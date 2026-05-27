PwCコンサルティング、書籍「異質を認め合う組織――多様性に違和感を感じないためのDEIBのすすめ」を発刊

2026年5月27日



PwCコンサルティング合同会社





PwCコンサルティング、



書籍「異質を認め合う組織――多様性に違和感を



感じないためのDEIBのすすめ」を発刊









PwCコンサルティング合同会社はこのたび、書籍『異質を認め合う組織――多様性に違和感を感じないためのDEIBのすすめ』（日本能率協会マネジメントセンター）を発刊しました。



なぜ日本企業の多様性は、成果につながらないのか。本書は、この根源的な問いから出発し、DEIB（Diversity, Equity, Inclusion, Belonging）を単なる理念や制度導入にとどめず、組織の持続的成長を実現するための「実践的な組織開発の方法論」として体系化した一冊です。



https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/publication/deib2605.html



【目次】



第1章 なぜ多様性はうまく機能しないのか



第2章 これからの組織開発に求められる9つの視点



第3章 DEIB推進のための5つの取り組み



事例編



Case1 個性を組織の力へと転換し、付加価値を創出――株式会社資生堂



Case2 CDEIBOの下に「DEIB推進協議会」を設置――株式会社JTB



Case3 理念・制度・文化を一体で捉えるDEIB経営戦略――株式会社丸井グループ PwCコンサルティング合同会社はこのたび、書籍『異質を認め合う組織――多様性に違和感を感じないためのDEIBのすすめ』（日本能率協会マネジメントセンター）を発刊しました。なぜ日本企業の多様性は、成果につながらないのか。本書は、この根源的な問いから出発し、DEIB（Diversity, Equity, Inclusion, Belonging）を単なる理念や制度導入にとどめず、組織の持続的成長を実現するための「実践的な組織開発の方法論」として体系化した一冊です。【目次】第1章 なぜ多様性はうまく機能しないのか第2章 これからの組織開発に求められる9つの視点第3章 DEIB推進のための5つの取り組み事例編Case1 個性を組織の力へと転換し、付加価値を創出――株式会社資生堂Case2 CDEIBOの下に「DEIB推進協議会」を設置――株式会社JTBCase3 理念・制度・文化を一体で捉えるDEIB経営戦略――株式会社丸井グループ

















【出版社】



日本能率協会マネジメントセンター











【発行日】



2026年5月27日







【出版社】日本能率協会マネジメントセンター





【著者】

PwCコンサルティング合同会社



加藤 守和、吉田 亜希子





以上





PwCコンサルティング合同会社について：https://www.pwc.com/jp/consulting



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