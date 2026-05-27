Cloud-Clone Corp.(本社：米国ヒューストン、中国武漢にISO認証生産拠点)は、2026年初頭に国際的なトップ医学誌『Nature Medicine』に掲載された肺動脈性肺高血圧症(PAH)に関する画期的な研究において、同社のNOTCH3 ELISAキット(SEL147Hu)が研究データの核心的な定量解析に重要な役割を果たしたことを発表いたします。

本研究は、「The NOTCH3 extracellular domain is a serum biomarker for pulmonary arterial hypertension(NOTCH3細胞外ドメインは肺動脈性肺高血圧症の血清バイオマーカーである)」と題され、米国と欧州の複数のトップ医療センターが参加する国際共同研究チームによって実施されました。

研究チームは、Cloud-Clone Corp.製ELISAキットを用いて、特発性肺動脈性肺高血圧症(IPAH)患者の血清中NOTCH3-ECD濃度を高精度に定量。その結果、NOTCH3-ECDが高い診断特異性と疾患重症度との強い相関を示すことを発見し、さらに独立した予後予測因子としての価値を実証しました。

本発見は、これまで侵襲的な右心カテーテル検査に依存してきたIPAHの診断・管理に、採血のみによる非侵襲的なバイオマーカー検査という新たなパラダイムをもたらすものです。









■背景

特発性肺動脈性肺高血圧症(IPAH)は、肺動脈圧が異常に上昇する重篤な肺血管疾患です。進行に伴い、軽度の活動(階段昇降、早歩きなど)で息切れが生じ、胸痛、疲労感、めまい、さらには失神などの症状が現れます。最終的には致命的な右心不全を引き起こす可能性があります。

長年にわたり、IPAHの早期診断と病態評価は、高額で侵襲的かつ一定のリスクを伴う右心カテーテル検査に大きく依存してきました。簡便で非侵襲的かつ高特異的なバイオマーカーの欠如が、早期介入、動的モニタリング、個別化リスク管理の実現における核心的なボトルネックとなっていました。

今回、『Nature Medicine』に発表された研究は、この喫緊の課題に見事に応えるものです。









■研究結果について

研究チームは、米国と欧州の複数のトップ医療センターから集めた延べ700名以上の参加者(341名のIPAH患者および376名の健常対照者)の多コホート・大規模サンプル解析を実施し、以下の画期的な結論を得ました。









■優れた診断特異性と正確性

IPAH患者の血清中NOTCH3-ECDレベルは、健常対照群と比較して有意に高値を示しました。特筆すべきは、このマーカーの上昇が高度に疾患特異的であり、他のタイプの肺高血圧症や一般的な心肺疾患患者では有意な上昇が見られなかった点です。これにより、臨床における鑑別診断の混乱を効果的に回避できます。

また、NOTCH3-ECDの血中濃度は、平均肺動脈圧や肺血管抵抗などの疾患重症度指標と強い正の相関を示し、病態の定量的評価を可能にしました。





図1 NOTCH3-ECD血清レベルとIPAH疾患パラメータの相関





■独立した死亡リスクの「予言者」

さらに臨床的に価値が高いのは、NOTCH3-ECDが強力な独立した予後予測因子であることが実証された点です。国際的に汎用されているREVEALまたはCOMPERAリスク評価モデルにNOTCH3-ECDを組み込むと、将来の死亡イベントの予測精度が有意に向上しました。これは、医師がハイリスク患者を早期に識別し、強化治療戦略を講じるための重要な意思決定根拠を提供します。





図2 血清NOTCH3-ECDレベルの測定による既存IPAH予後予測モデルの予測能力向上





■治療効果を動的にモニタリングする「窓口」

未治療患者を最長約6年間追跡したデータによると、NOTCH3-ECDレベルは疾患の進行と心肺機能の悪化に伴って上昇することが示されました。これは、NOTCH3-ECDが病態の経時的変化を捉え、治療反応性を評価する非侵襲的ツールとして大きな可能性を秘めていることを明確に示しています。





図3 血清NOTCH3-ECD上昇はIPAH診断に有用であり、そのレベルはIPAH疾患パラメータと相関する





この発見は、IPAHの臨床管理モデルを、侵襲的検査に依存した受動的対応から、一滴の血液による能動的スクリーニング、精密診断、リスク層別化、および全程モニタリングへと完全に転換させる可能性を示しています。









■Cloud-Clone Corp.のELISA技術が支えた信頼性の高い定量解析

本研究において、IPAHに関するNOTCH3-ECD定量の中核データはすべて、Cloud-Clone Corp.のNOTCH3 ELISAキット(SEL147Hu)を使用して取得されました。









■研究における具体的な貢献

高感度 ：血清中の微量なNOTCH3-ECDを正確に検出

高特異性 ：IPAH患者とその他の心肺疾患患者を明確に識別

優れた安定性：多コホート・大規模サンプル解析において一貫した信頼性の高いデータを提供





Cloud-Clone Corp.のNOTCH3 ELISAキットは、その卓越した感度、特異性、安定性により、最先端のトランスレーショナルリサーチの要求に完全に応えるものです。これは、Cloud-Clone Corp.の製品が科学的最前線の発見を支えるに足る、堅牢で信頼性の高いデータを提供することを証明しています。

Cloud-Clone Corp.は、自社の世界トップレベルのSPF実験動物センターおよび独自のリソースライブラリーを基盤とし、科学研究の全チェーンをカバーするソリューションを提供しています。









■主な製品ライン

・タンパク質

・抗体

・ELISAキット

・マルチプレックス検出キット

・初代細胞

・動物モデル









■品質認証と実績

・ISO9001、ISO13485、ISO14001認証を完全に取得

・製品開発の各工程はすべて自社プラットフォームで完結し、ロット間の一貫した高品質と安定性を保証

・2025年末現在、Cloud-Clone Corp.製品を使用して発表されたSCI論文は42,000篇以上

・そのうち数百件の研究成果が『Nature』、『Science』、『Cell』などのトップジャーナルに掲載

これらの継続的なグローバルな検証は、Cloud-Clone Corp.製品の有効性に対する最も客観的なピアレビューとなっています。









■参考論文

Hernandez, M., Winicki, N.M., Puerta, C.D. et al.

The NOTCH3 extracellular domain is a serum biomarker for pulmonary arterial hypertension.

Nature Medicine 32, 306-317 (2026).









■会社概要

商号 ： Cloud-Clone Corp.

市場 ： 非上場(米国ヒューストンに本社、中国武漢にISO認証生産拠点)

代表者 ： 李華淵(Li Huayuan)(法定代表者)

所在地 ： 本社：米国ヒューストン

生産拠点： 中国武漢経済技術開発区輸出加工区内

設立 ： 2009年6月16日

事業内容： 生命科学研究ツールの自主研究開発・製造。タンパク質、抗体、

ELISAキット、初代細胞、マルチプレックスサイトカイン検出キットの

研究開発・提供、ならびにCROサービス。

資本金 ： 登録資本金 3,900万元人民元(約7億6,050万円相当)

URL ： https://www.cloud-clone.com/