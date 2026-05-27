PwCコンサルティング、書籍「異質を認め合う組織――多様性に違和感を感じないためのDEIBのすすめ」を発刊

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2026年5月27日

PwCコンサルティング合同会社




PwCコンサルティング、

書籍「異質を認め合う組織――多様性に違和感を

感じないためのDEIBのすすめ」を発刊





PwCコンサルティング合同会社はこのたび、書籍『異質を認め合う組織――多様性に違和感を感じないためのDEIBのすすめ』（日本能率協会マネジメントセンター）を発刊しました。

なぜ日本企業の多様性は、成果につながらないのか。本書は、この根源的な問いから出発し、DEIB（Diversity, Equity, Inclusion, Belonging）を単なる理念や制度導入にとどめず、組織の持続的成長を実現するための「実践的な組織開発の方法論」として体系化した一冊です。

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/publication/deib2605.html

【目次】

第1章　なぜ多様性はうまく機能しないのか

第2章　これからの組織開発に求められる9つの視点

第3章　DEIB推進のための5つの取り組み

事例編

Case1　個性を組織の力へと転換し、付加価値を創出――株式会社資生堂

Case2　CDEIBOの下に「DEIB推進協議会」を設置――株式会社JTB

Case3　理念・制度・文化を一体で捉えるDEIB経営戦略――株式会社丸井グループ












【出版社】

日本能率協会マネジメントセンター





【発行日】

2026年5月27日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　








【著者】　


PwCコンサルティング合同会社　

加藤 守和、吉田　亜希子




以上




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