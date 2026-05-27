AI活用による具体的な成果を求める企業にとって、Verint Genie Botは実績ある優れたソリューションです。2026年には、ビジネスインテリジェンス・ソリューション部門におけるGold Stevie(R) Award、革新的製品部門におけるBIG Innovation Award、さらにCUSTOMER Product of the Year Awardを受賞しました。Verint Genie Botは、「The CX Automation Company(TM)」を掲げるベリントが開発したソリューションです。









■Verint Genie BotのURL： https://www.verint.com/ja/genie-bot/

■Gold Stevie Award に関するURL： https://www.verint.com/press-room/2026-press-releases/verint-genie-bot-honored-across-award-programs/

■BIG Innovation Award に関するURL： https://www.bintelligence.com/posts/2026-big-innovation-awards-159-trailblazers-prove-where-innovation-is-really-happening

■CUSTOMER Product of the Year Award に関するURL： https://www.customerzone360.com/topics/customer/articles/463448-customer-magazine-announces-winners-2026-product-the-year.htm

■企業URL： https://www.verint.com/ja/









Verint Genie Botは、顧客とのやり取りに関するデータを活用し、数百万ドル規模の成果をもたらします。生成AIを活用して数百万件の通話を分析し、有用なインサイトを抽出することで、数週間で迅速かつ測定可能な成果を実現します。





■数百万ドル規模のビジネス価値に関するURL： https://www.verint.com/press-room/2025-press-releases/verint-genie-bot-delivers-millions-of-dollars-in-value/









Verint Genie Botは、2026年ビジネスインテリジェンス・ソリューション部門において、Gold Stevie Awardを受賞しました。同賞は、ビジネス分野における優れた功績を表彰する世界的に権威あるアワードの一つであり、世界中の170名を超える専門家による審査を経て選出されます。





審査員は、Verint Genie Botを高く評価した理由として、以下の点を挙げています。





・「Verint Genie Botは、AI導入の成功事例の一つであり、顧客の大幅な収益拡大など、具体的な成果を生み出しています。」





・「最大の強みは、高度なエージェント型生成AI機能と、複数業界で実証されている数百万ドル規模のビジネス成果が密接に連携している点です。」





・「自然言語による検索と、根拠を確認できる分析結果により、信頼性を確保しながら、必要なインサイトを迅速に得ることができます。」





・「企業でのインサイト取得を最大10倍高速化している点からも、Verint Genie Botはビジネスインテリジェンス・ソリューション分野をリードする存在といえます。」









Verint Genie Botは、2026年BIG Innovation Awardの革新的製品部門も受賞しており、Business Intelligence Groupの「Winners' Circle」ポッドキャストでも取り上げられました。同アワードは、実用的なイノベーションと具体的な成果を通じて業界変革を実現している製品を表彰するものです。





■『Winners' Circle』のURL： https://www.youtube.com/watch?v=e3d3ROoD1Uc









さらに、CUSTOMER Product of the Year Awardの受賞は、Verint Genie Botが、迅速で的確かつ、パーソナライズされた顧客体験の実現に貢献していることを示しています。





Verint Genie BotおよびベリントのAIを活用したソリューションが、迅速かつ具体的な成果をどのように実現しているのかをご覧ください。





■Verint Genie BotのURL： https://www.verint.com/genie-bot/

■AIソリューションのURL： https://www.verint.com/verint-customer-engagement-platform/









【ベリントについて】

ベリントは、カスタマーエクスペリエンス(CX)オートメーションのリーダー企業であり、フォーチュン100企業のうち80社以上を含む顧客基盤にサービスを提供しています。世界を代表する企業は、Verint CXオートメーションプラットフォームとAIを活用したボットを活用し、企業全体で具体的なAIビジネス成果「Now(TM)」を実現しています。ベリントは、独自のAI搭載プラットフォームにより、企業のCXオートメーション強化を支援する独自のポジションを確立しています。これにより、コンタクトセンター、バックオフィス、デジタルチャネル全体で、顧客エンゲージメントの向上、業務効率化、コスト削減を実現します。「The CX Automation Company(TM)」であるベリントは、Great Place To Work(R)からCertified(TM)の認定を受けています。詳細は https://www.verint.com/ja/ をご覧ください。









【ベリントシステムズジャパン株式会社について】

商号 ： ベリントシステムズジャパン株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 マティ カフェマン

所在地 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 13F WeWork 銀座シックス内

設立 ： 2000年

URL ： https://www.verint.com/ja/

事業内容：

ベリントシステムズジャパン株式会社は、The CX Automation Company (TM)を標榜する米国本社ベリントシステムズの日本法人として、ベリントシステムズが開発するワークフォース最適化ソリューション(Workforce Optimization)、顧客分析ソリューション(Customer Analytics)、従業員エンゲージメントソリューション(Employee Engagement)などの日本国内における販売、コンサルティング、サービス業務を行っています。