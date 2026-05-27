関東・関西でファミリー・キッズ専門のフォトスタジオを展開する「INAI LIFE（イナイライフ）」は、日頃の感謝を込めて、スタジオ撮影に無料ご招待する「無料撮影キャンペーン」を、大阪高槻店および東京大塚店の2店舗合同にて開催いたします。 応募期間は2026年6月14日（日）まで。 「写真館デビューをしたい」「家族の今をカタチに残したい」というすべての方を対象に、Instagramを通じて広く参加者を募集いたします。 ・INAI LIFE公式Instagram（東京大塚店）： https://www.instagram.com/inailife_photostudio/ ・INAI LIFE公式Instagram（大阪高槻店）： https://www.instagram.com/inailife_photostudio_osaka/

キャンペーン実施の背景：大切な記念日を、もっと身近に、もっとお洒落に。

「INAI LIFE」は、従来の型にはまった写真館とは異なり、トレンドである「韓国風フォト」のエッセンスを取り入れた、シンプルでお洒落な空間で撮影ができるファミリー・キッズ専門スタジオです。 昨今、物価高騰などの影響により、記念日撮影にハードルを感じるご家庭も増えている中、「お子さまの成長や家族の絆を、プロクオリティの空間で気軽に残してほしい」という想いから、今回の無料招待キャンペーンの実施を決定いたしました。 お子さまのスタジオデビューはもちろん、ご入籍、還暦祝いなど、あらゆる世代の「人生の節目」に寄り添います。

「INAI LIFE」の3つの特徴

1. 洗練された「韓国風」のスタイリング：シンプルながらもお洒落で、温かみのあるインテリアが特徴。主役が一番引き立つ空間をご用意しています。 2. ファミリー・キッズ特化の安心設計：小さなお子さま連れでもリラックスして撮影できるよう、スタッフが丁寧にサポートいたします。 3. 自然体の笑顔を引き出す環境：プライベートな空間で、従来のカメラを前に緊張してしまうお子さまでも、遊びながら自然な表情をカタチにできます。

【キャンペーン概要】

名称：INAI LIFE 2店舗合同 スタジオ撮影無料キャンペーン 応募期間：2026年5月26日（火）～ 2026年6月14日（日）23:59まで 当選人数：最大20組様 ※抽選 対象店舗： INAI LIFE 大阪高槻店（大阪府高槻市高槻町9-17第三吉廣ビル2F） INAI LIFE 東京大塚店（東京都豊島区南大塚3-38-9エコービル3F） 応募方法：INAI LIFE公式Instagramより指定のステップ（フォロー→ストーリーシェア→DMまでメッセージ）にて受付完了。 当選内容：スタジオ撮影ご招待（※全データプレゼント付き）

【会社概要 / 本件に関するお問い合わせ先】

会社名：株式会社worldmap 代表者：新里 和樹 本社：東京都豊島区南大塚3-38-9エコービル3F 事業内容：セルフフォトスタジオ事業、各種映像制作事業、楽曲制作・提供事業、貸衣装事業、レンタルギャラリー事業、レンタルスペース事業、ウェブサイト制作・運用事業、SNS運用事業 設立：2016年2月 公式サイトURL:https://photo-studio-inailife.com/

引用・転載時のクレジット表記のお願い

本プレスリリースを引用される際には必ず以下対応いただきますようお願いいたします。 ・リンク設置 https://photo-studio-inailife.com/ ・著作権表記 (c)フォトスタジオ INAI LIFE