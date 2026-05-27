DIGGLE株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 清貴)は、生販直結で「塚田農場」等の居酒屋を運営する株式会社エー・ピーホールディングス(本部所在地：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：米山 久)が、経営資源の戦略的な投資判断を支えるエンタープライズ企業向け経営管理プラットフォーム「DIGGLE(ディグル)」を2026年5月より本格導入することをお知らせします。この導入により、予実管理業務効率化による、迅速かつ正確な意思決定ができる環境の構築を目指します。

■「DIGGLE」導入の背景

導入前の課題を一言で表すと「属人化」でした。予算策定から予実突合・見込管理まで表計算ソフトを中心に運用していたため、集計作業や異常値の確認、関係者間でのやり取りに多くの工数が発生し、版ズレも生じやすい状況でした。さらに事業移管の際には、店舗別・事業別・連結それぞれのシート保守が必要となるなど、担当者への依存度が高い構造的な課題も抱えていました。

■期待する効果

導入により以下の効果が期待されます。 ＊予算・見込・実績のデータをDIGGLEに一元管理し、データ連携による集計の自動化とシンプルな運用設計で属人化を排除することで、業務プロセスの標準化と継続性の確保を実現 ＊PLレポート・月次レポートをあらかじめ設定しておくことで、データを取り込むだけで必要なアウトプットが自動で完成し、分析の高度化を実現 ＊データの一元管理と見込・コメント運用の実装により、経営層・本部・事業側が常に同じ最新の数字を共有できる環境を整え、迅速かつ正確な意思決定基盤の構築を実現

■「DIGGLE」に対する評価

導入にあたっては、以下の特徴を評価いただき、選定に至りました。 ・事業部を巻き込んだ予実管理に適している ・見たい切り口での分析・PL作成・レポート作成が簡単に行える ・表計算ソフトなど他の媒体を介さずに画面上で数値更新を行えるなど、ひとつのシステム上で業務を完結できる(脱表計算ソフト) ・直感的で分かりやすいUI/UX ・CSのサポートの手厚さ

DIGGLE導入に関して、株式会社エー・ピーホールディングス 経営企画・IR室データ分析チームリーダー 田中氏からのコメント：

これまで予実管理や見込み管理においては、表計算ソフトを用いた属人的な運用や、集計・加工業務に多くの時間を要していることが課題でした。また、国内飲食事業だけでも多数のブランド・店舗を展開しており、期中の管轄店舗移管等に伴うデータ更新対応が頻繁に発生するほか、分析観点ごとのフォーマット改修も必要となるなど、運用負荷が高まっていました。DIGGLEの導入により、情報集約と業務標準化を進め、集計作業ではなく分析や改善提案に時間を充てられる環境づくりを期待しています。今後は、よりスピーディーな経営判断を支える基盤として活用してまいります。

■株式会社エー・ピーホールディングスについて

「食のあるべき姿を追求する」を使命に、塚田農場などの居酒屋業態のほか、四十八漁場、芝浦食肉、寿司、焼鳥、火鍋、しゃぶしゃぶといった専門業態など40ブランド以上の多様な飲食店を国内外で運営しています。

飲食店のほか、中食事業である「塚田農場プラス」、食鳥や鮮魚の加工・流通業も行っています。 生産者⇔販売者⇔消費者をとりまく「食産業」の世界において、関わってくださるみなさまの［ALL-WIN］を目指します。

【会社概要】 会社名：株式会社エー・ピーホールディングス 本社所在地：東京都豊島区西池袋1丁目10-1 ISOビル5階 代表者：代表取締役会長 兼 社長 米山 久 設立：2001年10月29日 資本金：50,000,000円 従業員数：正社員54名 URL：​​https://ap-holdings.jp/

■「DIGGLE予実管理」について

「DIGGLE予実管理」は「組織の距離を縮め、企業の未来の質を上げる。」をProduct Visionに、経営資源の戦略的な投資判断を支える経営管理プラットフォームです。経営情報をDIGGLE上に蓄積し、適切な権限設定とともに社内に流通させることで、余剰予算を可視化しスピーディーな再配分で生きた経営管理を実現します。上場企業をはじめエンタープライズ企業を中心に導入されています。 我々は、リソース「ヒト」「モノ」「カネ」の適切な経営判断によるアロケーションが経営戦略にとって非常に重要な価値観だと捉えています。今後は「ヒト」「モノ」「カネ」の経営リソース全体の最適配分を実現し、より幅広い面で企業経営に貢献すべく、複数プロダクトを展開中。第一弾として2025年4月に「DIGGLE人員管理」、第二弾として8月に「DIGGLE売上予実管理」、第三弾として10月に「DIGGLEリベート管理」、第四弾として2026年1月に「DIGGLE設備投資管理」をローンチしました。2025年12月には「FP&Aエージェント®※1」を提供開始し、AIを活用した経営管理の高度化にも取り組んでいます。 予実管理SaaS 2024年度市場シェア率No.1(※2)。

※1「FP&Aエージェント®」はDIGGLE株式会社の登録商標です ※2富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」より 予実管理ソフトウェア、SaaS/PaaS、ベンダーシェア、金額ベース、2024年度実績 https://www.fcr.co.jp/report/251q06.htm

導入企業での活用事例はこちらをご参照ください https://diggle.jp/case/

4分で概要を理解できる「DIGGLE」サービス紹介動画

■DIGGLE株式会社について

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=n-W6GHlp2bI

DIGGLE株式会社は、「Dig the Potential テクノロジーで、企業の成長可能性を掘り起こす。」をMissionに、経営資源の戦略的な投資判断を支える「DIGGLE予実管理」をはじめとした、「ヒト」「モノ」「カネ」の最適なリソースアロケーションを実現する複数プロダクトの開発・提供を行っています。「経営の動脈になる。──組織に数字と意思を張り巡らせ、未来を動かす循環をつくる。」をCorporate Visionに、今後成長が見込まれる経営管理市場を牽引する会社として、企業成長に貢献します。 https://diggle.jp/company/about/

【会社概要】 会社名：DIGGLE株式会社 所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目19－19 恵比寿ビジネスタワー12F 代表者：代表取締役 山本 清貴 設立日：2016年6月9日 事業内容：経営管理プラットフォーム「DIGGLE」の開発・提供 URL：https://diggle.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】 DIGGLE株式会社 広報担当宛 pr@diggle.team 080-4740-7189(上砂かみさご)／070-1306-6893(嶋田)