CENTRIC株式会社（所在地：東京都豊島区池袋2-50-9第三共立ビル5F、代表取締役：山田 亮）は、2026年6月6日に熊本城ホール（熊本県熊本市）で開催される熊本市主催の「みんなのためのしごと説明会」に参加いたします。本説明会は100社以上の応募企業の中から選定された企業が参加するもので、当社も選定企業として学生向け説明および募集を実施いたします。同イベントを通じ、地域貢献および次世代人材育成を目的とした学生向けの実務型有給インターンシップを2026年秋より受け入れることを発表いたします。

地方創生と人材育成の新たな取り組み

熊本市内の企業・事業所70社以上が集結する「みんなのためのしごと説明会」は、就職活動に不安を抱える学生、転職を検討する社会人、子どもの就職活動をサポートしたい保護者など、あらゆる求職者を対象とした包括的な就業支援イベントです。参加費用は無料であり、履歴書の提出不要、服装自由、年齢不問という参入障壁の低い設計により、気軽に企業と出会える機会を創出しています。 会場には国家資格キャリアコンサルタントによる無料相談窓口、適性診断コーナー、託児所・キッズコーナー、就活メイクコーナーなど、来場者のニーズに応じた充実した支援機能が備わっています。

実務型インターンシップによる実践的キャリア形成の支援

当社は、熊本市の支店において学生向けの実務型有給インターンシップを2026年秋より受け入れる予定です。インターンシップでは、一般企業の実務に近い環境での業務経験を提供することを重視しており、具体的にはメールサポート業務、データ入力業務、年末調整関連業務など、ビジネスオペレーションの基礎を習得できる内容を予定しています。 これらの業務を通じて、学生は実務知識の獲得にとどまらず、職場環境での対人スキル、業務優先順位の判断能力、ビジネス文書作成技能など、大学講義では習得困難な実践的能力を身につけることができます。また、有給制度により、学生の経済的負担を軽減しつつ、報酬を伴う就業体験による職業意識の高揚を実現しています。 同イベントへの参加により、当社は熊本地域の次世代人材育成に貢献するとともに、自社の採用活動における母集団形成の機会としています。地方の優秀な人材との接点を創出し、地元で活躍する人材の発掘と育成支援を通じた地域貢献を目指しています。

イベント概要

みんなのためのしごと説明会 https://kumamoto-online.jp/?utm_source=chatgpt.com 開催日時：2026年6月6日（土） 開催場所：熊本城ホール2Fシビックホール 対象者：学生、求職者、転職希望者、保護者など全年齢層 参加費用：無料 履歴書：不要 当日参加：可能 第一部（一般向け合同企業説明会）：10:00～12:00 第二部（インターンシップ特化型説明会）：14:00～16:00 会場内では、適性診断、キャリア相談、メイクコーナーなど複数の支援サービスを無料で提供予定です。スタンプラリー実施により、複数の企業ブースを訪問した来場者には特典をご用意しています。

会社概要

会社名：CENTRIC株式会社 代表者：代表取締役 山田 亮 所在地：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-50-9 第三共立ビル5F 設立日：2009 年 4 月 6 日 事 業：BPO総合支援サービス コンタクトセンター運営、コンタクトセンターコンサルティング 音声感情解析サービス開発研究および販売 URL ：https://centric.co.jp/ 備 考：2009年創業。コンタクトセンターコンサルティング事業からスタート。 「心豊かな社会の実現」というミッションのもと、 業務の企画・設計から運用まで、 ワンストップサービスを様々な企業様へ提供。 2017年「最もお客様を大切にするコンタクトセンター」を コンセプトに熊本に自社内初のコンタクトセンターを設立し、 2018年に和歌山にもセンターを設立。 2022年には元々支店のあった沖縄に自社センターを設立し 全国3拠点にて運営。ECを主としたコンタクトセンターの 運営・コンサルティングを行なっている。 近年ではEC通販のみならず、健康診断データ入力代行の医療系BPOや 人事労務にまつわるコーポレートBPO、地方自治体の代行として、 住民や企業の皆様をサポートする官公庁系BPO等、 BPO総合支援事業者として様々なBPO事業を展開している。