関西文化学術研究都市(けいはんな学研都市)は、京都府・大阪府・奈良県にまたがる木津川左岸の京阪奈丘陵域に建設され、整備・振興が進められているサイエンスシティです。公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構では、大学や研究機関の集積を活かし、世界トップクラスの研究開発型オープンイノベーション拠点の形成を目指し取組を進めています。

けいはんな学研都市にある奈良県生駒市に立地し、障がいのある人に「もっと選べる」を提供する「株式会社Resilient(所在地：奈良県生駒市、代表取締役：小畑 利江子)」は、福祉事業所で障がいのある人がつくった商品を販売するECモールアプリ「SAI CITY」の提供を6月10日に開始します(web版「SAI CITY」は5月31日運用開始)。





「SAI CITY」URL： http://sai-city.com





SAI CITY TOP画面





■提供背景

障がいのある人に新しい選択肢を生み出したい、その第一歩として作ったのがECモールアプリのSAI CITYです。

売れる仕組みが整っていないため、いいものなのに売れない。そうした「売れない構造」が工賃を下げる悪循環を生んでいます。

「かわいそう」ではなく「いいものだから買う」を実現し、支援の場ではなく仕事として成立させ、正しい対価を得られる場を提供し、工賃の向上に貢献します。





SAI CITY アプリのロゴ(1) 犀(サイ)をモチーフとし、“静かな強さ”と“やさしさ”をあわせ持つ存在として制作しました。目元の光の表現は「いいものを見つける」意味を込めています。





■サービスの特徴

(1)安定した商品供給の難しさを相互で補い合う

モール(オンライン上の商店街)形式にすることで、商品数が少なく単独ではオンライン販売の体制がとれない事業所が協力し合い、売り場全体のボリュームを確保できます。





(2)安価なサブスクリプションの料金と実費の決済サービス手数料のみで利用できる

障がい福祉事業所、特に就労継続支援B型事業所が安定した事業運営を行うことにより、利用者の工賃を向上させ、次のステップの就労移行につなげることをこのサービスの最大の目的とし、売上に対して運営は手数料を徴収せずに、健全な障がい福祉事業の推進のサポートを行います。





(3)手間を少なく運営できる

季節に合わせたトピックスの編集や新着商品の紹介は運営側で行うため、福祉事業所は少ない手間で変化のある売場を維持できます。





(4)テストマーケティングができる

新しい商品に挑戦し独立店舗の設置を検討する際の、テストマーケティングにも利用していただけます。





(5)集客の難しさを解決できる

出品者(障がい福祉事業所)には、利用者家族へのチラシ配布程度の集客を行ってもらい、自然に広がる導線を設計しています。

寄付や応援といった善意に頼る販売方法ではなく、オンライン上の売り場をシンプルなデザインにすることで、商品として選ばれることを重視し、集客や広報は現場に頼らず運営主体で届ける仕組みを構築しています。









■ご利用の流れ

(1)アプリ版

・出品者(障がい福祉事業所)

App StoreまたはGoogle Playからアプリ「SAI CITY」をダウンロードしてください。

TOPページにある「出品者募集中」をクリックして登録の手続きをしていただきますと、仮登録メールが届きますので、案内に従って入力してください。出品者登録が完了しましたら、商品の登録ができるようになります。





・購入者

App StoreまたはGoogle Playからアプリ「SAI CITY」をダウンロードし、会員登録。後はショッピングを楽しむだけ。





(2)web版

・出品者(障がい福祉事業所)

「SAI CITY」サイト( http://sai-city.com )TOPページにある「出品者募集中」をクリックして登録の手続きをしていただきますと、仮登録メールが届きますので、案内に従って入力してください。出品者登録が完了しましたら、商品の登録ができるようになります。





・購入者

「SAI CITY」サイト( http://sai-city.com )TOPページのヘッダーにある「新規会員登録」をクリックして会員登録。後はショッピングを楽しむだけ。









■サービス概要

サービス名： SAI CITY

提供開始日： 2026年5月31日(日)

料金 ： 1,250円(振込手数料250円、決済サービスアカウント利用料200円、

SAI CITY利用料800円 消費税別／[月])

実費にあたる決済サービス利用料は別途必要・リリース分は実費

6.7.8月の3カ月間はキャンペーン期間！

SAI CITY利用料の800円分無料

URL ： http://sai-city.com





SAI CITY アプリのロゴ(2)





■会社概要

商号 ： 株式会社Resilient

代表者 ： 代表取締役 小畑 利江子

所在地 ： 〒630-0251

奈良県生駒市谷田町1615 アコール生駒もやい館4階オフィスルーム4

設立 ： 2025年10月

事業内容： 情報通信業

資本金 ： 99万円

URL ： http://res-ili-ent.co.jp









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社Resilient 小畑 利江子

TEL ： 050-8884-6674

携帯 ： 090-6963-0204

E-Mail： obata@res-ili-ent.co.jp