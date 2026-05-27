“受験じゃないのに人が集まる塾は何が違うのか”【6/2（火）】「私塾界リーダーズフォーラム2026 Spring / Summer［Team It］」のトークセッションに城南進学研究社が登壇します。
総合教育ソリューション企業を目指す株式会社城南進学研究社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長CEO：千島克哉）は、2026年6月2日（火）に開催される、「私塾界リーダーズフォーラム2026 Spring / Summer［Team It］」（主催：月刊私塾界／全国私塾情報センター）のトークセッション「Session 1：“受験じゃないのに人が集まる塾”は何が違うのか」に、当社教育事業本部 法人事業部 部長の村上潤（むらかみ じゅん）が登壇することをお知らせいたします。
本フォーラムは月刊私塾界（全国私塾情報センター）が主催する教育関係者向けのイベントで、当日は御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターにて開催されます。
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近年、中学受験を前提としない小学生向け教育市場において、児童・保護者から「選ばれる塾」と「選ばれない塾」の差が拡大しています。少子化やニーズの多様化が進むなか、従来の受験指導だけではなく、子どもや保護者にとって「通いたくなる塾」をどのように設計するかが、塾運営のカギとなっています。
当社からは、教育事業本部 法人事業部 部長の村上潤が登壇し、算数専門塾「りんご塾」を既存学習塾の“コース”や“クラス”として導入いただくモデルを取り上げ、変化する小学生市場における具体的な集客戦略や、これからの時代に求められる教育プログラムについてお話しさせていただきます。
【私塾界リーダーズフォーラム2026 Spring / Summer［Team It］概要】
日時：2026年6月2日（火）11:00～15:40
会場：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター 2F
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-6
主催：月刊私塾界（全国私塾情報センター）
詳細：https://www.shijyukukai.jp/2026/04/29751
申込URL：https://biz.q-pass.jp/f/13381/Shijyukukai_Seminar_26SS
※フォーラム終了後には、参加者と出展企業による交流会「After Forum Meeting」も開催される予定です。
■ プログラム
【Session 1：トークセッション（当社村上 登壇）】11:00～11:50
テーマ：“受験じゃないのに人が集まる塾”は何が違うのか──小学生市場を再定義する集客戦略
内容：「習い事化する小学生市場」「学力以外の価値（読解力・思考力・体験）」「“通いたくなる塾”の設計」といった観点から、受験に依らない小学生集客の本質を明らかにします。
登壇者：
須藤 孝行 氏（株式会社理究 ことばの学校 事務局 リーダー）
村上 潤（株式会社城南進学研究社 教育事業本部 法人事業部 部長）
奥村 晋也 氏（株式会社やる気スイッチグループ Kids Duo本部 本部長代理）
【Session 2・4：ショーケースセッション（当社出展）】Session 2（11:50～12:20）・ Session 4（14:00～14:30）
新しい教材や教育プログラム、テクノロジーを活用した新しい学習方法など、多数の出展企業が参加予定です。 このセッションでは、最新の教育情報を一堂に集め、情報交換の機会を提供します。
当社からは、「りんご塾」「推薦ラボ」「デキタス」など、学習塾が抱えるさまざまな課題の解決につながる教材・アプリケーションをご紹介いたします。集客や低学年対応、推薦対策、ICT活用など、これからの塾運営に役立つソリューションについて情報提供いたします。
【Session 3：トークセッション】12:30～13:20
テーマ：通信制高校・サポート校が拓く新しい高校生市場──多様化時代の生徒募集と成長モデル
内容：少子化の進行により高校生市場は縮小しているように見える一方、通信制高校やサポート校の拡大により、新たな層へのアプローチが進み、市場構造は大きく変化しています。本セッションでは、通信制高校・サポート校を軸に、生徒募集に成功している事例やその要因、塾との連携の可能性について議論し、従来の枠組みでは捉えきれない高校生市場の新たな可能性を探ります。
登壇者：
向井 理恵 氏（日本航空高等学校 ［通信制課程］ 校長）
佐藤 純平 氏（興学社高等学院 校長）
龍崎 雄太 氏（中央高等学院 スクールマネジメント事業部 教務ディレクター 兼 さいたま校 教頭）
［モデレーター］原 卓也 氏（manabi 代表）
【Session 5：トークセッション】14:40～15:40
テーマ：高校教育改革の方向性と進路選択の在り方──2040年に向けた学びと評価の再構築
内容：高校教育は今、制度レベルで大きく変化しています。文部科学省「N-E.X.T.ハイスクール構想」、「都立高校改革（モデル校・探究・国際教育）」「私立高校・大学の高度化」「多様な選抜方式の拡大」など、本セッションでは、国家（政策）、自治体（制度）、学校・大学（実装）、塾（現場）の各視点から、「高校受験は何を評価し、どこへ向かうのか」を議論します。
登壇者：
浅井 雅司 氏（文部科学省 初等中等教育局 高等学校振興課 高校教育改革室長）
小林 靖 氏（東京都教育庁 教育改革推進担当部長）
城川 雅士 氏（学校法人 昌平学園 学園長）
栗林 聖樹 氏（学校法人 信学会 理事 学び事業部 事業部長）
※登壇者およびプログラムは、都合により予告なく変更になる場合がありますので予めご了承ください。
■ 株式会社城南進学研究社について
所在地：神奈川県川崎市川崎区駅前本町22-2
代表者：代表取締役社長CEO 千島克哉
URL：https://www.johnan.co.jp/
教育関係者向けソリューションサイト：https://edu-biz.johnan.jp/
