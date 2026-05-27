ヤシマ食品株式会社(本社：神奈川県横浜市、製造所：神奈川県藤沢市、代表取締役：高橋 勲)は、農林水産省の令和6年度補正予算「産地連携推進緊急対策事業」に選定され、新型設備への投資を行いました。このたび、その設備を活用して開発した「湘南豆富」新商品5種7品を発売したことをお知らせします。本商品は、宮城県産ミヤギシロメ大豆の甘みと風味を最大限に引き出した豆腐シリーズです。





湘南豆富 2026春夏新商品





■本リリースのポイント

・JA新みやぎと栽培契約を締結し、令和7年産ミヤギシロメ大豆約100トンの取引を予定

・農林水産省の補助事業を活用した新型設備投資により、素材の特長を引き出す商品開発を推進

・老舗豆腐メーカーが事業承継を機に、国産大豆の需要創出と豆腐市場の高付加価値化に挑戦









■JA新みやぎとの栽培契約を締結

当社は本補助事業を通じて、JA新みやぎとの栽培契約を締結し、国産大豆の継続的な利用拡大に向けた産地との協業体制づくりを開始しました。令和7年産のミヤギシロメ大豆を約100トン、以降も継続的に取引を拡大する予定です。

単に商品を販売するだけでなく、日々の食卓で選ばれる商品を通して国産大豆の需要をつくり、産地の持続可能性を高め、日本の食料自給率向上の一助となることを目指します。









■国産大豆の需要を、売れる商品からつくる

豆腐は、日本の食文化を支えてきた伝統食品です。

しかし、その主原料である大豆は、現在も多くを海外からの輸入に依存しています。食料安全保障への関心が高まるなか、国産大豆の生産拡大には、産地の努力だけでなく、食品メーカー側が安定した需要をつくることが不可欠です。

ヤシマ食品が今回取り組むのは、単なる原料の切り替えではありません。

宮城県産ミヤギシロメ大豆の特長を活かし、「おいしいから選ばれる」商品として市場に届けることで、国産大豆の価値を生活者に伝え、継続的な需要に繋げていく取り組みです。

政府の重点政策においても、農業の需要と供給の両面を強化し、食料安全保障を確立する方針が示されています。当社の取り組みは、宮城の産地と湘南の食品メーカーが連携し、国産大豆を使った高付加価値商品を開発・販売することで、この政策テーマを民間の現場から具体化するものです。





丸大豆で白芽が特徴のミヤギシロメと栽培風景





■事業承継から始まった、老舗豆腐メーカーの第二創業

ヤシマ食品は、湘南藤沢で70年豆腐づくりを続けてきた、老舗の豆腐メーカーです。

2024年10月、サーチファンドを活用した事業承継により代表に就任した高橋は、東京大学農学部で学んだ後、IT・デザイン領域のスタートアップで経営経験を積んできました。

事業承継後、当社は「老舗の技術×スタートアップの精神」を掲げ、豆腐の価値を改めて磨き直す取り組みを進めてきました。2025年春には新ブランド「湘南豆富」を立ち上げ、看板商品「まるで大トロ 濃厚とうふ」をはじめとする6品をリリース。素材・製法・伝え方を見直すことで、価格競争に偏りがちな豆腐市場に、新たな価値提案を行ってきました。

今回の新商品5種7品は、その挑戦をさらに一歩進めるものです。

国産大豆の産地と連携し、設備投資によって製造技術を高め、日々の食卓に届く商品として展開する。これは、地方の農業、地域の食品製造業、生活者の健康的な食生活をつなぐ、ヤシマ食品の新たな挑戦です。





2025年に発売された湘南豆富シリーズ6品





■新商品5種7品について

(1) 畑のシャトゥブリアン 絹の誉れ





畑のシャトゥブリアン 絹の誉れ(1丁350gタイプ)

畑のシャトゥブリアン 絹の誉れ(ミニ200gタイプ)





「畑のシャトゥブリアン」は、宮城県産ミヤギシロメ大豆の甘みと風味を最大限に引き出すことで、「畑の肉」と言われる大豆の味わいを磨き上げたカット豆腐です。

湘南沖・大島の海精にがりは、大豆の甘みを引き出す力に長けている一方、凝固反応が早く、カット豆腐として安定的に寄せるには高度な製造技術が求められます。そこで当社では新型の設備投資により、36本のノズルから立体的ににがりを噴射する特殊な構造を実現。にがりを瞬時に隅々まで行き渡らせることで、海精にがりを活かしたカット豆腐の製造を可能にしました。





にがり噴射ノズルを1本から36本に

瞬時に隅々までにがりを浸透





「絹の誉れ」は、おぼろのような生地が織りなす豆の風味と、とろける甘みあふれる後味が特徴。冷奴や湯豆腐で素材をそのまま味わうことで、大豆・水・にがりのみでつくる豆腐本来のおいしさを感じていただけます。1丁タイプは食卓の定番として、ミニタイプは個食や少食などライフスタイルの変化に合わせてご用意しました。





(2) 畑のシャトゥブリアン 木綿の誇り

畑のシャトゥブリアン 木綿の誇り(1丁350gタイプ)

畑のシャトゥブリアン 木綿の誇り(ミニ200gタイプ)





