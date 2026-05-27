一般社団法人こもろ観光局(所在地：長野県小諸市、理事長：富岡 正樹)は、2026年5月22日に気象庁が発表した浅間山の噴火警戒レベル1への引き下げを受け、前掛山登山の再開に伴う観光情報発信を強化するとともに、「浅間山(前掛山)登山ツアー」等を実施します。





今回の引き下げにより、火口から概ね500mまでの登山道への立ち入りが可能となり、前掛山への登山が約3年ぶりに再開されます。





初夏の浅間山





■ 3年ぶりの前掛山登山再開、浅間山麓に広がる期待

今回の噴火警戒レベル引き下げにより、前掛山登山が約3年ぶりに再開され、浅間山麓地域にとって大きな節目となりました。小諸市をはじめ長野県東信地域や群馬県側の関係者にとっても待望の動きであり、今後は雄大な自然や高原景観、温泉、食、地域文化などの魅力を体感する来訪者の増加が期待されます。





槍ヶ鞘から浅間山





■ 浅間山の登山規制緩和について

気象庁による浅間山の噴火警戒レベル引き下げを受け、小諸市は、2026年5月23日(土)から登山規制を緩和し、以下の登山道について通行可能とする方針を発表しました。





【登山可能となる主なコース】

火山館コース：天狗温泉浅間山荘 → 一の鳥居 → 火山館 湯の平口 → 賽の河原 → 前掛山

黒斑コース ：車坂峠 → 槍ヶ鞘 → トーミの頭 → 黒斑山 → 蛇骨岳 → 仙人岳 → Jバンド → 賽の河原 → 前掛山









■ 活火山「浅間山」を、安全に楽しむために

浅間山は現在も活動を続ける活火山であり、登山にあたっては最新の火山情報の確認や、適切な装備、安全意識を持った行動が不可欠です。一般社団法人こもろ観光局では、関係機関と連携しながら、安全に配慮した登山環境づくりと情報発信を強化してまいります。登山をされる方には、以下の点についてご協力をお願いしています。

・最新の火山情報の確認

・現地規制・自治体案内の遵守

・適切な装備による登山

・無理のない登山計画を立てたうえでの行動





また、登山道周辺では熊など野生動物の出没もあるため、熊鈴の携行や複数人での行動など、基本的な山岳安全対策の徹底を呼びかけています。

さらに、近年は全国的に山林火災が増加しており、乾燥時や強風時には小さな火種が大規模な火災につながる危険性があります。登山や休憩時には、たばこのポイ捨てや火気の不適切な使用を行わないなど、火の取り扱いには十分ご注意ください。

これからの季節、浅間山麓や高峰高原エリアでは、高山植物も見頃を迎えます。ゼンテイカ(ニッコウキスゲ)、ハクサンシャクナゲなど標高や季節によってさまざまな高山植物が登山道周辺を彩り、浅間山ならではの自然景観を楽しむことができます。登山の際は、貴重な高山植物を傷つけないよう、ご協力をお願いいたします。

浅間山の豊かな自然環境を未来へつなぐためにも、登山者一人ひとりの安全意識と自然環境への配慮をお願いいたします。





ゼンテイカ(ニッコウキスゲ)





■ 駐車場混雑・路上駐車への注意喚起

噴火警戒レベル1への引き下げに伴い、「火山館コース(天狗温泉 浅間山荘)」および「黒斑コース(高峰高原)」周辺では、多くの登山者の来訪が見込まれます。特に高峰高原エリアでは、過去に路上駐車により路線バスや緊急車両の通行に支障が生じた事例があるため、以下の点へのご協力をお願いします。

・林道・路肩への駐車は行わない

・指定駐車場の利用

・公共交通機関の積極的な活用









■ 小諸から楽しむ浅間山エリア

浅間山(標高2568m)は長野県と群馬県の県境に位置する活火山で、雄大な景観と多様な自然環境により多くの登山者・観光客が訪れています。小諸市はその玄関口として、登山に加え、高峰高原の自然、市街地から望む火山景観、温泉や食、城下町文化など、“山と地域を一体で楽しむ旅”を提案しています。





