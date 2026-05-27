厳選したワイン・スピリッツ・リキュールを輸入卸するコートーコーポレーション(本社：兵庫県西宮市、代表：大槻 紘之)は、メキシコ・ハリスコ州サポトラネホに拠点を置く次世代型テキーラ蒸留所「カサ・ティエラ・コブリサ(CASA TIERRA COBRIZA)」が手掛けるプレミアムテキーラ「フロール・アルテーニャ」「カサ1989 ブランコ」「カサ1989 レポサド」の3商品の取り扱いを開始いたします。

2026年5月29日(金)から31日(日)にビック酒販新宿東口店にて先行販売を行い、6月中より一般発売を予定しています。





アガベが育つ赤い大地から生まれる本製品は、伝統的な製法のエッセンスに最新技術の精度を融合させ、すべてのバッチにおいて卓越した品質と安定した味わいを実現したプレミアムな一杯です。また、2026年2月にはLUNA SEAのギタリスト INORAN氏が日本人初となるグローバルアンバサダーに就任したことでも世界的な注目を集めています。多様なライフスタイルに寄り添う、新時代を象徴する洗練されたスピリッツをお楽しみいただけます。





カサ・ティエラ・コブリサ(CASA TIERRA COBRIZA)のプレミアムテキーラ「フロール・アルテーニャ」「カサ1989 ブランコ」「カサ1989 レポサド」









【商品のご紹介】

■フロール・アルテーニャ(Flor Altena)

～厳選された最高品質のアガベが織りなす、洗練を極めた上品な一杯～

フロール・アルテーニャ(Flor Altena)





ハリスコ州ロス・アルトス地方の最高品質のアガベを厳選。温度管理されたステンレスタンクで96時間かけてじっくり発酵させた後、銅製カラムによる二回蒸留を実施。特別設計の銅プレートを通過させることで特定の香味を整え、さらに2か月間安定化させることで生まれた、極めて洗練された風味を誇ります。





・商品名 ： フロール・アルテーニャ

・原料 ： ブルーアガベ 100％

・産地 ： メキシコ・ハリスコ州ロス・アルトス地方

・アルコール度数： 40％

・容量 ： 700ml

・参考店頭価格 ： 16,400円(税込)

・香り ： フレッシュでハーバルな香りに、レモンやオレンジピールの

軽やかな柑橘感

・味わい ： やわらかな甘みの口当たりから、繊細な酸味と塩味へと

移ろい、クリーンでバランスの取れた余韻が上品に続きます。





■カサ 1989 ブランコ(CASA 1989 BLANCO)

～ストレートからカクテルまで、あらゆるシーンに寄り添う革新的テキーラ～

カサ 1989 ブランコ(CASA 1989 BLANCO)





良質なテキーラが多用途で革新的、そして手軽に楽しめることを証明するバランスの取れた一本です。温度管理されたステンレスタンクでの72時間発酵と、銅製カラムによる二回蒸留という徹底した管理プロセスにより、高地産アガベの豊かさと純度を高いクオリティで保証しています。





・商品名 ： カサ 1989 ブランコ

・原料 ： ブルーアガベ 100％

・産地 ： メキシコ・ハリスコ州高地

・アルコール度数： 40％

・容量 ： 750ml

・希望小売価格 ： オープン価格

・参考店頭価格 ： 6,300円(税込)

・香り ： バニラやバターを思わせるミルキーなニュアンスに、

レモンやオレンジピールの柑橘感。

黒胡椒のやわらかなスパイスとフレッシュなアガベが美しく

調和します。

・味わい ： 甘くなめらかな口当たりで、クリーンでバランスの取れた

余韻が広がります。





■カサ 1989 レポサド(CASA 1989 REPOSADO)

～ファーストフィル樽での贅沢な熟成がもたらす、シルキーで奥行きのあるボディ～

カサ 1989 レポサド(CASA 1989 REPOSADO)





ブランコ同様の厳格なプロセスで蒸留された原酒を、バーボン熟成に使用されたアメリカンオーク樽(ファーストフィル)で3か月間贅沢に熟成。アガベのフレッシュさを残しながらも、樽由来の芳醇な深みと甘みが心地よく響き合います。





・商品名 ： カサ 1989 レポサド

・原料 ： ブルーアガベ 100％

・産地 ： メキシコ・ハリスコ州高地

・アルコール度数： 40％

・容量 ： 750ml

・参考店頭価格 ： 6,800円(税込)

・香り ： ウッドやキャラメルの甘みに、ほのかなバニラのミルキーな

ニュアンスが重なります。

・味わい ： 甘みがあり、シルキーな口当たりとバランスの取れた

心地よいボディ感が特徴です。









【カサ・ティエラ・コブリサ(CASA TIERRA COBRIZA)蒸留所とは】

メキシコ・ハリスコ州サポトラネホに拠点を置くテキーラ蒸留所です。「アガベが育つ赤い大地」から、伝統と革新を融合させた次世代型のテキーラブランド構築を推進しています。すべてのスピリッツにおいて卓越した品質を実現するため、最先端の技術を積極的に取り入れ、時代を象徴する世界クラスのスピリッツを生み出す存在になることを目指しています。2026年2月には、LUNA SEAのギタリストであるINORAN氏が日本人初となるグローバルアンバサダーに就任。伝統的な製法を守りながらも、未来への新たな可能性を世界に向けて切り拓き続けています。









【INORAN(イノラン)】

INORAN氏





2025年9月24日には、ソロ名義での最新アルバム「ニライカナイ-Rerecorded-」を発売し、2026年10月30日にはZepp DiverCityでの単独公演を開催。LUNA SEAとしては、5月29日クアーズテック秦野カルチャーホールを皮切りに、「LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-」を開催する。

INORANオフィシャルサイト： https://inoran.org/









【コートーコーポレーションとは】

1995年に設立した酒類の輸入卸売業者です。兵庫県西宮市に本社を構え、ワイン、テキーラ、ジン、ラム、リキュール、ブランデーなど、世界各国の高品質な酒類を厳選して取り扱っています。ポルフィディオ社(メキシコ・テキーラ)などの日本総代理店を務めており、国内の主要酒販店や飲食店への供給を行っています。また、定温管理された倉庫を活用し、徹底した品質管理にも注力しています。





■会社概要

会社名 ： 株式会社コートーコーポレーション

所在地 ： 〒662-0862 兵庫県西宮市青木町3-12

代表者 ： 代表取締役社長 大槻 紘之

事業内容： 酒類(ワイン、テキーラ、ジン、ラム、リキュール、ブランデー等)の

輸入・卸販売

公式URL ： https://www.kotobiz.com/