通信ネットワークインフラ市場、Verizon・AT&T・世界主要通信事業者による5G投資拡大を背景に2030年までに1,470億ドル規模へ
モバイルデータ需要急増と5G展開加速が通信インフラ投資を拡大
世界の通信ネットワークインフラ市場は、5Gネットワーク展開、光ファイバー基盤整備、エッジコンピューティング、クラウド型通信基盤需要拡大を背景に大規模投資フェーズへ移行しています。Verizon、AT&T、中国移動通信、Reliance Jio、SK Telecomなど主要通信事業者は、次世代通信基盤投資を急速に拡大しています。
動画配信、クラウドサービス、IoT、AI活用型サービス需要急増により、高性能かつ低遅延な通信ネットワーク需要が急拡大しています。通信事業者は、帯域幅拡大、通信品質向上、リアルタイムデジタル体験実現を目的として既存インフラ近代化を進めています。
通信ネットワークインフラ市場規模・5G成長率・地域別予測・主要統計データ
世界の通信ネットワークインフラ市場は、5G展開、光ファイバー整備、エッジコンピューティング導入、クラウド型ネットワーク近代化を背景に長期成長が期待されています。モバイルデータ需要増加、IoT接続拡大、AI活用型サービス普及、企業デジタル変革推進が、高性能通信基盤需要を押し上げています。
通信ネットワークインフラ市場主要統計
● 世界市場規模（2030年）：1,470億ドル
● 2030年までの予測CAGR：7%
● アジア太平洋市場規模（2030年）：500億ドル
● 米国市場規模（2030年）：380億ドル
● 製品分野市場規模（2030年）：800億ドル
● 製品分野市場シェア：54%
● モバイルデータ需要増加による年間市場成長寄与率：2.4%
● 5G展開による年間市場成長寄与率：2.2%
● インターネット普及拡大による年間市場成長寄与率：1.9%
● 市場全体の成長機会総額：450億ドル超
5G SA（スタンドアロン）、企業向け専用ネットワーク、光ファイバー基盤、小型基地局、エッジコンピューティング投資拡大が、今後の市場成長を支える主要要因となっています。
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モバイルデータ通信量増加が通信基盤アップグレードを加速
モバイルデータ通信量の急速な増加は、通信ネットワークインフラ市場への投資を加速させる最も重要な要因の一つとして浮上しています。動画配信、ソーシャルメディアプラットフォーム、クラウドゲーム、企業向けコラボレーションツール、そしてAI対応アプリケーションの普及により、世界的にネットワーク混雑と帯域幅需要が大幅に増加しています。
通信事業者は、ネットワーク性能の強化とシームレスな接続環境の実現を目的として、高性能ルーター、大容量スイッチ、分散アンテナシステム、小型基地局（スモールセル）、および光ファイバーバックホールインフラの導入を進めています。さらに、企業によるモバイル接続およびクラウドベースアプリケーションへの依存拡大も、インフラ近代化への取り組みを加速させています。
モバイルデータ需要関連統計
● モバイルデータ需要増加による年間市場成長寄与率：2.4%
デジタルサービス利用拡大により、今後も通信インフラ需要増加が続くと予測されています。
5Gネットワーク展開拡大が次世代通信設備需要を押し上げ
世界の通信ネットワークインフラ市場は、5Gネットワーク展開、光ファイバー基盤整備、エッジコンピューティング、クラウド型通信基盤需要拡大を背景に大規模投資フェーズへ移行しています。Verizon、AT&T、中国移動通信、Reliance Jio、SK Telecomなど主要通信事業者は、次世代通信基盤投資を急速に拡大しています。
動画配信、クラウドサービス、IoT、AI活用型サービス需要急増により、高性能かつ低遅延な通信ネットワーク需要が急拡大しています。通信事業者は、帯域幅拡大、通信品質向上、リアルタイムデジタル体験実現を目的として既存インフラ近代化を進めています。
通信ネットワークインフラ市場規模・5G成長率・地域別予測・主要統計データ
世界の通信ネットワークインフラ市場は、5G展開、光ファイバー整備、エッジコンピューティング導入、クラウド型ネットワーク近代化を背景に長期成長が期待されています。モバイルデータ需要増加、IoT接続拡大、AI活用型サービス普及、企業デジタル変革推進が、高性能通信基盤需要を押し上げています。
通信ネットワークインフラ市場主要統計
● 世界市場規模（2030年）：1,470億ドル
● 2030年までの予測CAGR：7%
● アジア太平洋市場規模（2030年）：500億ドル
● 米国市場規模（2030年）：380億ドル
● 製品分野市場規模（2030年）：800億ドル
● 製品分野市場シェア：54%
● モバイルデータ需要増加による年間市場成長寄与率：2.4%
● 5G展開による年間市場成長寄与率：2.2%
● インターネット普及拡大による年間市場成長寄与率：1.9%
● 市場全体の成長機会総額：450億ドル超
5G SA（スタンドアロン）、企業向け専用ネットワーク、光ファイバー基盤、小型基地局、エッジコンピューティング投資拡大が、今後の市場成長を支える主要要因となっています。
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モバイルデータ通信量増加が通信基盤アップグレードを加速
モバイルデータ通信量の急速な増加は、通信ネットワークインフラ市場への投資を加速させる最も重要な要因の一つとして浮上しています。動画配信、ソーシャルメディアプラットフォーム、クラウドゲーム、企業向けコラボレーションツール、そしてAI対応アプリケーションの普及により、世界的にネットワーク混雑と帯域幅需要が大幅に増加しています。
通信事業者は、ネットワーク性能の強化とシームレスな接続環境の実現を目的として、高性能ルーター、大容量スイッチ、分散アンテナシステム、小型基地局（スモールセル）、および光ファイバーバックホールインフラの導入を進めています。さらに、企業によるモバイル接続およびクラウドベースアプリケーションへの依存拡大も、インフラ近代化への取り組みを加速させています。
モバイルデータ需要関連統計
● モバイルデータ需要増加による年間市場成長寄与率：2.4%
デジタルサービス利用拡大により、今後も通信インフラ需要増加が続くと予測されています。
5Gネットワーク展開拡大が次世代通信設備需要を押し上げ