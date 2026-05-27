【21LIVE】6月1日（月）より『LINEモデルイベント』開催！公式LINE登場で注目ライバーを目指そう

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株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、6月1日（月）より『LINEモデルイベント』を開催いたします。

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エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

　　　　＼21LIVE公式LINEに登場しよう！／
ランキング上位でリッチメニュー＆プロフィール掲載へ！
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6月1日（月）より、『LINEモデルイベント』を開催します。

本イベントでは、配信中に獲得した「応援／祝い」タブ内のギフト数をもとにランキングを決定！

ランキング上位に入賞したライバーは、21LIVE公式LINEのリッチメニューやプロフィールに掲載される「LINEモデル」として登場できます。
日頃から21LIVEを利用する多くのユーザーの目に触れる、注目度アップのチャンスです。

配信でギフトを集めながら、公式LINE掲載という特別な機会を目指せる本イベント。
ライバーとしての存在感を高めたい方は、ぜひ挑戦してみてください！

＼プライズ／
★1～3位
　└公式LINEリッチメニュー

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★1～5位
　└公式LINEプロフィール

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━━━＼ 開催期間 ／━━━
6月1日（月）～6月6日（土）
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※本イベントはエントリーが必要です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪

▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr

▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1

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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL　　　　： https://21.live/?b=pre1
アプリ　　　： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ　　： info@21.live （24時間受付）
Instagram　： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook　 ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X　　　　 　： https://x.com/21live_info
YouTube　　： https://www.youtube.com/@21live61

【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U　R　L ：https://m-tt.jp/

【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U　R　L ：https://fenterprise.jp/

配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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