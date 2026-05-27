2026年5月27日、ヴォーカリスト近藤ひろみによるセカンドアルバム『あなたを感じて～Feeling you』のCDが、ティートックレコーズより192KHz/32bit高解像度レコーディングで登場！
株式会社ティートックレコーズ（本社：東京都渋谷区/ 代表取締役：金野貴明）は、2026年5月27日(水)、ヴォーカリスト近藤ひろみによる『あなたを感じて～Feeling you』を全国リリースいたします。
待望のセカンドアルバム。のびやかで郷愁に満ちた歌声の近藤。
フェビアン・レザ・パネの美しいピアノと共に、日本の詩情を歌いあげた力作です。
是非お聴きください。
近藤ひろみ / 「あなたを感じて～Feeling you」
価格 3,500円税込
【メンバー】
近藤 ひろみ / Vocal
フェビアン・レザ・パネ / Piano
浜田 均 / Vibraphone
関口 将史 / Cello
1. めぐり逢い
作詞 / 荒木一郎 作曲 / 武満徹
2. 島へ
作詞 / 井沢満 作曲 / 武満徹
3. あなたを感じて ～Feeling you
作詞・作曲 / 近藤ひろみ
4. 愛燦燦
作詞・作曲 / 小椋佳
5. 夕陽
作詞・作曲 / 近藤ひろみ
6. 赤とんぼ
作詞 / 三木露風 作曲 / 山田耕作
～Amazing Grace
讃美歌
7. 透き通った悲しみ
作詞 / 近藤ひろみ 作曲 / 浜田均
8. 童神
作詞 / 古謝美佐子 作曲 / 佐原一哉
9. 蘇州夜曲
作詞 / 西條八十 作曲 / 服部良一
10. アカシアの雨がやむとき
作詞 / 水木かおる 作曲 / 藤原秀之
11. もう一度
作詞・作曲 / 近藤ひろみ
12. 小さな空
作詞・作曲 / 武満徹
Executive Producer : Takaaki Konno
Recorded, Mixed & Mastered by Takaaki Konno Recorded at T-TOC STUDIO 8&9 Jan. 2026
【アルバム解説】
１めぐり逢い：収録曲中唯一、近藤がパネのピアノだけで歌っている。溢れる詩情と静謐の空間が、本アルバムに身をゆだねるイントロダクションとなる。
２島へ：「見知らぬ人」が、自分のたどり着く島となる憧れを歌い上げている。パネのピアノはキラキラ輝く水面のようだ。
３あなたを感じて：ひとりの女性が、愛し合うすばらしさを初めて知る感情を歌う、近藤の最新作。サビのメロディにチェロが情感豊かに伴走し愛の感動を盛り上げる。
４愛燦々：なんという個性を放つ編曲だろう！ひたひたと波が打ち寄せるようなヴィブラホンのシンプルな和音に、パネのピアノの美しいフレーズが絡まっていく。近藤はこの名曲の心をしみじみと歌い上げ、ああ、いい歌を聴いたと心から思える感動を与えてくれる。
５夕陽：近藤ひろみのオリジナル曲。逗子海岸の夕陽を見ながらメロディが浮かんだという。パネのピアノからピアソラが匂い立つ。
６赤とんぼ～Amazing Grace：しみじみと染み入る童謡からシームレスに讃美歌に移り、そしてまた赤とんぼに戻る。正にワン＆オンリーの近藤の歌。
７透き通った悲しみ：浜田の曲に近藤が歌詞をつけた。浜田の故郷、北海道富良野の広い空と、近藤の故郷富山、山と川をイメージしたという。近藤の歌の表現力に浜田が感激した一曲。
８童神：作詞者である古謝美佐子と歌巧者夏川りみのデュエットは、何度聞いても母の我が子への慈しみが胸を打つ名演であるが、近藤がこの歌を自分の表現で歌い継ぐ。沖縄の力強さを感じる子守唄として近藤は歌う。
９蘇州夜曲：李香蘭が歌ったのは1940 年（昭和15 年）。こうした“古典” を歌うことについて、「残したい、歌い継ぎたい名曲がある」と近藤は言う。自分の世代が知らない曲であっても、純粋に「良い曲だから歌いたい」と思うから歌う。「愛燦々」しかり「アカシアの雨がやむ時」しかり。
１０アカシアの雨がやむ時：浜田が近藤に提案した曲。「祈り」がテーマのコラールだと浜田は言う。近藤は「空へ旅立って行く自分( 鳩)」への祈りを表現したいと歌う。
１１もう一度：近藤のブルージーな一面を覗かせるオリジナル曲。浜田のジャズヴィブラホンのかっこよさが曲を包む。
