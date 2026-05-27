【21LIVE】豪華オリジナルグッズ獲得のチャンス！『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』が6月3日（水）より開催決定

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株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、6月3日（水）より『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。

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エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

　　　　＼そろえた数だけ達成感アップ！／
5種類のキャラを集めて、特別プライズを獲得しよう！
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6月3日（水）から6月5日（金）までの期間、『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。

本イベントは、今月の確定ランクが一般・レギュラー・ブロンズランクのライバー限定のイベントです。

期間中、「150Cガチャ」から登場する5種類のキャラクターを集めてコンプリートすると、達成回数に応じて21LIVE豪華オリジナルグッズを獲得できます。

さらに、このイベントはライバーだけでなく、リスナーにもプライズ獲得のチャンスがあります。

リスナーと一緒に楽しみながら、ぜひコンプリートに挑戦してみてください！

＜対象ガチャギフト一覧＞

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350183/images/bodyimage2】

＼ライバープライズ／
10コンプ達成
・21オリジナル カードフォルダー
・21オリジナル シーサーマスクの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・シーサーマスクのバッジ

5コンプ達成
・21オリジナル シーサーマスクの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・シーサーマスクのバッジ

3コンプ達成
・リアル21カード（3パック）
・シーサーマスクのバッジ

1コンプ達成
・シーサーマスクのバッジ

＼リスナープライズ／
3コンプ達成
・21オリジナル シーサーマスクの缶バッジ
・シーサーマスクのバッジ

1コンプ達成
・シーサーマスクのバッジ

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☆【リスナー向け】限定ミッション登場☆
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150Cガチャのキャラクターを集めて、ふたご座ギフトやハートシーサーギフト、6月の誕生石パールギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。

━━━＼ 開催期間 ／━━━
6月3日（水）～6月5日（金）
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※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。

詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr

▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350183/images/bodyimage3】

【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL　　　　： https://21.live/?b=pre1
アプリ　　　： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ　　： info@21.live （24時間受付）
Instagram　： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook 　： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X　 　　　　： https://x.com/21live_info
YouTube　　： https://www.youtube.com/@21live61

【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U　R　L ：https://m-tt.jp/

【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U　R　L ：https://fenterprise.jp/

配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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