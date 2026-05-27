アカチャンホンポで『ディズニーベビーフェア』開催！

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、『ディズニーベビーフェア』を2026年5月29日（金）から6月25日（木）まで、全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）で開催いたします。





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『ディズニーベビーフェア』では、ベビー・キッズウェアや育児雑貨・おもちゃなど、出産準備や子育てに活躍するかわいい便利アイテムを豊富に取り揃えています。

また、『トイ・ストーリー5』の映画化に合わせ、トイ・ストーリーのキャラクターをデザインした商品もご用意しています。

【おしりふき購入で「ぷっくりシール」プレゼント】

6月5日（金）より「水99％Super 新生児からのおしりふき 厚手（60枚×20個）トイ・ストーリー」をご購入いただいた方に「ぷっくりシール」をプレゼントいたします。全店計6,000点限定。プレゼントはなくなり次第終了となります。

※なくなり次第終了。 ※上記デザインのいずれか1枚をお渡しします。柄はお選びいただけません。

※お1人様（1家族または1グループ様）につき1日のお会計でのお渡しは1回までとさせていただきます。

※オンラインショップでは実施いたしません。

【おしりふき】水99％Super20周年企画・第3弾は「トイ・ストーリー柄」





■商品名：水99%Super 新生児からのおしりふき 厚手

■容量：60枚×20個

■価格：3,480円（税込3,828円）

【新生児】襟付きで夏らしいデザインの綿100％ドレスオール

■商品名：半袖ドレスオール やわらか

■サイズ：50~60cm

■価格：2,480円（税込2,728円）

【ベビー】夏のおでかけに♪刺しゅうがかわいいプレオール

■商品名：半袖プレオール 襟付き

■サイズ：60・70・80cm

■価格：2,980円（税込3,278円）

【ベビー】オーバーオール重ね着風のプレオール

■商品名：半袖プレオール オーバーオール風

■サイズ：60・70・80cm

■価格：2,980円（税込3,278円）

【ベビー】ハイハイがかわいくなるパンツ

■商品名：おしりキャラパンツ

■サイズ：70・80・90cm

■価格：1,580円（税込1,738円）

【レイングッズ】雨の日にたのしくキャラクターになりきりできるポンチョ

■商品名：ポンチョ トイ・ストーリー

■価格：3,200円（税込3,520円）

【レイングッズ】つゆ先がとがっていない人気のフチまる傘

■商品名：フチまる傘 各種

■サイズ：35・40・45・50cm

■価格：各1,980円（税込2,178円）

【おふろグッズ】無添加※バスボール 発売1周年を記念してベイマックスが仲間入り！

※ 香料フリー／合成着色料フリー／防腐剤フリー／界面活性剤フリー／酸化防止剤フリー

■商品名：無添加バスボール 各種

■価格：各700円（税込770円）

【おしょくじグッズ】はじめての離乳食、

何を揃えればいいか迷ったらこのセットがオススメ！

■商品名：はじめての離乳食セット

■セット内容：ランチプレート・ボウル・プチボウル・フォーク・スプーン・フィーディングスプーン・調理ベラ・フタ・目皿・おろし器・こし器・すり鉢

■価格：4,990円（税込5,489円）

【おもちゃ】赤ちゃん夢中の大人気メリー

■商品名：えらべる回転 6WAY ジムにへんしんメリー プラス くまのプーさん

■対象：0か月～

■価格：12,600円（税込13,860円）

※フェア限定価格 （メーカー希望小売価格 税込17,380円）

※電池：単2×3本使用（別売）

【おもちゃ】折りたたみベビーベッドに

「えらべる回転 6WAY ジムにへんしんメリー プラス」を取り付けられる♪

■商品名：えらべる回転 6WAY ジムにへんしんメリー プラス専用

折りたたみベビーベッド 取り付けパーツ

■価格：1,100円（税込1,210円）

※こちらの商品にメリー本体は付属していません。

※一部、数量限定の商品がございます。 掲載の商品は十分用意しておりますが、万一品切れの場合は、ご容赦ください 。

※店舗により取り扱いがない、または取り寄せになる商品・サイズがございます。詳しくはご利用店舗へお問い合わせください。

※掲載の商品は、実物と色目やパッケージが異なる場合があります。

※オンラインショップでは、企画内容が異なる場合があります。

※昭島イトーヨーカドー店、ホームズ寝屋川店、池袋東武店、アル・プラザ小松店、ララガーデン春日部店、ゆめタウン徳島店、ゆめタウン飯塚店は実施いたしません。

※6/15（月）12:00～6/23（火）9：59の期間中、オンラインショップはメンテナンスのため、

ご利用できません。（ご利用開始時間は前後する可能性がございます。）





【掲載原稿確認のお願い】

画像付きでご紹介頂く場合は、©Disney をご記載ください。また、トイ・ストーリーなどピクサーキャラクターの商品の画像を含む場合は©Disney ©Disney/Pixar、くまのプーさんの商品の画像を含む場合は ©Disney. Based on the “Winnie the pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.とご記載ください。

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

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