【21LIVE】6月3日（水）より3日間限定『580Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』開催！コンプリートとランキング、2つのチャンスで豪華プライズ獲得を目指そう
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、6月3日（水）より『580Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350196/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
みんなで挑むほど楽しさが広がる3日間
コンプリート達成で限定グッズプレゼント！
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21LIVEでは、6月3日（水）から3日間限定で『580Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
イベント期間中、580Cガチャに登場する5種類のキャラクターをそろえてコンプリートを目指しましょう。
コンプリート達成回数に応じて「選べる21オリジナルクッション」や「紅型シーサーのアクリルブロック」など豪華グッズを贈呈します。
また、「オキコレ」タブ内の対象ギフトによるランキングでも特典をご用意しており、さまざまな形でイベントを楽しめます。
ライバー・リスナーともに楽しめるイベントで、配信をさらに盛り上げましょう！
【対象ガチャギフト一覧】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350196/images/bodyimage2】
★ライバープライズ
◎10コンプ達成
・16種から選べる21オリジナルクッション
・21オリジナル 紅型シーサーのアクリルブロック
・21オリジナル 紅型シーサーの缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・紅型シーサーのバッジ
◎5コンプ達成
・21オリジナル 紅型シーサーのアクリルブロック
・21オリジナル 紅型シーサーの缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・紅型シーサーのバッジ
◎3コンプ達成
・21オリジナル 紅型シーサーの缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・紅型シーサーのバッジ
◎1コンプ達成
・リアル21カード（5パック）
・紅型シーサーのバッジ
☆ランキング1位+フルコンプ
・シーサーのぬいぐるみ（大）
☆ランキング2～3位+フルコンプ
・シーサーのぬいぐるみ（小）
☆リスナープライズ
〇3コンプ達成
・リアル21カード（5パック）
・紅型シーサーのバッジ
〇1コンプ達成
・紅型シーサーのバッジ
★ランキング1位
・シーサーのぬいぐるみ（小）
・21オリジナル 紅型シーサーのアクリルブロック
・21オリジナル 紅型シーサーの缶バッジ
★ランキング2～3位
・21オリジナル 紅型シーサーのアクリルブロック
・21オリジナル 紅型シーサーの缶バッジ
★ランキング4～5位
・21オリジナル 紅型シーサーの缶バッジ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350196/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350196/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
みんなで挑むほど楽しさが広がる3日間
コンプリート達成で限定グッズプレゼント！
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21LIVEでは、6月3日（水）から3日間限定で『580Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
イベント期間中、580Cガチャに登場する5種類のキャラクターをそろえてコンプリートを目指しましょう。
コンプリート達成回数に応じて「選べる21オリジナルクッション」や「紅型シーサーのアクリルブロック」など豪華グッズを贈呈します。
また、「オキコレ」タブ内の対象ギフトによるランキングでも特典をご用意しており、さまざまな形でイベントを楽しめます。
ライバー・リスナーともに楽しめるイベントで、配信をさらに盛り上げましょう！
【対象ガチャギフト一覧】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350196/images/bodyimage2】
★ライバープライズ
◎10コンプ達成
・16種から選べる21オリジナルクッション
・21オリジナル 紅型シーサーのアクリルブロック
・21オリジナル 紅型シーサーの缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・紅型シーサーのバッジ
◎5コンプ達成
・21オリジナル 紅型シーサーのアクリルブロック
・21オリジナル 紅型シーサーの缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・紅型シーサーのバッジ
◎3コンプ達成
・21オリジナル 紅型シーサーの缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・紅型シーサーのバッジ
◎1コンプ達成
・リアル21カード（5パック）
・紅型シーサーのバッジ
☆ランキング1位+フルコンプ
・シーサーのぬいぐるみ（大）
☆ランキング2～3位+フルコンプ
・シーサーのぬいぐるみ（小）
☆リスナープライズ
〇3コンプ達成
・リアル21カード（5パック）
・紅型シーサーのバッジ
〇1コンプ達成
・紅型シーサーのバッジ
★ランキング1位
・シーサーのぬいぐるみ（小）
・21オリジナル 紅型シーサーのアクリルブロック
・21オリジナル 紅型シーサーの缶バッジ
★ランキング2～3位
・21オリジナル 紅型シーサーのアクリルブロック
・21オリジナル 紅型シーサーの缶バッジ
★ランキング4～5位
・21オリジナル 紅型シーサーの缶バッジ
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