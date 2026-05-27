国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年6月10日（水）～12日（金）に幕張メッセにて開催される「AI NATIVE EXPO 2026」にブース出展をします。 会場では、最新のAIサービスやニュース等を掲載するAIポータルメディア「AIsmiley」の活用方法と、AI導入に関するご相談を受け付けております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

AIエージェント・生成AIなど、業務効率化に繋がる最新のAIサービスをご紹介！

https://www.ainative-expo.jp/

AIsmileyでは、AIエージェントや生成AIをはじめとした最新のAIサービスをご紹介しております。ブースでは、実際の業務上の課題や活用イメージをお伺いさせていただき、課題解決につながるAIサービス探しをサポートいたします。 AI導入について、様々な業種・業態、規模感の企業様へご紹介可能ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

出展予定内容

・AIエージェント、生成AI、画像認識AI、予測AI、AI受託開発など、幅広いAIサービスのご紹介 ・AI導入・DX推進に関する相談 ・AIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内 ・AIポータルメディア「AIsmiley」への広告出稿、プロモーション提案

生成AI 業務変革カオスマップを無償提供

生成AI 業務変革カオスマップは、組織の生産性向上に直結する主要なAIソリューションを一挙に網羅し、体系化したカオスマップです。特定の業務を効率化するだけでなく、多岐にわたるサービスを業務の文脈に沿って整理しており、自社に合った製品を探すための比較資料としてご活用いただけます。 カオスマップに記載されているサービスURLやサービス提供企業リスト（Excel）は、カオスマップ資料請求後に、AIサービスの導入を検討している企業ご担当者様に無償でご案内させていただきます。 その他「AIエージェント」や「ビジネスツール連携AI」「マーケティング支援AIサービス」など様々なカオスマップもご案内できますので、詳しくは当社ブース「3Y08」へお立ち寄りください。

展示会概要

「AI NATIVE EXPO 2026」は、AI前提社会を支えるための開発・実装・運用・統制を探る専門展です。APPS JAPANのレガシーを継承し、モバイルアプリ文化で培ったコミュニティを基盤に、生成AI/マルチモーダル基盤、AIエージェント、RAG/ナレッジ統合、AIネイティブ開発、運用・品質（Evals/可観測性）、そして実行統制（Runtime Guardrails）までを一気通貫で捉え、開発者・デザイナー・運用者・ガバナンス担当・事業責任者が“本番で回るAI”を共創する場を創出します。 ・名称：AI NATIVE EXPO 2026 ・会期：2026年6月10日(水)～12日(金) 10:00～18:00（最終日のみ17:00終了） ・会場：幕張メッセ（国際展示場 展示ホール3～8 / 国際会議場） ・主催：AI NATIVE EXPO 実行委員会 ・公式サイト：https://www.ainative-expo.jp/ ・AIポータルメディア「AIsmiley」小間番号：「3Y08」

入場方法

下記「詳細・無料お申込みはこちら」より手順に従って来場登録をお願いいたします。

AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

https://www.ainative-expo.jp/

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/ ・AIとは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai/ ・AIエージェントとは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai-agent-introduction/ ・RAG（検索拡張生成）とは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-rag/ ・生成AIとは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-generative-ai/

アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー 所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F 設立年月日：2018年3月9日 代表者：代表取締役 板羽 晃司 資本金：14,990千円 URL：https://aismiley.co.jp/company/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー 担当：AIsmiley編集部 TEL：03-6452-4750 Email：media@aismiley.co.jp