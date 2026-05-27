【21LIVE】『50Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』6月3日（水）スタート！コンプリート達成で21LIVE限定グッズをプレゼント♪
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、6月3日（水）より『50Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350039/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼目指せフルコンプリート！ ／
50Cガチャを集めて、限定アイテムを手に入れよう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21LIVEでは、6月3日（水）から6月5日（金）までの3日間『50Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
本イベントは、一般ランク（公式ライバー以外）の方限定で参加できるスペシャル企画です。
期間中に50Cガチャから登場する5種類のキャラクターを全て集めると、 2～10回のコンプリート達成回数に応じて、21LIVEオリジナルグッズをプレゼント！
「リアル21カード」や「うれシーサーの缶バッジ」など、ここでしか手に入らない特典をご用意しています。
何度も挑戦してコンプリートを重ねれば、さらに楽しさもアップ！
この機会に参加して、限定グッズ獲得を目指しましょう。
▼対象ガチャギフト一覧
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350039/images/bodyimage2】
★ライバープライズ
＜10コンプ達成＞
・21オリジナル うれシーサーの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・うれシーサーの金バッジ
＜5コンプ達成＞
・リアル21カード（3パック）
・うれシーサーの金バッジ
＜2コンプ達成＞
・うれシーサーの金バッジ
☆リスナープライズ
＜2コンプ達成＞
・うれシーサーの金バッジ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼イベント期間中は限定ミッションが登場▼
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
50Cガチャのキャラクターを集めて、ふたご座ギフトや6月誕生石パールギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
━━━＼ 開催期間 ／━━━
6月3日（水）～6月5日（金）
━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350039/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350039/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼目指せフルコンプリート！ ／
50Cガチャを集めて、限定アイテムを手に入れよう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21LIVEでは、6月3日（水）から6月5日（金）までの3日間『50Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
本イベントは、一般ランク（公式ライバー以外）の方限定で参加できるスペシャル企画です。
期間中に50Cガチャから登場する5種類のキャラクターを全て集めると、 2～10回のコンプリート達成回数に応じて、21LIVEオリジナルグッズをプレゼント！
「リアル21カード」や「うれシーサーの缶バッジ」など、ここでしか手に入らない特典をご用意しています。
何度も挑戦してコンプリートを重ねれば、さらに楽しさもアップ！
この機会に参加して、限定グッズ獲得を目指しましょう。
▼対象ガチャギフト一覧
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350039/images/bodyimage2】
★ライバープライズ
＜10コンプ達成＞
・21オリジナル うれシーサーの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・うれシーサーの金バッジ
＜5コンプ達成＞
・リアル21カード（3パック）
・うれシーサーの金バッジ
＜2コンプ達成＞
・うれシーサーの金バッジ
☆リスナープライズ
＜2コンプ達成＞
・うれシーサーの金バッジ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼イベント期間中は限定ミッションが登場▼
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
50Cガチャのキャラクターを集めて、ふたご座ギフトや6月誕生石パールギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
━━━＼ 開催期間 ／━━━
6月3日（水）～6月5日（金）
━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350039/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