ファンタジーSRPG『幻世録 リメイク(The Legend of Fancy Realm Remake)』マルチエンディングで世界の運命を書き換えろ!!



USERJOY Technologyは、2026年5月27日に1998年にリリースした戦略RPG『幻世録 (The Legend of Fancy Realm)』が、20年以上の時を経てリメイク作品『幻世録 リメイク(The Legend of Fancy Realm Remake)』としてSteamページを公開し、今年PCプラットフォームでの正式リリースを予定していることを公式発表しました。

本作は、ファンタジー世界観を舞台に、ユニークなエンディングや各キャラクターの独立した背景ストーリー、感情の機微、転職ルートなどが高く評価され、プレイヤーの心に深く刻まれるクラシック作品としての地位を確立しています。

多くのファンを魅了した名作が現代に蘇り、再び全世界のプレイヤーを、当時の熱狂と感動の渦へと誘います。





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[Official Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=y68IXFN-X9Q ]



◆盤上に広がる戦略世界、勝敗を分ける一手の選択

『幻世録 リメイク(The Legend of Fancy Realm Remake)』は、極めて奥深い立体的なボードゲーム戦略をコアなゲームプレイとし、壮大なマルチストーリー展開を融合させた作品です。

ハードコアな戦略性と没入感のある物語を両立し、戦争、生存、選択、そして権力闘争を巡る重厚かつ壮大な冒険を提供することを目的としています。プレイヤーは一手一手の判断によって戦局と物語を動かし、緊張感あふれるゲーム体験を味わうことができます。

本作はSteamページの公開に伴い、ゲームシステムや世界観に関する主要情報を同時に初公開しました。



▼『幻世録 リメイク(The Legend of Fancy Realm Remake)』公式

公式サイト ：

https://lofr-remake.userjoy.com/

Steamページ ：

https://userjoy.net/HSLRSTEAMJP



◆暗雲渦巻くファンタジー大陸、戦火一触即発



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[Teaser Trailer ： https://youtu.be/b5kt5uVTjHc ]



本作の物語の舞台は、「神に祝福された大陸」と呼ばれるファルシオンに設定されています。千年前、エルフ、人族、獣族、翼族、両棲族の五大種族は歴史的盟約を結び、世界を滅ぼす魔神を共に撃退しました。この戦いは、後世に「魔神戦争」と呼ばれています。



魔神戦争の終結後、人族と翼族の間で再び戦争が勃発し、東方大陸をほぼ壊滅させたこの災厄により、大量の難民がファルシオン大陸へと逃亡しました。



当時のエルフの王「クリオス」はこれらの難民を受け入れ、エルフの故郷であるこの地に各自の国家を築くことを許しました。しかし、数百年の歳月が経過した後、これらの難民たちはかつての恩義と英雄エルフの王の名を忘れ去り、各族と諸国は水面下で力を蓄え、やがて野心が芽生え、動き出そうとしています……



従来の「勇者が世界を救う」という王道の物語とは一線を画し、本作は「レオナルド」に焦点を当てます。彼は裏切りに遭い、復讐の道を歩むこととなった追放された騎士であり、その先には容赦なき戦火や権謀術数の闇だけでなく、人間性と選択が試される過酷で究極の試練が待ち受けています。レオナルドはこの苛烈な運命の盤上で、自らの手で全てを取り戻すことができるのでしょうか。



◆キャラクター紹介

レオナルド ： 自己中心的で好戦的な男。ウォスフィータ共和国軍に入隊後、天賦の才と努力により第二騎士団の団長にまで上り詰めた。冷静沈着で優れた決断力を持ち、普段は少々だらしない一面もあるが、戦場では極めて冷静で的確な判断力を発揮する。生まれながらの卓越した指導力と戦闘能力を兼ね備え、仲間からの信頼も厚い。顔に刻まれた刀傷には、語り難い過去が秘められている。



ティナ : ラルス帝国の王女。王家に生まれ育ったことから、気高き気質を身につけている。伝説の英雄の血統と並外れた資質に加え、幼少期からの英才教育により、武術と魔法の双方において相当な造詣の深さを誇る。その性格は堅固でありながらも温和で、国に対する強い責任感を抱いている。



コハク ： ハーフビーストの弓使い。傭兵になる前はバグラム軍に所属する元軍人であった。ハーフビーストの出身である彼は、幼い頃から偏見と排斥に晒されながら育った。その経験が冷静かつ理性的で、内省的かつ落ち着いた性格を形作っている。自らの信念と親友に対しては忠実であり、行動は控えめながらも、その心の奥には揺るがない確固たる強さを秘めている。



ハンクス ： ラルス帝国暗殺部隊「影牙（かげきば）」の隊長であり、暗殺と隠密の技術に精通している。ラルス帝国への忠誠心は非常に厚く、冷静沈着で果断な人物。危険に対しても一切臆することなく立ち向かい、その言動には常に他者の疑念を許さない冷徹な雰囲気が漂っている。