１２小さな空：しみじみと愛らしい武満徹作詞作曲の歌、のびやかで郷愁に満ちた近藤の歌声は、星空の中「おやすみなさい」と包みこむようなラスト曲となっている。
アナウンサー濱中博久
「あなたを感じて～Feeling you」MV→
https://www.youtube.com/watch?v=cfkQMXp8TTE
プロフィール
北海道教育大学札幌校芸術文化課程音楽科・声楽専攻卒業。札幌にて音楽活動を開始。
「ローレライ」「ソワレ・ド・パリ」などで歌い始める。上京後、赤坂「歌楽歌良屋」専属歌手として活動。
シャンソンをアレンジャーの岩間南平氏に師事。
「湘南シャントゥーズ」「癌撲滅チャリティコンサート」等様々なコンサートに出演。現在はシャンソンの他にボサノバ、タンゴ、日本の曲、オリジナル曲など幅広いジャンルの歌を歌い、主に都内、横浜のライブハウス、ホールコンサート等に出演している。
2024年ビブラフォン奏者浜田均氏とのユニット「玉響(たまゆら)」を結成、都内ライブハウスでの活動の他、毎年秋に北海道ツアーを行っている。
2024年8月、1stアルバムになるジャズピアニスト遠藤征志とのDuoアルバム「つのる想い」をティートックレコーズから発売。同年、ビブラフォン奏者浜田均氏のアルバムに全曲ヴォーカルで参加。
2026年5月27日 フェビアン・レザ・パネのピアノ、浜田均全曲編曲による日本の名曲を集めた2ndアルバム「あなたを感じて～Feeling you」をティートックレコーズから発売。
【ライブ情報】
5 月30 日( 土) 横浜元町デュモン
6 月17 日( 水) 赤坂見附バルバラ
6 月27 日( 土) 富山 養照寺コンサート
6 月29 日( 月) 新宿ガルバホール
MUSIC BOX CONCERT 出演
☆8 月22 日( 土) 原宿hall60( ソワサント)
2nd アルバム発売コンサート
Vo. 近藤ひろみ / Pf. フェビアン・レザ・パネ / Vib. 浜田均 / Vcl. 関口将史
9 月23 日( 水) 帯広B(フラット)Ｍ7( ビーフラットメジャーセブン) より北海道ツアー開始
お問い合わせ：ティートックレコーズ
担当：齋藤
TEL:03-5789-5354
URL:https://www.t-tocrecords.net/
Email:info@t-tocrecords.net
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350484/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社ティートックレコーズ
待望のセカンドアルバム。のびやかで郷愁に満ちた歌声の近藤。
フェビアン・レザ・パネの美しいピアノと共に、日本の詩情を歌いあげた力作です。
是非お聴きください。
価格 3,500円税込
【メンバー】
近藤 ひろみ / Vocal
フェビアン・レザ・パネ / Piano
浜田 均 / Vibraphone
関口 将史 / Cello
1. めぐり逢い
作詞 / 荒木一郎 作曲 / 武満徹
2. 島へ
作詞 / 井沢満 作曲 / 武満徹
3. あなたを感じて ～Feeling you
作詞・作曲 / 近藤ひろみ
4. 愛燦燦
作詞・作曲 / 小椋佳
5. 夕陽
作詞・作曲 / 近藤ひろみ
6. 赤とんぼ
作詞 / 三木露風 作曲 / 山田耕作
～Amazing Grace
讃美歌
7. 透き通った悲しみ
作詞 / 近藤ひろみ 作曲 / 浜田均
8. 童神
作詞 / 古謝美佐子 作曲 / 佐原一哉
9. 蘇州夜曲
作詞 / 西條八十 作曲 / 服部良一
10. アカシアの雨がやむとき
作詞 / 水木かおる 作曲 / 藤原秀之
11. もう一度
作詞・作曲 / 近藤ひろみ
12. 小さな空
作詞・作曲 / 武満徹
Executive Producer : Takaaki Konno
Recorded, Mixed & Mastered by Takaaki Konno Recorded at T-TOC STUDIO 8&9 Jan. 2026
【アルバム解説】
１めぐり逢い：収録曲中唯一、近藤がパネのピアノだけで歌っている。溢れる詩情と静謐の空間が、本アルバムに身をゆだねるイントロダクションとなる。
２島へ：「見知らぬ人」が、自分のたどり着く島となる憧れを歌い上げている。パネのピアノはキラキラ輝く水面のようだ。
３あなたを感じて：ひとりの女性が、愛し合うすばらしさを初めて知る感情を歌う、近藤の最新作。サビのメロディにチェロが情感豊かに伴走し愛の感動を盛り上げる。
