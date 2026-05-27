日本のHRテック市場規模、2034年に39.3億米ドルに到達――2026年～2034年の年平均成長率は6.87%
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日本のHRテック市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のHRテック市場：規模、シェア、トレンド、およびアプリケーション別、タイプ別、エンドユーザー産業別、企業規模別、地域別の予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本のHRテクノロジー市場は2025年に21億6,000万米ドルに達し、2034年には39億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.87%です。現在、日本の企業の70%以上がHRテクノロジーツールを使用しており、これはアジア太平洋地域で最も高い企業HRテクノロジー導入率の一つを反映しています。これは、組織が構造的な人材不足と変化する労働規制に対応して、人材管理、給与計算、および労働コンプライアンス機能のデジタル化を加速させているためです。人材管理は最大のアプリケーションセグメントであり、労働年齢人口の減少によって特徴付けられる競争の激しい労働市場において、日本の組織が人材を特定、維持、育成するという戦略的必要性に迫られていることがその原動力となっています。エンドユーザー産業セグメントでは情報技術分野がリードしており、テクノロジー集約型の組織は、あらゆるアプリケーション領域において、クラウドベースのAI搭載HRテクノロジースイートを最も早く、かつ包括的に導入しています。
HRテクノロジー、またはHRテックとは、人材管理、給与管理、業績評価、労働力管理、採用など、組織が人事プロセスを管理・最適化するために使用するソフトウェアプラットフォーム、クラウドベースのアプリケーション、AI搭載ツールの包括的なスイートを指します。日本では、HRテックは、経済のほぼすべてのセクターで深刻な労働力不足を引き起こしている、労働力人口の減少と高齢化という、国内で最も差し迫った構造的課題に対処する上で、組織にとってますます重要な役割を担っています。市場を牽引しているのは、人事管理機能を自動化して人材専門家が戦略的な労働力計画に集中できるようにする必要性の高まり、採用、業績分析、予測的な労働力モデリングへのAIと機械学習の急速な統合、そして、働き方改革法、残業制限義務、同一労働同一賃金規定など、コンプライアンスの複雑さを増大させ、規制インテリジェンスを組み込んだプラットフォームへの需要を高めている日本の労働規制環境の強化です。
さらに、日本の企業が紙ベースの旧来の人事プロセスからクラウドネイティブな統合型HCMプラットフォームへの移行を加速させていること、採用、人材育成、報酬に関するデータ主導型の意思決定のために人事分析の導入が進んでいること、そして日本の国内人事テクノロジーエコシステムに多額のベンチャーキャピタルや戦略的投資が流入していることも市場形成に影響を与えている。特に、日本を代表するクラウドネイティブ人事管理プラットフォームとしてSmartHRが台頭し、国際的な投資家からの支援が拡大していることがその代表例である。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-hr-tech-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 日本の労働力不足危機と労働力のデジタル化の必要性
日本のHRテック市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のHRテック市場：規模、シェア、トレンド、およびアプリケーション別、タイプ別、エンドユーザー産業別、企業規模別、地域別の予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本のHRテクノロジー市場は2025年に21億6,000万米ドルに達し、2034年には39億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.87%です。現在、日本の企業の70%以上がHRテクノロジーツールを使用しており、これはアジア太平洋地域で最も高い企業HRテクノロジー導入率の一つを反映しています。これは、組織が構造的な人材不足と変化する労働規制に対応して、人材管理、給与計算、および労働コンプライアンス機能のデジタル化を加速させているためです。人材管理は最大のアプリケーションセグメントであり、労働年齢人口の減少によって特徴付けられる競争の激しい労働市場において、日本の組織が人材を特定、維持、育成するという戦略的必要性に迫られていることがその原動力となっています。エンドユーザー産業セグメントでは情報技術分野がリードしており、テクノロジー集約型の組織は、あらゆるアプリケーション領域において、クラウドベースのAI搭載HRテクノロジースイートを最も早く、かつ包括的に導入しています。
HRテクノロジー、またはHRテックとは、人材管理、給与管理、業績評価、労働力管理、採用など、組織が人事プロセスを管理・最適化するために使用するソフトウェアプラットフォーム、クラウドベースのアプリケーション、AI搭載ツールの包括的なスイートを指します。日本では、HRテックは、経済のほぼすべてのセクターで深刻な労働力不足を引き起こしている、労働力人口の減少と高齢化という、国内で最も差し迫った構造的課題に対処する上で、組織にとってますます重要な役割を担っています。市場を牽引しているのは、人事管理機能を自動化して人材専門家が戦略的な労働力計画に集中できるようにする必要性の高まり、採用、業績分析、予測的な労働力モデリングへのAIと機械学習の急速な統合、そして、働き方改革法、残業制限義務、同一労働同一賃金規定など、コンプライアンスの複雑さを増大させ、規制インテリジェンスを組み込んだプラットフォームへの需要を高めている日本の労働規制環境の強化です。
さらに、日本の企業が紙ベースの旧来の人事プロセスからクラウドネイティブな統合型HCMプラットフォームへの移行を加速させていること、採用、人材育成、報酬に関するデータ主導型の意思決定のために人事分析の導入が進んでいること、そして日本の国内人事テクノロジーエコシステムに多額のベンチャーキャピタルや戦略的投資が流入していることも市場形成に影響を与えている。特に、日本を代表するクラウドネイティブ人事管理プラットフォームとしてSmartHRが台頭し、国際的な投資家からの支援が拡大していることがその代表例である。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-hr-tech-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 日本の労働力不足危機と労働力のデジタル化の必要性