。
当社は、今後も顧客ニーズを敏感に捉えた魅力あるサービスを創出し、顧客満足度を追求することでビッグエコーのカラオケ利用促進を目指します。
※飲料総研推計 エナジードリンク市場 2025年1月〜12月メーカー販売箱数（日本国内）
■ビッグエコー×モンスターエナジー コラボ企画概要
開始日：2026年5月28日(木)
実施店舗：ビッグエコー3店舗
新宿東口駅前店／名駅4丁目店／梅田茶屋町本店
※詳細はビッグエコーオフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください
1.コラボルーム設置
内容：壁、テーブルおよび扉をモンスターエナジーのロゴで装飾
※名駅4丁目店ではモンスターエナジーのロゴに加え、coldrainのライブシーン画像を使用して装飾
2.モンスターエナジー関連ドリンクをご注文の方にオリジナルグッズをプレゼント
ノベルティ：・新宿東口駅前店／梅田茶屋町本店：オリジナルゲーミングキーチェーン
・名駅4丁目店：coldrainオリジナルカード（全5種）※絵柄は選べません
対象ドリンク1杯の注文ごとに1つプレゼント
対象ドリンク：エナジードリンク（1種） 610円(税込)
・モンスターエナジー（カフェインフリー）
アルコールドリンク（3種） 各810円(税込)
・モンスターウォッカ
・モンスターピーチ
・モンスターハイボール
■関連サイト
・ビッグエコーオフィシャルサイト内キャンペーンページ：https://big-echo.jp/campaign/monsterenergy/