４愛燦々：なんという個性を放つ編曲だろう！ひたひたと波が打ち寄せるようなヴィブラホンのシンプルな和音に、パネのピアノの美しいフレーズが絡まっていく。近藤はこの名曲の心をしみじみと歌い上げ、ああ、いい歌を聴いたと心から思える感動を与えてくれる。
５夕陽：近藤ひろみのオリジナル曲。逗子海岸の夕陽を見ながらメロディが浮かんだという。パネのピアノからピアソラが匂い立つ。
６赤とんぼ～Amazing Grace：しみじみと染み入る童謡からシームレスに讃美歌に移り、そしてまた赤とんぼに戻る。正にワン＆オンリーの近藤の歌。
７透き通った悲しみ：浜田の曲に近藤が歌詞をつけた。浜田の故郷、北海道富良野の広い空と、近藤の故郷富山、山と川をイメージしたという。近藤の歌の表現力に浜田が感激した一曲。
８童神：作詞者である古謝美佐子と歌巧者夏川りみのデュエットは、何度聞いても母の我が子への慈しみが胸を打つ名演であるが、近藤がこの歌を自分の表現で歌い継ぐ。沖縄の力強さを感じる子守唄として近藤は歌う。
９蘇州夜曲：李香蘭が歌ったのは1940 年（昭和15 年）。こうした“古典” を歌うことについて、「残したい、歌い継ぎたい名曲がある」と近藤は言う。自分の世代が知らない曲であっても、純粋に「良い曲だから歌いたい」と思うから歌う。「愛燦々」しかり「アカシアの雨がやむ時」しかり。
１０アカシアの雨がやむ時：浜田が近藤に提案した曲。「祈り」がテーマのコラールだと浜田は言う。近藤は「空へ旅立って行く自分( 鳩)」への祈りを表現したいと歌う。
１１もう一度：近藤のブルージーな一面を覗かせるオリジナル曲。浜田のジャズヴィブラホンのかっこよさが曲を包む。
１２小さな空：しみじみと愛らしい武満徹作詞作曲の歌、のびやかで郷愁に満ちた近藤の歌声は、星空の中「おやすみなさい」と包みこむようなラスト曲となっている。
アナウンサー濱中博久
「あなたを感じて～Feeling you」MV→
https://www.youtube.com/watch?v=cfkQMXp8TTE
プロフィール
北海道教育大学札幌校芸術文化課程音楽科・声楽専攻卒業。札幌にて音楽活動を開始。
「ローレライ」「ソワレ・ド・パリ」などで歌い始める。上京後、赤坂「歌楽歌良屋」専属歌手として活動。
シャンソンをアレンジャーの岩間南平氏に師事。
「湘南シャントゥーズ」「癌撲滅チャリティコンサート」等様々なコンサートに出演。現在はシャンソンの他にボサノバ、タンゴ、日本の曲、オリジナル曲など幅広いジャンルの歌を歌い、主に都内、横浜のライブハウス、ホールコンサート等に出演している。
2024年ビブラフォン奏者浜田均氏とのユニット「玉響(たまゆら)」を結成、都内ライブハウスでの活動の他、毎年秋に北海道ツアーを行っている。
2024年8月、1stアルバムになるジャズピアニスト遠藤征志とのDuoアルバム「つのる想い」をティートックレコーズから発売。同年、ビブラフォン奏者浜田均氏のアルバムに全曲ヴォーカルで参加。
2026年5月27日 フェビアン・レザ・パネのピアノ、浜田均全曲編曲による日本の名曲を集めた2ndアルバム「あなたを感じて～Feeling you」をティートックレコーズから発売。
【ライブ情報】
5 月30 日( 土) 横浜元町デュモン
6 月17 日( 水) 赤坂見附バルバラ
6 月27 日( 土) 富山 養照寺コンサート
6 月29 日( 月) 新宿ガルバホール
MUSIC BOX CONCERT 出演
☆8 月22 日( 土) 原宿hall60( ソワサント)
2nd アルバム発売コンサート
Vo. 近藤ひろみ / Pf. フェビアン・レザ・パネ / Vib. 浜田均 / Vcl. 関口将史
9 月23 日( 水) 帯広B(フラット)Ｍ7( ビーフラットメジャーセブン) より北海道ツアー開始
お問い合わせ：ティートックレコーズ
担当：齋藤
TEL:03-5789-5354
URL:https://www.t-tocrecords.net/
Email:info@t-tocrecords.net
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350484/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社ティートックレコーズ
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