天狗温泉浅間山荘





■ 前泊・後泊で楽しむ、小諸の滞在体験

小諸では、登山とあわせて温泉や食、宿泊、街歩きなど多彩な楽しみ方が可能です。前泊での早朝登山や、下山後に温泉や食事を楽しむ後泊など、山と地域の魅力をゆったりと味わう滞在をおすすめしています。なお、市内の宿泊施設では小諸駅からの送迎に対応している場合もありますので、詳細は各宿へお問い合わせください。









■ 首都圏からアクセスしやすい浅間山エリア

小諸市は北陸新幹線(軽井沢駅経由)や高速道路により首都圏からアクセスしやすく、日帰りや1泊2日の登山にも適したエリアです。さらに、新宿発のJRバス関東、池袋発の千曲バスなどの高速バスも運行しており、多様な交通手段で来訪が可能です。高峰高原方面へは路線バスも運行しており、公共交通を利用した登山にも対応しています。

URL： https://www.komoro-tour.jp/blog/id_26055/









■ 浅間山、3年ぶりの噴火警戒レベル1 登山再開を記念した各種ツアーを実施

一般社団法人こもろ観光局では、3年ぶりの浅間山噴火警戒レベル1への引き下げを記念し、「浅間山(前掛山)日帰り登山ツアー」や「山コン ボルケーノラブ活」などのツアーを開催します。









■ 登山再開記念ツアー(登山体験)

〇3年ぶりに会いに行こう！『ハロー！浅間山登山』(中級者向け)登山ツアー

浅間山登山口の一つ「天狗温泉 浅間山荘」を起点に、現地ガイド同行で前掛山を目指す日帰りツアーです。火山活動状況によって登山可能範囲が変動する浅間山において、最新情報のもと、安全に配慮しながら自然や地形の魅力を体感いただくことを目的としています。





【概要】

開催日： 2026年7月4日(土)、8月1日(土)

時間 ： 8：00～16：30

集合 ： 天狗温泉浅間山荘(小諸市甲又4766-2)

行程 ： 受付 → ガイド同行登山 → 下山 → 温泉入浴 → 解散

参加費： 7,800円(税込)

定員 ： 20名(最少催行8名)

詳細 ： https://www.komoro-tour.jp/blog/id_26475/









■ 交流型イベント(ボルケーノラブ活)

〇山歩きを通じた交流イベント「ボルケーノラブ活」ツアー

婚活コーディネーターでタレントの荒木 直美さんがプロデュース。登山を通じた交流イベントとしてこれまでに21回開催され、152組のカップルが成立した実績を持つプログラムです。黒斑山(槍ヶ鞘)までの軽登山を中心に、ランチやフリータイムを通じて参加者同士の交流を深めます。登山初心者にも配慮したサポート体制を整えています。





【概要】

・浅間山ボルケーノラブ活

開催日 ： 2026年7月20日(祝・月)／対象：27歳～45歳





・大人のボルケーノラブ活

開催日 ： 2026年9月22日(祝・火)／対象：37歳～55歳

参加費 ： 女性：3,800円／男性：6,800円(ガイド・入浴・ランチ込)

詳細 ： https://www.komoro-tour.jp/blog/id_26398/









■今後について

一般社団法人こもろ観光局では今後も、関係自治体や関係機関と連携しながら、「安全」と「感動」が両立する持続可能な山岳観光の推進、浅間山エリア全体の魅力発信と地域活性化に取り組んでまいります。









＜お問い合わせ先＞

一般社団法人こもろ観光局

〒384-0031 長野県小諸市大手一丁目6番16号

TEL ： 0267-22-1234

FAX ： 0267-46-9077

E-MAIL： info@komoro-tour.jp

HP ： https://www.komoro-tour.jp