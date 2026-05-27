日本のチーズ市場、2034年までに66億米ドルの収益を創出――1.73%という好調な成長率で拡
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350470/images/bodyimage1】
日本のチーズ市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のチーズ市場：規模、シェア、動向、予測（供給源別、種類別、製品別、流通チャネル別、形態別、地域別） - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のチーズ市場は2025年に56億米ドルに達し、2034年には66億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の期間における年平均成長率（CAGR）は1.73%となる見込みである。
日本のチーズ市場は、西洋料理の消費増加とファストフードチェーンの拡大を背景に、着実に成長を続けている。ナチュラルチーズ、プロセスチーズ、プレミアムチーズなど、多様なチーズ製品への需要の高まりが市場成長を牽引している。日本のチーズ消費の変遷は、食生活の劇的な変化を物語る。戦後初期のほぼゼロだった消費量は、現在では大量生産のプロセスチーズ、輸入プレミアムナチュラルチーズ、職人技が光る国産チーズ、そして急速に拡大する外食産業向けチーズ原料など、多様なセグメントを包含する洗練された市場へと発展した。日本のチーズ消費量は依然として欧米諸国を大きく下回っており、若い世代の消費者の間で食生活の西洋化が進むにつれ、長期的な成長の可能性は大きい。
FAS/東京事務所は、2026年の日本のチーズ生産量は2025年と変わらないと予測している。国内消費の増加に伴い、需要を満たすためには、特にナチュラルチーズを中心に、2026年にはチーズの輸入を増やす必要がある。輸入業者は、世界的なインフレ圧力や為替変動に直面する中で供給の安定性を維持するため、価格競争力を重視し、調達先を多様化することが求められる。日本はチーズ、特にナチュラルチーズを構造的に輸入に依存しているため、為替レートの変動や世界の乳製品価格の影響を受けやすく、国内の加工業者と輸入業者の双方にとって、重要なサプライチェーン管理上の課題となっている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-cheese-market/requestsample
主要な市場推進要因
西洋料理の普及、ファストフードの拡大、および外食産業におけるチーズ需要
日本の多様なレストラン、カフェ、ファストフード業界における西洋料理とイタリア料理の持続的な成長は、チーズ市場成長の主要な構造的要因となっている。ピザチェーン、ハンバーガーレストラン、パスタ店、洋風カフェ、そして国際的なホテルのビュッフェなどが一体となって、小売消費者の動向とは無関係に、大規模かつ成長を続ける外食産業向けチーズ需要基盤を形成している。ピザハット、ドミノ・ピザ、ピザ・ラなどの大手チェーンに加え、成長を続ける職人ピザ市場に支えられた日本のピザ市場は、欧米諸国以外では一人当たりの市場規模が最大規模であり、成長を続けており、モッツァレラ、チェダー、ブレンドピザチーズに対する安定した需要を生み出している。
日本はチーズ市場において構造的に輸入依存度が高く、総消費量の65～70%を輸入が占めています。中でもニュージーランドは、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）に基づく特恵関税、大規模生産能力、確立された貿易関係の恩恵を受け、主要供給国として輸入量の35～40%を供給しています。一方、オーストラリアは、競争力のある価格設定と地理的な近さを強みとし、日豪経済連携協定（JAEPA）による関税引き下げの恩恵を受け、輸入量の20～25%を供給しています。こうした貿易連携によって支えられた日本のチーズ輸入インフラの充実度は、外食産業と小売業の両方の需要増加に対応できる、安定した競争力のある価格の供給を保証しています。
日本のチーズ市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のチーズ市場：規模、シェア、動向、予測（供給源別、種類別、製品別、流通チャネル別、形態別、地域別） - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のチーズ市場は2025年に56億米ドルに達し、2034年には66億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の期間における年平均成長率（CAGR）は1.73%となる見込みである。
日本のチーズ市場は、西洋料理の消費増加とファストフードチェーンの拡大を背景に、着実に成長を続けている。ナチュラルチーズ、プロセスチーズ、プレミアムチーズなど、多様なチーズ製品への需要の高まりが市場成長を牽引している。日本のチーズ消費の変遷は、食生活の劇的な変化を物語る。戦後初期のほぼゼロだった消費量は、現在では大量生産のプロセスチーズ、輸入プレミアムナチュラルチーズ、職人技が光る国産チーズ、そして急速に拡大する外食産業向けチーズ原料など、多様なセグメントを包含する洗練された市場へと発展した。日本のチーズ消費量は依然として欧米諸国を大きく下回っており、若い世代の消費者の間で食生活の西洋化が進むにつれ、長期的な成長の可能性は大きい。
FAS/東京事務所は、2026年の日本のチーズ生産量は2025年と変わらないと予測している。国内消費の増加に伴い、需要を満たすためには、特にナチュラルチーズを中心に、2026年にはチーズの輸入を増やす必要がある。輸入業者は、世界的なインフレ圧力や為替変動に直面する中で供給の安定性を維持するため、価格競争力を重視し、調達先を多様化することが求められる。日本はチーズ、特にナチュラルチーズを構造的に輸入に依存しているため、為替レートの変動や世界の乳製品価格の影響を受けやすく、国内の加工業者と輸入業者の双方にとって、重要なサプライチェーン管理上の課題となっている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-cheese-market/requestsample
主要な市場推進要因
西洋料理の普及、ファストフードの拡大、および外食産業におけるチーズ需要
日本の多様なレストラン、カフェ、ファストフード業界における西洋料理とイタリア料理の持続的な成長は、チーズ市場成長の主要な構造的要因となっている。ピザチェーン、ハンバーガーレストラン、パスタ店、洋風カフェ、そして国際的なホテルのビュッフェなどが一体となって、小売消費者の動向とは無関係に、大規模かつ成長を続ける外食産業向けチーズ需要基盤を形成している。ピザハット、ドミノ・ピザ、ピザ・ラなどの大手チェーンに加え、成長を続ける職人ピザ市場に支えられた日本のピザ市場は、欧米諸国以外では一人当たりの市場規模が最大規模であり、成長を続けており、モッツァレラ、チェダー、ブレンドピザチーズに対する安定した需要を生み出している。
日本はチーズ市場において構造的に輸入依存度が高く、総消費量の65～70%を輸入が占めています。中でもニュージーランドは、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）に基づく特恵関税、大規模生産能力、確立された貿易関係の恩恵を受け、主要供給国として輸入量の35～40%を供給しています。一方、オーストラリアは、競争力のある価格設定と地理的な近さを強みとし、日豪経済連携協定（JAEPA）による関税引き下げの恩恵を受け、輸入量の20～25%を供給しています。こうした貿易連携によって支えられた日本のチーズ輸入インフラの充実度は、外食産業と小売業の両方の需要増加に対応できる、安定した競争力のある価格の供給を保証しています。