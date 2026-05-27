通勤・外出時のバッグ利用者の77%が場面に応じた使い分けを望む ～日常の「バッグストレス」実態調査で、2WAY対応バッグへのニーズが明らかに～
醍醐倉庫株式会社（所在地：東京都大田区）は、通勤・外出時にバッグを使用する方を対象に、仕事用バッグに関する実態調査を実施しました。調査から、多くのビジネスパーソンが日々のバッグ使用場面で複数の役割を求めており、現在のバッグでは対応しきれていない実態が明らかになりました。
調査結果は、働き方の多様化に伴い、仕事用バッグに求められるニーズが大きく変化していることを示しています。
移動時と対面時で求める機能が異なるという課題が浮き彫りになりました。通勤・外出時にバッグを使用する人の77.0%が「移動中」と「電車内や混雑時」で理想のバッグの持ち方が異なると回答しており、さらに74.0%が電車や人混みの中でバッグの持ち方に困った経験があると答えています。
同時に、仕事の場面での印象管理も重要な要素となっています。67.8%が仕事相手に会う場面で、自身のバッグの見た目や印象を気にした経験があることが分かりました。
また、日常的なストレスも無視できません。73.0%が現在使っている仕事用バッグに対して不満やストレスを感じており、その内容は、78.5%が肩掛けバッグのベルトがずり落ちやすいなど、細かい使いづらさにも及んでいます。
2WAYバッグへの高い関心
こうしたニーズに対する消費者の関心の高さを示す数字として、75.8%がトートとしても使え、必要な時はリュックにも切り替えられるバッグに魅力を感じると回答しました。シーン別の使い分けに対応できるバッグへの需要が明確に存在することが証明されています。
「toteluxe（トートリュクス）」の開発背景
仕事用バッグには、移動時には背負えてラクであること、電車内や混雑時には扱いやすいこと、客先や商談の場では見た目にも配慮できること、そして日常的な不便を減らせることが同時に求められています。
こうした複合的なニーズに応える形で、醍醐倉庫株式会社は、合同会社ユニコーンが企画開発した2WAYビジネスバッグ「toteluxe（トートリュクス）」の取り扱いを開始しました。電車内ではトートとして扱いやすく、移動時にはリュックとして背負いやすい設計により、通勤・外出・対面シーンで変化するバッグの悩みに対応します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349142/images/bodyimage1】
【調査結果の詳細】
1．仕事用バッグに不満・ストレスを感じている人は73.0％
現在使っている仕事用バッグに対し、「とてもある」「ややある」と回答した人は合計73.0％となりました。
バッグに対する不便やストレスは一部の人だけでなく、多くの利用者が感じていることが分かります。
2．77.0％が「場面によって理想の持ち方が変わる」と回答
「移動中」と「電車内や混雑時」で理想のバッグの持ち方が異なると答えた人は77.0％でした。
仕事用バッグには、単に荷物が入るだけでなく、場面に応じた扱いやすさが求められていることがうかがえます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349142/images/bodyimage2】
3．74.0％が電車や人混みでバッグの持ち方に困った経験あり
電車や人混みの中で、バッグの持ち方に困った経験が「よくある」「ときどきある」と答えた人は合計74.0％でした。
通勤時のマナーや周囲への配慮が、バッグの使い勝手に大きく影響していることが分かります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349142/images/bodyimage3】
4．67.8％が仕事相手に会う場面でバッグの見た目を気にした経験あり
仕事相手に会う場面で、自身のバッグの見た目や印象を気にしたことがある人は67.8％でした。
バッグ選びには、快適さだけでなく、TPOに合った見え方も重要な要素になっています。
5．78.5％が肩掛けバッグのベルトずり落ちを経験
トートバッグや肩掛けバッグで、ベルトが肩からずり落ちやすいと感じたことがある人は78.5％でした。
バッグにまつわる不満は大きな機能だけではなく、日常的な小さなストレスにも及んでいることが分かります。
6．75.8％が「トートとしても使え、必要な時はリュックにも切り替えられるバッグ」に魅力を感じると回答
トートとリュックを切り替えられるバッグについて、「とても感じる」「やや感じる」と回答した人は合計75.8％でした。
シーンに応じて使い分けられるバッグへの関心の高さがうかがえます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349142/images/bodyimage4】
調査結果から見える仕事用バッグの新たなニーズ
今回の調査から、仕事用バッグには以下のような複数の役割が同時に求められていることが分かりました。
・移動時には背負えてラクであること
・電車内や混雑時には扱いやすいこと
・客先や商談の場では見た目にも配慮できること
・日常的な不便を減らせること
バッグ選びは、収納量や重さだけでなく、その日の移動・対面・生活動線に自然に合うかどうかが重要になっていると考えられます。
商品概要
商品名：toteluxe（トートリュクス）
価格：25,850円（税込）
サイズ：W420×H300×D130
容量：11L
重量：約1095g
カラー：ブラック×ダークネイビー
素材：本体 合成皮革 / ハンドル 牛革
販売ページ：
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/daigo-kuradashi/un1corn01/
Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/dyn/08130un1corn01-a.html
ブランドサイト
https://un1corn.co.jp/bland
調査概要
調査名：通勤・外回り時のバッグのストレス実態調査
調査主体：醍醐倉庫株式会社
調査方法：インターネット調査
調査期間：2026年5月8日～2026年5月11日
有効回答数：400
調査対象：通勤・外出時にバッグを使用する方