事業内容：株式会社城南進学研究社は、総合教育ソリューション企業として「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「城南推薦塾」などの大学受験教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業を軸に、「ズー・フォニックス・アカデミー」などの英語教育事業、スポーツ事業等を運営し、「城南進研グループ」を形成。全国の子どもに“学び”を届ける「みんなにまなびをプロジェクト」も推進しており、オンライン教材を活用して学習機会を広く提供することで、教育格差の解消も目指しています。
配信元企業：株式会社城南進学研究社
本フォーラムは月刊私塾界（全国私塾情報センター）が主催する教育関係者向けのイベントで、当日は御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターにて開催されます。
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当社からは、教育事業本部 法人事業部 部長の村上潤が登壇し、算数専門塾「りんご塾」を既存学習塾の“コース”や“クラス”として導入いただくモデルを取り上げ、変化する小学生市場における具体的な集客戦略や、これからの時代に求められる教育プログラムについてお話しさせていただきます。
【私塾界リーダーズフォーラム2026 Spring / Summer［Team It］概要】
日時：2026年6月2日（火）11:00～15:40
会場：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター 2F
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-6
主催：月刊私塾界（全国私塾情報センター）
詳細：https://www.shijyukukai.jp/2026/04/29751
申込URL：https://biz.q-pass.jp/f/13381/Shijyukukai_Seminar_26SS
※フォーラム終了後には、参加者と出展企業による交流会「After Forum Meeting」も開催される予定です。
■ プログラム
【Session 1：トークセッション（当社村上 登壇）】11:00～11:50
テーマ：“受験じゃないのに人が集まる塾”は何が違うのか──小学生市場を再定義する集客戦略
内容：「習い事化する小学生市場」「学力以外の価値（読解力・思考力・体験）」「“通いたくなる塾”の設計」といった観点から、受験に依らない小学生集客の本質を明らかにします。
登壇者：
須藤 孝行 氏（株式会社理究 ことばの学校 事務局 リーダー）
村上 潤（株式会社城南進学研究社 教育事業本部 法人事業部 部長）
奥村 晋也 氏（株式会社やる気スイッチグループ Kids Duo本部 本部長代理）
【Session 2・4：ショーケースセッション（当社出展）】Session 2（11:50～12:20）・ Session 4（14:00～14:30）
新しい教材や教育プログラム、テクノロジーを活用した新しい学習方法など、多数の出展企業が参加予定です。 このセッションでは、最新の教育情報を一堂に集め、情報交換の機会を提供します。
当社からは、「りんご塾」「推薦ラボ」「デキタス」など、学習塾が抱えるさまざまな課題の解決につながる教材・アプリケーションをご紹介いたします。集客や低学年対応、推薦対策、ICT活用など、これからの塾運営に役立つソリューションについて情報提供いたします。
【Session 3：トークセッション】12:30～13:20
テーマ：通信制高校・サポート校が拓く新しい高校生市場──多様化時代の生徒募集と成長モデル
内容：少子化の進行により高校生市場は縮小しているように見える一方、通信制高校やサポート校の拡大により、新たな層へのアプローチが進み、市場構造は大きく変化しています。本セッションでは、通信制高校・サポート校を軸に、生徒募集に成功している事例やその要因、塾との連携の可能性について議論し、従来の枠組みでは捉えきれない高校生市場の新たな可能性を探ります。
登壇者：
向井 理恵 氏（日本航空高等学校 ［通信制課程］ 校長）
佐藤 純平 氏（興学社高等学院 校長）
龍崎 雄太 氏（中央高等学院 スクールマネジメント事業部 教務ディレクター 兼 さいたま校 教頭）
［モデレーター］原 卓也 氏（manabi 代表）
【Session 5：トークセッション】14:40～15:40
テーマ：高校教育改革の方向性と進路選択の在り方──2040年に向けた学びと評価の再構築
内容：高校教育は今、制度レベルで大きく変化しています。文部科学省「N-E.X.T.ハイスクール構想」、「都立高校改革（モデル校・探究・国際教育）」「私立高校・大学の高度化」「多様な選抜方式の拡大」など、本セッションでは、国家（政策）、自治体（制度）、学校・大学（実装）、塾（現場）の各視点から、「高校受験は何を評価し、どこへ向かうのか」を議論します。
登壇者：
浅井 雅司 氏（文部科学省 初等中等教育局 高等学校振興課 高校教育改革室長）
小林 靖 氏（東京都教育庁 教育改革推進担当部長）
城川 雅士 氏（学校法人 昌平学園 学園長）
栗林 聖樹 氏（学校法人 信学会 理事 学び事業部 事業部長）
※登壇者およびプログラムは、都合により予告なく変更になる場合がありますので予めご了承ください。
■ 株式会社城南進学研究社について
所在地：神奈川県川崎市川崎区駅前本町22-2
代表者：代表取締役社長CEO 千島克哉
URL：https://www.johnan.co.jp/
教育関係者向けソリューションサイト：https://edu-biz.johnan.jp/
事業内容：株式会社城南進学研究社は、総合教育ソリューション企業として「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「城南推薦塾」などの大学受験教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業を軸に、「ズー・フォニックス・アカデミー」などの英語教育事業、スポーツ事業等を運営し、「城南進研グループ」を形成。全国の子どもに“学び”を届ける「みんなにまなびをプロジェクト」も推進しており、オンライン教材を活用して学習機会を広く提供することで、教育格差の解消も目指しています。
配信元企業：株式会社城南進学研究社
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