「木綿の誇り」は、木綿豆腐ならではの食べごたえと、豆の甘み・風味のバランスを追求した商品です。絹豆腐を入念に崩してから木綿で絞る凝縮感はしっかり保ちつつ、後味の甘みを楽しめる柔らかさに仕上げました。

冷奴はもちろん、豆腐ステーキ、炒め物、煮物など、日々の料理にも使いやすく、和食の味わいに豊かな豆の甘みと風味を添えてくれます。





(3) まるで大トロ 濃厚とうふ 4P

まるで大トロ 濃厚とうふ 4P(60g×4Pの小分けタイプ)

ちょい足しの1品に





湘南豆富の看板商品「まるで大トロ 濃厚とうふ」を、少量60gの4連パックタイプにしました。豆の甘みと、とろけるような口どけを、より気軽にお楽しみいただけます。

「一度に大きな豆腐を食べ切れない」「少しだけ豆腐を楽しみたい」といったニーズにお応えし、副菜や朝食、スイーツアレンジから離乳食まで、幅広いシーンで使いやすい商品です。





本商品は、専用の小分けパックに豆腐を充填・包装する新型設備を導入することで、製造が可能になりました。今後もフレーバー豆腐などの新商品開発に取り組みます。また4連パックをバラバラに分割する装置も併設されており、飲食店や医療・介護食など、業務用の需要を通してミヤギシロメの味をより広くお届けする取り組みも進めてまいります。





4P充填包装装置





(4) 甘麹の豆花(トウファ)沖縄県産黒糖蜜付

甘麹の豆花 1P(120gに黒糖蜜が付いた個包装タイプ)

沖縄県産の黒糖と水だけの上質な蜜





台湾スイーツとして人気の豆花を、湘南豆富らしい素材感で仕上げたデザート豆腐です。

甘麹のやさしい甘みとミヤギシロメの豆の甘み、二つの素材だけで自然な甘みを追求しました。従来のデザート豆腐や本場の豆花は、豆腐自体は甘くありません。しかしせっかく豆腐でデザートをつくるなら、甘さもヘルシーさも諦めたくありません。砂糖などの甘味料は不使用なので、ヘルシーでありながら豊かな甘みで癒されるひとときをご提供します。

食べ切り個包装タイプには、沖縄県産の黒糖蜜を付けました。黒糖と水だけで仕立てたこだわりの蜜で、黒糖本来の香りと優しい甘みが特徴です。





(5) 甘麹の豆花(トウファ) 4P

甘麹の豆花 4P(60g×4Pの小分けタイプ)

フルーツやジャムとの相性も◎





食後のプチデザートにぴったりの4Pタイプ。少量の60gだから、お子さまのおやつにも。

ご自宅にあるジャムやフルーツをトッピングして、本場・台湾の豆花のようにアレンジするのもオススメです。ノンアルコールなので、年齢やシーンを問わずお楽しみいただけます。









■新商品の概要(商品名／規格／種類／参考価格：税抜)

・畑のシャトゥブリアン 絹の誉れ／350g／カット絹／300円

・畑のシャトゥブリアン 絹の誉れ ミニ／200g／カット絹／240円

・畑のシャトゥブリアン 木綿の誇り／350g／カット木綿／300円

・畑のシャトゥブリアン 木綿の誇り ミニ／200g／カット木綿／240円

・豆の甘みとろける まるで大トロ 濃厚とうふ 4P／60g×4／充填絹ごし／250円

・自然の甘みとろける 甘麹の豆花 沖縄県産黒糖蜜付／120g／充填絹ごし／300円

・自然の甘みとろける 甘麹の豆花 4P／60g×4／充填絹ごし／340円









発売時期 ：2026年3月以降順次

販売エリア：関東・中部の食品スーパー中心(東北～九州も一部で取扱店舗あり)









■「湘南豆富」関連動画

・湘南豆富のご紹介

https://www.youtube.com/watch?v=C8pTNpKmQgQ





・湘南豆富Episode1

https://www.youtube.com/watch?v=kUiYBIXKAoU





・湘南豆富Episode2

https://www.youtube.com/watch?v=ha4Acuab4zs









■産地と連携し「おいしさで選ばれる」ものづくりを広げる

ヤシマ食品代表：高橋

日本の食料安全保障は、政策だけで実現するものではありません。国産食材の供給を安定させるためには、その食材をきちんと価値ある商品にして、消費者に選んでいただく需要をつくることが必要です。

こと豆腐に限っては、外国産大豆の品質も良くなってきている中で「国産＝安心安全」というだけでは選んでいただく理由として不十分です。その産地ならではの大豆の魅力を最大限に引き出し、おいしい豆腐として食卓に届けること。

その積み重ねが、国産大豆の利用拡大につながり、生産者の持続可能な経営にもつながると考えています。

ヤシマ食品は、食べ手、つくり手、そして産地がともに満たされる「Well-BEANing：豆の力で健やかな暮らし」の実現を目指し、これからも豆腐の価値を磨き続けてまいります。





代表プロフィール写真





■会社概要

会社名 ： ヤシマ食品株式会社

所在地 ： 神奈川県横浜市西区戸部町6-212

製造所 ： 神奈川県藤沢市遠藤2005-18

代表者 ： 代表取締役 高橋 勲

設立 ： 1959年10月(創業：1923年)

事業内容 ： 豆腐、揚げ物、こんにゃく等の製造および販売卸

Instagram： https://www.instagram.com/shonan_tofu/