※本調査は、クラウドソーシングサービスを活用したインターネット調査として実施しました。
※構成比は小数点第2位を四捨五入しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349142/images/bodyimage5】
配信元企業：醍醐倉庫株式会社
調査結果は、働き方の多様化に伴い、仕事用バッグに求められるニーズが大きく変化していることを示しています。
移動時と対面時で求める機能が異なるという課題が浮き彫りになりました。通勤・外出時にバッグを使用する人の77.0%が「移動中」と「電車内や混雑時」で理想のバッグの持ち方が異なると回答しており、さらに74.0%が電車や人混みの中でバッグの持ち方に困った経験があると答えています。
同時に、仕事の場面での印象管理も重要な要素となっています。67.8%が仕事相手に会う場面で、自身のバッグの見た目や印象を気にした経験があることが分かりました。
また、日常的なストレスも無視できません。73.0%が現在使っている仕事用バッグに対して不満やストレスを感じており、その内容は、78.5%が肩掛けバッグのベルトがずり落ちやすいなど、細かい使いづらさにも及んでいます。
こうしたニーズに対する消費者の関心の高さを示す数字として、75.8%がトートとしても使え、必要な時はリュックにも切り替えられるバッグに魅力を感じると回答しました。シーン別の使い分けに対応できるバッグへの需要が明確に存在することが証明されています。
「toteluxe（トートリュクス）」の開発背景
仕事用バッグには、移動時には背負えてラクであること、電車内や混雑時には扱いやすいこと、客先や商談の場では見た目にも配慮できること、そして日常的な不便を減らせることが同時に求められています。
こうした複合的なニーズに応える形で、醍醐倉庫株式会社は、合同会社ユニコーンが企画開発した2WAYビジネスバッグ「toteluxe（トートリュクス）」の取り扱いを開始しました。電車内ではトートとして扱いやすく、移動時にはリュックとして背負いやすい設計により、通勤・外出・対面シーンで変化するバッグの悩みに対応します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349142/images/bodyimage1】
【調査結果の詳細】
1．仕事用バッグに不満・ストレスを感じている人は73.0％
現在使っている仕事用バッグに対し、「とてもある」「ややある」と回答した人は合計73.0％となりました。
バッグに対する不便やストレスは一部の人だけでなく、多くの利用者が感じていることが分かります。
2．77.0％が「場面によって理想の持ち方が変わる」と回答
「移動中」と「電車内や混雑時」で理想のバッグの持ち方が異なると答えた人は77.0％でした。
仕事用バッグには、単に荷物が入るだけでなく、場面に応じた扱いやすさが求められていることがうかがえます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349142/images/bodyimage2】
3．74.0％が電車や人混みでバッグの持ち方に困った経験あり
電車や人混みの中で、バッグの持ち方に困った経験が「よくある」「ときどきある」と答えた人は合計74.0％でした。
通勤時のマナーや周囲への配慮が、バッグの使い勝手に大きく影響していることが分かります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349142/images/bodyimage3】
4．67.8％が仕事相手に会う場面でバッグの見た目を気にした経験あり
仕事相手に会う場面で、自身のバッグの見た目や印象を気にしたことがある人は67.8％でした。
バッグ選びには、快適さだけでなく、TPOに合った見え方も重要な要素になっています。
5．78.5％が肩掛けバッグのベルトずり落ちを経験
トートバッグや肩掛けバッグで、ベルトが肩からずり落ちやすいと感じたことがある人は78.5％でした。
バッグにまつわる不満は大きな機能だけではなく、日常的な小さなストレスにも及んでいることが分かります。
6．75.8％が「トートとしても使え、必要な時はリュックにも切り替えられるバッグ」に魅力を感じると回答
トートとリュックを切り替えられるバッグについて、「とても感じる」「やや感じる」と回答した人は合計75.8％でした。
シーンに応じて使い分けられるバッグへの関心の高さがうかがえます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349142/images/bodyimage4】
調査結果から見える仕事用バッグの新たなニーズ
今回の調査から、仕事用バッグには以下のような複数の役割が同時に求められていることが分かりました。
・移動時には背負えてラクであること
・電車内や混雑時には扱いやすいこと
・客先や商談の場では見た目にも配慮できること
・日常的な不便を減らせること
バッグ選びは、収納量や重さだけでなく、その日の移動・対面・生活動線に自然に合うかどうかが重要になっていると考えられます。
商品概要
商品名：toteluxe（トートリュクス）
価格：25,850円（税込）
サイズ：W420×H300×D130
容量：11L
重量：約1095g
カラー：ブラック×ダークネイビー
素材：本体 合成皮革 / ハンドル 牛革
販売ページ：
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/daigo-kuradashi/un1corn01/
Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/dyn/08130un1corn01-a.html
ブランドサイト
https://un1corn.co.jp/bland
調査概要
調査名：通勤・外回り時のバッグのストレス実態調査
調査主体：醍醐倉庫株式会社
調査方法：インターネット調査
調査期間：2026年5月8日～2026年5月11日
有効回答数：400
調査対象：通勤・外出時にバッグを使用する方
※本調査は、クラウドソーシングサービスを活用したインターネット調査として実施しました。
※構成比は小数点第2位を四捨五入しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349142/images/bodyimage5】
配信元企業：醍醐倉庫株式会社
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