▼レオナルド（左上）、ティナ（右上）、コハク（左下）、ハンクス（右下）



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セェラ ： エルフの女性魔法使い。エルフの王たちから祝福を受け、極めて高い魔法の才能を持っている。あらゆる属性の魔法に精通し、天真爛漫で活発、好奇心旺盛な性格。聡明で機転が利き、観察力と対応力に優れており、未知の挑戦に対しても楽観性と自信を失わない。



ゴウ ： ジラのオーク戦士。率直で豪快な性格で、正義と信念を重んじ、弱い者いじめを何よりも嫌う。オークゆえの荒々しい外見を持つが、その内には優しく揺るぎない心を宿し、どんな挑戦や困難にも果敢に立ち向かう。



ライト ： ナコナル出身の翼人族の青年。槍術と魔法を巧みに操る。勇敢で心優しく、自身の信念に対してどこまでも忠実。家族と理想に対しては、複雑な想いを胸に秘めている。



クローディ : ダークエルフの魔剣士。剣術と魔法を極め、冷静かつ理性的な性格を持つ。不吉な象徴とされた自身を救ってくれた恩人を深く慕い、その恩人の掲げる偉大な理想に、確固たる忠誠を誓っている。



▼セェラ（左上）、ゴウ（右上）、ライト（左下）、クローディ（右下）

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◆『幻世録 リメイク(The Legend of Fancy Realm Remake)』五つのコア・タクティクス、戦術の奥深さを再定義

■反撃を可能にする「気力システム」

本作の戦闘システムは、独自の「気力値」を中心に展開します。戦闘中、ユニットの能動的な攻撃と被ダメージはすべて気力に変換されます。気力が臨界点に達すると、キャラクターは強力な破壊力と戦術的価値を持つ専用の「特殊技」を解放、発動可能となります。これにより、不利な状況からでも戦況を大きく逆転させることが可能です。



■知恵が試される「究極のキルストライク」

ゲーム独自のキルストライクシステムは、一歩ごとの移動に高度な戦略性が求められます。敵のHPを正確に計算し、魔法使いで広範囲の敵を弱体化させた後、高い攻撃力を持つ近接キャラクターを投入して連続でHPが減った敵を仕留めることで、驚異的な経験値ボーナスを獲得できます。プレイヤーの戦略的な編成が試されるだけでなく、キャラクター育成の戦略性も一層新たな高みへと引き上げます。



■可能性を覚醒させる「運命の神殿」

キャラクターが戦火を経験し、特定のステータスが一定の基準に達すると、伝説の「運命の神殿」で転職（クラスチェンジ）が可能となります。転職後は基礎能力が大幅に向上し、強力なスキルや広範囲魔法を習得できるほか、ビジュアルも刷新され、新しい華麗な姿へと変化します。チームリソースを適切に配分し、コアメンバーをいち早く覚醒させることが、高難度ステージをクリアするための勝利の鍵となります。



■「隠された秘宝」 探索

危機が潜む戦術マップのマス目には、しばしばレアな装備や永続的にステータスを向上させる霊薬が隠されています。本作では、探索要素にも現代的な調整が施されており、戦闘と並行して宝探しの楽しみを味わうことができます。敵軍との頭脳戦が繰り広げられるなか、戦火の中で強力な装備を発掘するサプライズも同時にお楽しみいただけます。



■歴史を操作する「マルチエンディング」

英雄たちの冒険の行き着く先は、決して一つだけではありません。すべての人々を救う王道の結末から、苦渋に満ちた心残りのある悲壮な終わりまで、主人公たちの選択や行動の一つ一つが、特定の職業の解放や戦場での特殊な条件達成が積み重なり、物語の展開を大きく変えていきます。

ファルシオン大陸の最終的な運命は、あなたの操作と決断によって大きく左右されることになります。



『幻世録 リメイク(The Legend of Fancy Realm Remake)』は、現在Steamストアページにて公開中です。壮大なファンタジーや叙事詩的物語を愛するストーリー重視のプレイヤーも、極限の戦略と数値計算を追求する戦略愛好家も、ぜひSteamで本作をウィッシュリストに追加し、最新の開発状況やイベント情報を入手してください。



▼『幻世録 リメイク(The Legend of Fancy Realm Remake)』公式

公式サイト ：

https://lofr-remake.userjoy.com/

Steamページ ：

https://userjoy.net/HSLRSTEAMJP



▼製品概要

タイトル ： 『幻世録 リメイク(The Legend of Fancy Realm Remake)』

プラットフォーム ： 公式サイト、Steam

ジャンル ： RPG、ストラテジー

販売価格 ： 無料

権利表記 ：

(C)USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.





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配信元企業：USERJOY Technology Co.,Ltd.

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