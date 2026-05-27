京セラ製スマホとタブレットが「MAYA inside」に対応

京セラ株式会社（以下、京セラ）と株式会社MAYA（マヤ）ビジネスソリューションズ（以下、MAYA）は、京セラ製法人向けスマートフォン「DIGNO® SX4 KC-S305」およびタブレット「DIGNO® Tab2 5G KC-T306」が、MAYAの仮想SIM（vSIM）※1サービス「MAYA inside」に本年5月28日（木）※2から対応しますのでお知らせします。

これにより、物理的なSIMカードを使用することなく通信サービスを利用でき、端末導入時に必要なSIM管理や初期設定の負担軽減を図るとともに、利用シーンに応じた柔軟な通信環境の構築を実現します。両社はビジネスにおける通信の利便性向上と業務の効率化に貢献してまいります。

※1 仮想SIM（vSIM）とは、物理SIMが不要で専用サイトでプランを選んで契約するだけで利用できる通信技術です。

※2 ソフトウェアアップデート状況により開始日が前後する可能性がございます。

左からDIGNO® SX4 KC-S305、 DIGNO® Tab2 5G KC-T306

■背景

近年、ビジネスシーンでは、オフィスに限らず、外出先、イベント会場、工事現場、さらには災害時など、多様な環境において安定した通信の確保が求められています。一方で、従来の通信環境では、特定の通信回線に依存することによるエリアや電波状況の制約に加え、Wi-Fi®環境の構築に伴う回線工事や初期費用、開通までのリードタイムなどが課題となっていました。

こうした課題に対応するため、MAYAが展開するvSIMサービス「MAYA inside」と、京セラが長年培ってきたデバイス開発の技術・ノウハウを組み合わせることで、通信の利便性と信頼性の向上を目指し、本連携に至りました。

今回の対応により、DIGNO SX4およびDIGNO Tab2 5Gでは、物理的なSIMカードを用いずに通信サービスを使用できるようになります。これにより、端末導入時のSIM管理や初期設定にかかる作業負担の軽減に加え、より柔軟で効率的なモバイル通信環境の構築を支援します。詳細については、下記サイトをご覧ください。

https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/app-service/app/vsim/



イベント運営でのスタッフ連携・決済端末利用、キッチンカーでのキャッシュレス決済・予約管理、

自治体・防災用途でのBCP 対策

想定利用シーン

イベント会場でのスタッフ連携、キッチンカーでのキャッシュレス決済、自治体・防災用途におけるBCP 対策など、固定回線を利用しづらい現場でも安定した通信環境を確保できます。

■通信サービス「MAYA inside」について

MAYA insideは、「キャリアや地域を超えたモバイル通信をさまざまな機器に組み込む」ことをコンセプトとした通信ソリューションです。国内4キャリア・海外140カ国以上の現地キャリアに対応しており、複数の回線を利用できる環境を提供することで、通信障害や災害時など、利用状況や目的に応じて別の回線へ切り替えることが可能です。工事現場の仮設拠点やイベントなどの短期利用においても、回線工事や固定回線契約は不要で、端末の電源を入れるだけで通信を開始できます。月額基本料0円から、利用日数に応じて課金される従量課金制※3を採用しており、使用しない期間の固定費を抑えた、無駄のないコスト運用が可能です。

本サービスは、専用サイトを通じて通信プランを選択することで使用可能です。詳細については、下記サイトをご覧ください。

「MAYA connect」https://maya-connect.mayabs.co.jp/

※3 選択するプランによっては月額料金が発生する場合があります。

■製品情報については、下記サイトをご覧ください

「DIGNO® SX4 KC-S305」https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/lineup/smartphone/kc-s305/

「DIGNO® Tab2 5G KC-T306」https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/lineup/tablet/kc-t306/

※「DIGNO」は、京セラ株式会社の登録商標です

※Wi-Fi® は、Wi-Fi Alliance® の登録商標です

※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります

◎ ディスプレイの表示は、すべてイメージです