【21LIVE】6月3日（水）より『輝け新星ライバー！21デビュー戦！』開催！新人ライバー限定、公式SNS掲載のチャンス

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株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、6月3日（水）より『輝け新星ライバー！21デビュー戦！』を開催いたします。

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エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

＼新人ライバー注目度アップのチャンス！／
21LIVE公式SNS掲載権をゲットしよう！
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6月3日（水）より、『輝け新星ライバー！21デビュー戦！』を開催します。

本イベントは、初配信から60日以内の新人ライバーを対象としたランキングイベントです。
配信中に獲得した全ギフト数をもとに順位を決定し、入賞者にはさまざまな特典を用意しています。

ランキング上位に入賞すると、21LIVE公式X＆Facebookのプロフィール画像への掲載権を獲得！
さらに、限定プロフィール背景や称号バッジ、1位入賞者には翌月イベントバナーへの出演権も贈られます。

また、ボーダー達成者全員に「リアル21カード」3パックをプレゼント！

ライバーとリスナーで力を合わせながら、特典獲得を目指せる内容となっています。

デビュー期の頑張りが注目度アップにつながるチャンス！
これから配信を盛り上げたい新人ライバーは、ぜひ挑戦してみてください！

★注目のプライズ★
背景＆バッジ
1位入賞
　●豪華版プロフ背景（王冠付き）
　●称号バッジ（王冠付き）
　●翌月バナー出演権

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2～3位入賞
　●豪華版プロフ背景（王冠付き）
　●称号バッジ（王冠付き）

4～5位入賞
　●豪華版プロフ背景
　●称号バッジ

6～7位入賞
　●プロフ背景
　●称号バッジ

SNSプロフ出演
　1～10位入賞で、21LIVE公式X&Facebookのプロフィール画像に出演！

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21カード
　1万GOLDのボーダー達成者全員に、リアル21カード3パックをプレゼント！
　どのデザインが届くかは開けてからのお楽しみ！

━━━＼ 開催期間 ／━━━
6月3日（水）～6月9日（火）
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※ランキングへの参加はエントリーが必要です。
※エントリー開始日時点で、初配信から60日以内の方が対象です。

詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪

▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr

▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350135/images/bodyimage4】

【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL　　　　： https://21.live/?b=pre1
アプリ　　　： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ　　： info@21.live （24時間受付）
Instagram　： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook　 ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X　　　　 　： https://x.com/21live_info
YouTube　　： https://www.youtube.com/@21live61

【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U　R　L ：https://m-tt.jp/

【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U　R　L ：https://fenterprise.jp/

配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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