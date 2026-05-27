“受験じゃないのに人が集まる塾は何が違うのか”【6/2（火）】「私塾界リーダーズフォーラム2026 Spring / Summer［Team It］」のトークセッションに城南進学研究社が登壇します。

“受験じゃないのに人が集まる塾は何が違うのか”【6/2（火）】「私塾界リーダーズフォーラム2026 Spring / Summer［Team It］」のトークセッションに城南進学研究社が登壇します。