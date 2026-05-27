LAVENDER RING、がんサバイバーの姿を写真に収めるイベント「2026 MAKEUP ＆ PHOTOS WITH SMILES」を開催

株式会社電通（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：松本 千里、以下「電通」）の社員有志が、株式会社資生堂（本社：東京都中央区、代表執行役 社長CEO：藤原 憲太郎、以下「資生堂」）、特定非営利活動法人キャンサーネットジャパン（所在地：東京都文京区、理事長：岩瀬 哲、以下「CNJ」）と共に運営する、がんを経験しながら生きる「がんサバイバー」のためのプロジェクト「LAVENDER RING」は、がんサバイバーにその人らしいメイクをし、いきいきとした姿を写真に収めて、ポスターとして発信するイベント「2026 MAKEUP & PHOTOS WITH SMILES」および、そのポスターの展覧会を、東京（8月8日、9日）、愛知（10月10日）、大阪（11月21日）で開催します。本イベントは、「すべてのがんサバイバーに笑顔を」というミッションのもと、がん体験を前向きに社会へ伝えることを目的としています。





＜2025年に実施したMAKEUP ＆ PHOTOS WITH SMILESの様子＞

がん医療の進歩により、治療と社会生活を両立するがんサバイバーは年々増えています。一方で、がんサバイバーは後遺症や再発への不安、元通りの生活や就労が困難になるなど、身体的、精神的、社会経済的な問題に直面しています。電通の社員有志、資生堂、CNJは、全てのがんサバイバーが笑顔で生きられる社会を目指し、全てのがん種を示すシンボルカラーである「ラベンダー」を掲げ、「LAVENDER RING」として2017年から活動を開始しています。



「MAKEUP & PHOTOS WITH SMILES」は、2015年にがんを患った当社社員を職場全体で支えた経験を原点とし、がんのイメージそのものを変えたいという思いから生まれた活動です。がんサバイバーを対象に、資生堂スタッフがメイクアップレッスンと、ヘアメイクアップアーティストによるヘアアドバイスを行った後、資生堂の広告を数多く撮影しているフォトグラファーが撮影し、本人が書き込んだメッセージとともにポスターにして、発信しています。2017年の初開催以降、国内外7つの国と地域で計42回開催され、これまでに約1200組のがんサバイバーが参加しています。

＜LAVENDER RING TOKYO 2026＞

CNJ主催の日本最大級のがんフォーラム「ジャパンキャンサーフォーラム2026※1」のプログラムの一つとして実施します。

日時：8月8日（土）10:20～17:30 9日（日）9:20～17:30 予定

場所：文京シビックセンター 1F アートサロン（住所：東京都文京区春日1-16-21）

定員：24人

参加申し込みURL https://www.japancancerforum.jp/makeup-tokyo2026

＜LAVENDER RING AICHI 2026＞

日程：10月10日（土）予定

場所：愛知県がんセンター 国際医学交流センター内（住所：愛知県名古屋市千種区鹿子殿1-1）

＜LAVENDER RING OSAKA 2026＞

日程：11月21日（土）予定

場所：電通 関西オフィス（住所：大阪府大阪市北区大深町5番54号 グラングリーン大阪 パークタワー20階）

愛知、大阪会場は、詳細が決まり次第、LAVENDER RING公式ウェブサイト（https://lavender-ring.com/）で参加申し込みを受け付けます。

＜「MAKEUP & PHOTOS WITH SMILES」ポスター展＞

「MAKEUP & PHOTOS WITH SMILES」で作成したポスターを展示し、がんになっても自分らしく生きている人たちの姿や声を社会に発信することで、社会を変えていこうとする活動です。これまでに国内では40回（2026年3月時点）実施してきました。2026年は「MAKEUP & PHOTOS WITH SMILES」が開催される3会場での開催を予定しています。ポスター展の詳細は、後日、LAVENDER RINGの公式ウェブサイトでお知らせします。

＜ポスター展の協力自治体・病院・企業などを公募＞

LAVENDER RINGは、ポスター展に協力いただける自治体、病院、企業などのパートナーを全国で募集しています。LAVENDER RINGの公式ウェブサイトにおいて、過去の実施例紹介と、申し込みの受け付けを行っています。

＜「LAVENDER RING」について＞

「がん」は身近な病気であるにもかかわらず、偏見や間違った認識がいまだに多く存在しています。電通の社員有志、資生堂、CNJは、全てのがんサバイバーが笑顔で生きられる社会を目指し、全てのがん種を示すシンボルカラーである「ラベンダー」を掲げ、2017年から活動を開始しました。2022年からは、日本をはじめ、中国、シンガポール、台湾、タイで「MAKEUP & PHOTOS WITH SMILES」を実施し、2024年からはフィリピン、マレーシアを含む、7つの国・地域に活動の場を広げています※2。

※1 ジャパンキャンサーフォーラム2026 ウェブサイト https://www.japancancerforum.jp/

※2 「MAKEUP & PHOTOS WITH SMILES」グローバル展開を開始：https://lavender-ring.com/action/makeup/

以上